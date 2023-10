2 de octubre y la injerencia de EU

Desde el portal

Ángel Soriano

Uno de los aspectos que no se ha abordado en los lamentables sucesos del 2 de octubre de 1968 es la injerencia directa de las agencias estadunidenses para inducir a la administración de la época para actuar “con mano dura” contra las insurrecciones sociales, presuntamente alentadas por el fantasma del comunismo.

La disputa geopolítica en las potencias -vigentes y más renovadas-, por el dominio del mundo entre capitalismo y comunismo, llevó al gobierno de nuestro vecino país a implementar una campaña en contra de los agitadores sociales y veía comunistas hasta en los más pequeños movimientos llevados por las necesidades siempre urgentes.

Los sucesos del 68 se inscriben en luchas sociales aisladas en diversos países del mundo, especialmente en Francia, y totalmente desvinculadas entre sí; no hubo influencia no corrientes ideológicas afines, hubo y hay inconformidades sociales en todos los sectores, sólo que hoy son toleradas y aceptadas como legítimas demandas populares.

La represión y la influencia estadounidense en contra del fantasma del comunismo prevalecen aún, pero no en los niveles de hace medio siglo: hoy hay más libertades, conquistadas desde luego por los luchadores de la época y disfrutadas ahora por quienes la han capitalizado en beneficio de los suyos.

TURBULENCIAS

Homenaje en Oaxaca a luchadores sociales

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz inauguró el salón Regeneración, Lucha y Resistencia en el Palacio de Gobierno, como un homenaje a la lucha social que héroes y heroínas realizaron en defensa de sus ideales, comunidades y derechos. Acompañado de su gabinete legal y ampliado, recordó con respeto y orgullo a quienes con valor confrontaron al gobierno represor del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. “Hoy conmemoramos y honramos a todas aquellas compañeras y compañeros, que desde los movimientos estudiantiles hicieron posible que hoy vivamos en un ambiente de absoluta libertad y normalidad democrática”, expresó… Con la deportación de Israel del escritor y diplomático Andrés Roemer, acusado de una docena de delitos, se abre la posibilidad de que pronto ocurra lo mismo con el ex fiscal Tomás Zerón, directamente involucrado en los sucesos de Iguala hace 9 años y que mantiene latente la demanda de justicia de los padres de los estudiantes víctimas de la represión del gobierno de la época. De no ocurrir esto pronto, los padres de familia viajarían a Tel Aviv ante la sospecha de que es protegido por el gobierno de ese país, en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador afina un encuentro con el personal diplomático en Estados Unidos para hacer frente al drama migratorio, bandera política de los republicanos que amenazan con “invadir” a México si no se frena las corrientes humanas que todos los días ingresan a su territorio, aunque se sabe que el origen es la desigualdad social en los países de la región… El senador Alejandro Armenta sigue dando la batalla en Puebla, como lo hace el ex canciller Marcelo Ebrard, al considerar que tiene méritos suficientes para aspirar a la gubernatura; quien se cuela con los recursos del presupuesto es el ex secretario de Gobierno, Julio Huerta, que de la noche a la mañana se transformó en influyente político por ser primo del malogrado gobernador Miguel Barbosa Huerta, de tal manera que el mandatario sustituto, Sergio Salomón Céspedes, tiene un gran compromiso con el pariente.

