Lamenta diputado Faustino de la Cruz hechos violentos en acto en Ecatepec

Visita de la gobernadora Delfina Gómez

Arturo Baena

Ecatepec, Estado de México.— Tras los hechos violentos provocados por funcionarios y seguidores del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, el diputado Faustino de la Cruz lamentó que con estos hechos que muestran una actitud sectaria, se empañe la primera gira de agradecimiento de la maestra Delfina Gómez Álvarez por la entidad.

En el evento realizado en Las Américas, el control lo tomó personal del Ayuntamiento, y sus seguidores se ubicaron por todas las gradas e impidieron que la gente mostrara lonas de apoyo que no fueran a favor del alcalde o de su esposa Esmeralda Vallejo, y durante todo el gritaron a favor del alcalde y de su esposa, incluso durante las intervenciones de la gobernadora.

Los jaloneos y represión fueron instigados por la directora de Gobierno, Katia González Hernández, y Juan Enríquez, subdirector de la Contraloría, quienes en las gradas incitaban a la agresión, lo que provocó varios connatos de enfrentamiento, por lo que incluso la gobernadora tuvo que pedir a su personal que intervinieran.

Mientras que el primo del alcalde, Carlos Contreras, con megáfono en mano seguía las porras a favor del edil y promovía abucheos contra la presidenta de la Mesa Directiva, Azucena Cisneros, quien había sido excluida del presidium y fue subida al templete por indicaciones de la gobernadora cuando ya había iniciado el evento.

En este sentido, el diputado Faustino de la Cruz, lamentó la actitud sectaria y violenta del alcalde y de sus funcionarios, sin respetar la primera gira de la gobernadora.

“Era un evento de la gobernadora con los ecatepenses, y lo convirtieron en un evento sectario y agresivo, no permitían ninguna lona que no fuera de apoyo a Vilchis y esperaron a que se fuera la maestra para agredir a los compañeros que no están con él”, afirmó el diputado de Ecatepec.

Al final del evento, cuando acababa de salir la gobernadora, en la zona de gradas se desató un enfrentamiento provocado por grupos de choques de Vilchis, con vecinos que respaldan al uno de los líderes de izquierda Octavio Martínez.