Kenya Saiz enamora con un “Circo” musical

Una fusión de Pop Rock y Happy Punk

El sencillo es un adelanto de lo que será un nuevo disco

Asael Grande

Artista burgalesa residente en México, Kenya Saiz, tiene un sonido caracterizado por ser una mezcla Pop Rock y Happy Punk, de letras fuertes y un mensaje poderoso, con temas clave para las nuevas generaciones que buscan un cambio de paradigmas en el amor y la identidad de las personas.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Kenya platicó sobre el reciente lanzamiento del sencillo, Circo “estoy muy contenta porque, al final son adelantos de un álbum que estoy preparando para el año que viene, soy una artista impaciente que tengo ganas ya de develarlo todo, estoy con muchas ganas de que la gente lo escuche; esta canción la grabé con un productor que se llama Ken G del grupo de productores zona tribu que son mexicanos, con mucho talento, les conté lo que estaba viviendo, y así nació Circo”.

Durante los últimos 10 años, Kenya ha realizado diversas producciones y colaboraciones con distintos artistas. Pero no es hasta 2023 que lanza su proyecto “KEN”, buscando adaptar tanto su imagen como su música a un nuevo concepto con mayor libertad y madurez “el video de Circo lo grabé con unos chicos mexicanos, otras partes en un estudio, estoy contenta con el resultado visual que acompaña muy bien a la canción; tengo un álbum entero escrito, ya terminado, tengo que adaptarme a la industria de lanzar varios sencillos antes, me siento en musicalmente en otro lugar, los discos que hacemos reflejan un poco el momento que vives, disfrutas mucho más lo más actual que es con lo que te identificas, me siento muy contenta con el proceso”.

Kenya ha participado en distintos festivales como el Sonorama, 40 principales Pop, Coca Cola Music Expediente, además de ser telonera para artistas como La oreja de Van Gogh, Vanesa Martin, entre otros: “quiero lanzar un poco más de música antes de poder dar shows en vivo, quiero que haya más material, quiero que todos vayan con zapatos muy cómodos, me gustaría hacer un show muy enérgico con beats muy en arriba, con ‘musicazos’, hay quienes disfrutan más estar en el estudio o hacer canciones, pero disfruto estar más en el escenario, he tenido la oportunidad de tocar en el Zócalo y en el Auditorio Nacional abriendo a artistas, me gustaría estar en esos lugares con mi nombre arriba en el cartel”.

Respecto a las temáticas en sus letras, Kenya agregó “siempre digo que mi nuevo álbum es la historia sin pudor de todo lo que he vivido este último año de mi vida, es un disco catártico, es rebeldía, desinhibición, es divertido, sexo, noche, amigos, es sentirse bien, es perderse, es un poco todo lo que me ha ocurrido el último año hasta ser ahora yo misma, Circo es una canción que es la fotografía perfecta de la etapa en la que terminas una relación y empiezas a salir de fiesta para forzarte a pasártelo bien y no pensar. La sensación de estar en un bucle porque necesitas sentir otra cosa que no sea tristeza y te refugias en salir y en rodearte de gente en automático. Estamos más acostumbrados a escuchar esta historia de salir por ahí para superar una ruptura en boca de chicos que de chicas. La he escrito sin pensar si está bien o mal hacer eso. Despojándome de la culpa”.

