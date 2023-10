Conflicto en Morena por candidatura a gobiernos estatales, incide en la presidencial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Arturo Ávila quiere premio después de fastidiar a Adán Agusto López

Continuando con el nuevo conflicto interno que se traen en Morena por la designación de las y los aspirantes a las diferentes gubernaturas que se renovarán el año entrante, no deja de sorprender la confianza que tiene el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Alejandro Armenta, que para el caso de Puebla, manifestó su certeza de que al final será él el beneficiado, con todo y que en esta etapa del proceso no fue incluido y su pariente, el flamante coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien se saca cada vez que puede fotografías ni más ni menos que con la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, como si ese solo hecho le fuera a garantizar la candidatura.

Esta disputa por obtener las candidaturas morenistas, ¡quién lo diría!, ha incidido en la carrera de las “corcholatas” por la candidatura presidencial, aunque esto sea “a toro pasado” y hay un caso muy ilustrativo que refleja claramente esta situación.

Por aquellas épocas, cuando el “corcholaterío” jugó la más importante carrera de sus vidas, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal hacían eco el uno al otro con que no había piso parejo en dicha contienda, a lo que se sumaba medio tibiamente el ahora flamante vocero de Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña y ante todos esos cuestionamientos, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sólo sonreía, como se recordará, mucho se dijo de Adán Augusto López Hernández que era el “caballo negro” de Palacio Nacional, pero, ¡oh, sorpresa!, nada de eso y la campaña que se pagó el ex secretario de Gobernación de su bolsa comiendo tortas y tacos, se convirtió en un rotundo fracaso.

Y desde luego, el ex titular de la Segob contó con una “mano amiga” para que todo se viniera a pique y se trata, ni más ni menos que de la joven diputada Andrea Chávez, que gozó, no sólo ella sino también su familia, de espléndidas prebendas por parte de López Hernández.

Cómo olvidar aquellos viajes que la señorita Chávez y su parentela realizaron a bordo de aviones del gobierno federal. Sin embargo, hubo una tercera persona que conectó a la diputada morenista con el exsecretario de Gobernación y se trata de Arturo Avila Anaya, quien fungió como coordinador de campaña de López Hernández y se supo meter en el equipo de los más cercanos del exgobernador de Tabasco.

Este personaje poco conocido, es el responsable de que la campaña del mal llamado “caballo negro” se fuera al hoyo, desbarrancándose hasta un nada honroso cuarto lugar. Ya para que el petista Gerardo Fernández Noroña le hubiera ganado, cómo estaría la cosa.

Pero ahí no para todo, pues después de haber fastidiado a López Hernández y a su gente, Arturo Ávila quiere premio. Ahora y a lo mejor no muy consciente del desastre que provocó, porque además nunca supo explicar a dónde quedaron los recursos que supuestamente estaban destinados a promover el voto a favor de Adán Augusto López Hernández, así, como si nada hubiera pasado, anda muy afanoso por buscar en el estado donde radica desde hace 12 años, Aguascalientes, porque él nació en la Ciudad de México, alguna posición importante, algún coto de poder que lo haga olvidar el pésimo manejo que tuvo en la campaña del ex secretario de Gobernación, en la que cometió el gravísimo error de correr a César Yáñez, gente cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y al propio Adán Augusto López.

El caso es que ahora en la entidad hidrocálida, se ven espectaculares con la leyenda: “Arturo con la gente buena”. Hay que recordar que a Avila Anaya le ganó el PAN la presidencia municipal de Aguascalientes, capital, de ahí su desesperación. La pregunta que no pocos se hacen es si Arturo Avila no se habrá cerrado para siempre las puertas de Palacio Nacional, porque el maltrato no fue sólo para César Yáñez, sino también a la gente que pertenece al equipo del ex secretario de Gobernación.

Municiones

*** La Asociación Mexicana de Comunicadores convocó para la celebración de su 50 aniversario a los responsables de la comunicación de grandes empresas mexicanas como América Móvil, Bimbo y Cemex, quienes compartieron su visión sobre los retos actuales en ese ramo y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial. Así, Renato Flores de América Móvil, Daniel Pérez Payán de Cemex y José Luis Leyva de Bimbo, compartieron panel junto con Itzel Torres de Merco México y Carla Sánchez Armas, directora general para Latam de la Motion Picture Association.

*** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado del análisis de la impugnación formulada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que preside Blanca Lilia Alcalá determinó la inconstitucionalidad de la omisión de una facultad de ejercicio obligatorio en la que incurrió la Cámara de Senadores, por la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio Instituto. Y qué casualidad que en este contexto, la más que gris consejera jurídica de la presidencia de la República, María Estela Ríos, que más bien se caracteriza en ser la porrista oficial de Palacio Nacional, se dio una vueltecita por el máximo tribunal de la Nación. Nada le creyó a la funcionaria que nada más acudía a las oficinas del máximo tribunal solamente a saludar. Este asunto dará mucha más tela de dónde cortar. Habrá que ver qué dice López Obrador hoy en su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador y su guerra contra el Poder Judicial.

*** “Es necesario y urgente que, así como de manera expedita las autoridades universitarias exigieron al Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que investigara el informe de titulación presentado por la representante nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, también lo hagan con la tesis de licenciatura de Claudia Sheinbaum, indicó en su conferencia de prensa conocida como la “Contramañanera”, la senadora Kenia López Rabadán, que agregó que “como universitaria de nuestra máxima casa de estudios y como senadora, le solicito respetuosamente al Rector Enrique Graue Wiechers, mida con la misma vara y envíe al Comité de Ética la tesis de la señora Claudia Sheinbaum Pardo, para que los mexicanos puedan saber con exactitud el tamaño de su plagio”. La senadora panista aseguró que alrededor de Claudia Sheinbaum hay mentiras, cortinas de humo, falsedades, promesas incumplidas y ahora sale a la luz el plagio de su tesis. “De las pocas cosas que la señora Sheinbaum tenía limpio era su expediente académico, sin embargo, hoy está manchado por falta de integridad”.

