El llanto de “La Llorona” se apodera nuevamente de los canales de Xochimilco

La temporada será del 6 de octubre al 19 de noviembre

La obra que refleja la cultura de México, llega a su 30 aniversario

La Secretaría de Turismo anuncia las fechas en que se realizará esta tradicional representación, en donde este año tendrán grandes sorpresas

Alexandra Arellano

“La Llorona”, el mítico personaje que ha sido musa y protagonista de cientos de historias, leyendas, que han trascendido a las múltiples maneras de difusión del arte como películas “La leyenda de la llorona”; de música como la hermosa canción de Caifanes de “La Llorona”, y por supuesto no se puede olvidar la icónica representación teatral que conjuga todas estas disciplinas en una obra de teatro que ha adquirido mucha popularidad debido a la magnífica producción que posee en conjunto con el espacio en el que se desarrolla la obra, un espacio mágico, misterioso y lleno de historias, que hacen que el espectador viva este relato de una manera única en “La llorona, Chokani”, temporada que celebra su 30 aniversario de realización.

Es por eso que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en conjunto con la producción de “La Llorona” se dieron cita con medios de comunicación para brindar todos los detalles de esta temporada que hará que este personaje se apodere de los canales de Xochimilco, de aquella única zona chinampera, en un ambiente tenebroso, pero hermoso, con un paisaje nocturno, alumbrando los canales solo por la luna y el fuego, dirigiéndolos a la enigmática isla de Tilac, que en esta ocasión se transforma en el escenario, cerca del Embarcadero de Cuemanco.

Un espectáculo que te brinda una gran oferta cultural, que te conecta con las raíces del país a través de la danza, la música y el teatro, que te transporta a un lugar incomparable, y que se ha vuelto uno de los sitios favoritos de los turistas en la época del Día de Muertos, y que también invita a reflexionar sobre la importancia de lenguas que están al borde de la extinción como es el náhuatl.

Asimismo anunciaron que la temporada quedará inaugurada el próximo 6 de octubre y tendrá fin el 19 de noviembre, aunque si quieres asistir te recomendamos apartar tus boletos y fechas lo antes posible, pues debido a la alta exigencia turística que tiene el lugar en esas fechas podrías arriesgarte a quedar sin entradas, los boletos los puedes adquirir a través del sistema de Ticketmaster o directamente en el embarcadero con costos desde los $500.00, y te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la compañía, pues ahí estarán anunciando las promociones especiales con las que contarán por su 30 aniversario.

Además de que en la compra de tu boleto te garantizará tu recorrido guiado por un camino alumbrado por antorchas hasta llegar a la isla en donde podrás disfrutar no solo de la obra si no de algunos locales movibles que se ponen en otras trajineras, y degustar una deliciosa botana o bebida caliente mientras disfrutas el espectáculo.

Y si quieres ir acompañada de los pequeños te informamos, que aunque el ambiente es lúgubre y referencial a la magia del Día de Muertos, la intención de esta obra no es asustar, sino acercar a todos al contexto sociocultural que atravesó el país durante la conquista, a dar un vistazo a nuestras raíces indígenas y cómo esta mujer marcó la historia de México, así que no dudes en subirlos a este puente mágico de conexión entre el México actual y el antiguo, los niños menores de 3 años no pagan siempre y cuando permanezcan en las piernas de sus padres.

Facebook: La Llorona en Xochimilco Cuemanco y Llorona Cuemanco Xochimilco, y en Instagram Llorona Cuemanco, asimismo en TikTok como La llorona Cuemanco