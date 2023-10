El beso a Delfina

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Aportaciones desde Texcoco

Se delatan las complicidades

Aunque hay pruebas sólidas en contra de Delfina Gómez y otros servidores públicos por exigir 10% de su salario a trabajadores de Texcoco para beneficiar a Morena y a su propia campaña política, no hubo proceso penal alguno por estos hechos.

Por el contrario, pareciera que este acto de corrupción impulsó algunas carreras políticas en la vida pública: tres personas siguen siendo servidores, otro es diputado del Congreso mexiquense y Delfina Gómez fue senadora, titular de la SEP y hoy es gobernadora del Estado de México.

Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac, besó la mano del Presidente y la toma gráfica se volvió viral, y como si le diera una idea al mandatario, éste lo hizo mismo con la mandataria estatal Delfina Gómez.

El 26 de abril de 2017, Delfina Gómez declaró en una entrevista en Aristegui Noticias que las retenciones a las que sometía a los trabajadores de Texcoco, les llaman “moches”, tenían el objetivo de favorecer a Morena. Responsable confesa.

El 28 de abril de 2017, el PAN interpuso queja ante el INE con el fin que se investigara el financiamiento ilícito a ese partido y la campaña de la candidata Delfina, por haber retenido 10% del salario de trabajadores del municipio de Texcoco.

El 3 de septiembre de 2021, el INE resolvió el caso y determinó sancionar a Morena con el pago de 4 millones y medio de pesos. No obstante, el INE no sancionó a Gómez Álvarez ni a otras personas involucradas, replicó que no se pudo acreditar un beneficio concreto. Notoriamente doblado el órgano electoral.

El PAN y Morena apelaron en contra de la resolución del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se confirmó la resolución del INE.

También hubo denuncias ante la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación, sin iniciar el proceso penal en contra de algún funcionario público.

El beso presidencial en la mano de la hoy gobernadora del Edomex, anunció el premio de una complicidad marcada por actos de corrupción que el poder presidencial desvanece como se hizo en este acto preciso.

La señora ya es la gobernadora del estado más importante del país, tanto en el aporte de votos, unos ocho millones, y un inmenso presupuesto que le entregó Alfredo De Mazo, amenazado, para continuar su vida de junior en paz.

