Identificación: INE, un riesgo

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Millones de fraudes con ella

Indispensable para accesar

Forbes publica que en México se registran hasta 15,000 fraudes y 13,000 extorsiones al día: El estudio titulado ‘El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo’, también ubica al timo como uno de los delitos de mayor incidencia delictiva en el país.

La vía para ser defraudado, es la credencial de elector, nuestro famoso INE, que es requerido preferencialmente para entrar a cualquier institución gubernamental o privada, fraccionamientos, bancos y para toda tramitación.

Son miles y miles de casos en los que al identificarse para entrar a toda institución de gobierno o privada se tome fotografía del elector, la cual en millones de casos se entregan a defraudadores profesionales, para obtener créditos bancarios con la identificación ajena cuyo cobro se impone al propietario de la misma.

En las instituciones públicas, empresas, fraccionamientos y más, no dejan entrar. Si se insiste y se explica el motivo de la visita, se ponen locos y si no, no pasas, denuncia Bruno, Taveira, Director Corpus Lex.

Taveira es director de una empresa de asesoría jurídica, fiscal y contable, con especialistas en derecho laboral de empresas, administrativo y fiscal, que, para ayudar a otros, fundó Bienestar X Todos, iniciativa para apoyar a quienes más lo necesitan e integrar a la sociedad a través de valiosas acciones.

Estudios indican que 3.5 millones de personas viven en unidades habitacionales en la CDMX en más de 11 mil fraccionamientos del ramo, públicos y privados.

En 2021, había 280,489 empresas con seis personas ocupadas o más en los sectores construcción, industria manufacturera, comercio y servicios. De aquellas, 6.9 % era mediana; 35.3 %, pequeña y 52.8 %, microempresas.

Se cuenta con 22 secretarías de la administración pública tan sólo de la Ciudad de México y el sistema para entrar a las mismas en igual en todo el país, por lo que el fraude tiene un bastión inmenso para el ánimo sucio para defraudar por doquier.

Las mafias del fraude en nuestro país y todo el mundo evolucionan con prontitud, corrompen a empleados que controlan el acceso con una propina que los pervierten con facilidad, gracias a los bajos salarios con los que son contratados.

La tarjeta del INE es la emperatriz de toda identificación en la cauda de trámites que se registran hasta 15,000 fraudes y 13,000 extorsiones al día; insistimos, desde delicados hasta los más simples que existen, convertida en un riesgo fenomenal para millones de mexicanos.

Desde luego, queda el recurso de la denuncia, un abogado que significa erogación extra y un buen tiempo para la defensa y quien logra ganar el juicio, que por lo general es un acuerdo con la institución fiduciaria, lo comparte con el defensor y se conforma con lo que logre recuperar.

Preocupación latente para millones de nacionales que tenemos que arriesgarnos a ser víctimas de la delincuencia bancaria profesional, que tiene contactos en los Ministerios Públicos y jueces pagados para salir antes de los enredos judiciales que enfrentan y la martirizados, otra vez, somos nosotros.

rrrart2000@hotmail.com