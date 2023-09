México podría perder Chiapas, Oaxaca, Yucatán…

Índice político

Francisco Rodríguez

Y qué tal si, con el pretexto de que el ferrocarril transoceánico —Salina Cruz-Coatzacoalcos— es estratégico para sus intereses, Clos estadounidenses promueven la separación del sureste mexicano?

Recuerde usted que, con la ayuda del ejército más poderoso del mundo, Panamá consiguió separarse de Colombia en 1903.

¿Será que ahora, con las armas de los poderosos cárteles delincuenciales — “administrados” por la DEA— y que son similares en número de elementos a los de nuestras fuerzas armadas, el sureste se separa de la República?

Hasta inicios del siglo XX los panameños resintieron el abandono de Colombia.

Igual ha sucedido con Chiapas —que se anexó a México en 1824—, Oaxaca y Yucatán, entidad esta última en donde los ánimos separatistas no menguan ante la falta de atención de éste y los anteriores gobiernos federales.

Excepto Tabasco y Campeche, que se beneficiaron en cierta medida por el desarrollo de la ya apagada industria petrolera, lo mismo que Quintana Roo, gracias a sus bellezas naturales mayoritariamente explotadas en hotelería por extranjeros, el resto del sureste nunca ha recibido la atención de la que sí han disfrutado las regiones del norte, el Bajío y el Altiplano del territorio.

Y ese abandono ancestral del Estado mexicano ha abierto las puertas para que ahora mismo ahí se estén enraizando los cárteles de la droga, principalmente el sinaloense y el jalisciense, hoy en abierta pugna con lamentables consecuencias para la seguridad personal y jurídica de los habitantes.

Cierre de comercios. Toque de queda virtual. Asesinatos por doquier.

¿Es esa la razón por la cual los chiapanecos aplauden el arribo de los sicarios del cártel al que consideran más fuerte y apenas un poco menos sanguinario que el rival?

Enviar a las tropas a tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó, como hizo apenas Andrés Manuel López Obrador, no es suficiente.

Los programas sociales sólo han paliado el conflicto cotidiano de cientos de miles de familias que viven en pobreza extrema.

Faltan inversiones federales para crear obras de infraestructura que, además, creen empleos y, ya construidas, atraigan a empresarios para que también creen fuentes permanentes de empleo.

Si por una razón se pospuso durante décadas y décadas la construcción del ferrocarril Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec fue por la experiencia colombiana-panameña.

Su realización, finalmente, se ha dado en los peores tiempos: los de un gobierno débil e ineficaz en manos de un “caudillo” populachero y aparentemente todopoderoso.

Y es que, además de las razones económicas, de abandono a lo que los colombianos sometían al Istmo de Panamá, fue decisivo el hecho que los norteamericanos vislumbraran la importantísima posición geográfica y sus deseos por construir el Canal de Panamá.

Ayer los norteamericanos mostraron su interés en la construcción del Canal de Panamá.

Hoy están al pendiente de que China, su némesis, no aproveche la nueva obra y, desde el punto de vista del escribidor, aprovechan la ausencia de Estado de Derecho en el sureste mexicano para crear las condiciones que le permitan aprovechar sólo para ellos la obra ya construida… y, como sucedió en Panamá, crear en el sureste varias bases militares.

¡Cuidado!

AMLO bien podría pasar a la historia no como él quisiera…

…sino quien inició la desintegración del Pacto Federal mexicano…

…entretenido como sólo está en lo electoral…

…para que se preserve su “trascendental” legado.

Indicios

México está militarmente sitiado. Por el lado sur, el ejército guatemalteco vigilando que la violencia en Chiapas no contamine el territorio chapín. Por el norte, la Guardia Nacional texana en vano intento por frenar el éxodo de migrantes que parten de nuestro país hacia Estados Unidos. * * * Más de lo mismo en el caso de los jóvenes estudiantes de la escuela Normal que se ubica en Ayotzinapa, Guerrero. Dijo apenas Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, que la documentación que les han presentado hasta ahora está más cercana a la llamada “verdad histórica” del peñato, que a la realidad a la que se comprometiera AMLO. Les seguirá fallando hasta que no salga a relucir oficialmente el leit motiv de la saña con la que asesinaron y desaparecieron los cadáveres de “los 43”: Y este no es otro que el de los 83 kilogramos de droga que reclaman los integrantes del grupo delincuencial de Los Rojos. * * * Dante Delgado la está haciendo de emoción: Ahora ha dicho que el candidato nacido para perder de Movimiento Ciudadano será dado a conocer hasta enero del año próximo. Nos va a tener con el pendiente el último trimestre de 2023. * * * “Otra vez estamos ante el viejo debate de que el gobierno tenga el padrón electoral con alto riesgo de manejo de datos personales para fines electorales”, planteó ayer el senador panista Damián Zepeda, ante la aprobación en comisiones de una iniciativa que propone que la clave conocida por sus siglas CURP lleve fotografía y prácticamente todos los datos personales de los mexicanos. Iniciativa que aprobarán sin duda los legisladores cuatroteros que son mayoría en la todavía llamada Cámara alta. * * * Serán 661 millones de pesos lo que cada uno de los candidatos presidenciales podrán gastar en sus campañas electorales, acordaron los consejeros del INE. El anuncio movió a carcajadas, entre otros, a Claudia Sheinbaum, quien promueve su imagen en una de las enormes pantallas de Times Square, en Midtown Manhattan, Nueva York, y que debe costar la mitad de lo que le autorizaron para erogar hasta el año próximo. * * * Marcelo Ebrard sigue pataleando. Ahora pidió al Tribunal Electoral ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad (?) y Justicia de Morena admitir su queja sobre irregularidades en el proceso interno y reponer la elección para elegir al candidato presidencial. ¿Qué ganaría, en caso de que el TEPJF le dé la razón, si él no está en el ánimo de quien decide por encima de cualquier tipo de tribunal, toda vez que a él no tienen porque salirle “con eso de que la ley es la ley”? * * * Secuestros, “levantones”, extorsiones, feminicidios, incendios provocados, asesinatos, masacres por todo el territorio nacional. Resultado de los “abrazos” a los delincuentes. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

