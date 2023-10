¿Gobernaría Claudia? ¿le creemos a López?

Triple Erre

Francisco Reynoso

Quienes simpatizan con CLAUDIA SHEINBAUM sin ser lopezobradoristas, militantes de Morena o cuatroteístas, preguntan: ¿Tendrá la ingeniera capacidad y carácter para echarse el país en la espalda y gobernar sin aceptar “consejos” consignas e imposiciones de LÓPEZ OBRADOR?

Desde luego, en el supuesto de que CLAUDIA sea quien gane la contienda presidencial de 2024. Porque si XÓCHITL GÁLVEZ es quien llega a Palacio Nacional, ANDRÉS MANUEL no tendría a quién dar consejos. Por lo contrario, tendría que pedirlos a sus abogados. El diputado federal del PRD, MIGUEL ÁNGEL TORRES, lo anunció con rotundidad: XÓCHITL no se tentará el corazón para presentar tantas denuncias penales como sea necesario contra LÓPEZ ni le temblarán las corvas para refundirlo en la cárcel.

El poder no se comparte. El o la presidenta de la República puede tener mil consejeros y otros tantos asesores, pero las decisiones finales las debe tomar en solitario.

En México, desde siempre, los gobernantes han querido perpetuarse. Unos extendiendo sus periodos de mando y otros a través de interpósita persona. O sea, imponiendo un pelagatos con la creencia de que lo podrán manejar como como títere.

Hasta el benemérito, cuasi san BENITO, hizo cochupo y medio para permanecer en la silla presidencial. Llegó al poder en 1858 y lo mantuvo gracias a reelecciones autorizadas por el Congreso debido a la invasión francesa. Murió en 1872, cuando aún le restaban dos años para terminar el último cuatrienio para el que fue electo no por la mayoría del pueblo, sino por una camarilla afecta a lo que entonces se consideró la Segunda Transformación.

Antes de Benito Juárez hubo muchos, no sólo Antonio López de Santa Anna, que disfrutaron las mieles del poder en varias ocasiones. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS se sentó cuatro veces en la silla presidencial; ANASTASIO BUSTAMANTE, tres; NICOLÁS BRAVO, tres; JOSÉ JOAQUÍN HERRERA también tres. En la época posrevolucionaria, ya con el mandamiento maderista de “sufragio efectivo, no reelección”, ÁLVARO OBREGÓN se reeligió, aunque no llegó a la silla presidencial porque sus “amigos” lo asesinaron.

Y PLUTARCO ELÍAS CALLES se erigió como el CAUDILLO de la Revolución; “el presidente -decía la vox populi- vive aquí, quien manda vive enfrente”.

Pero PLUTARCO se equivocó de cabo a rabo al pensar que manejaría como títere a LÁZARO CÁRDENAS, como lo hizo con EMILIO PORTES GIL y PASCUAL ORTIZ RUBIO. El michoacano le salió bravo y un día lo corrió de México. Lo exilió en Estados Unidos.

De entonces a la fecha, todos los presidentes han querido dejar un sucesor a modo para extender su mandato. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ hasta pidió perdón a México por haber llevado al poder a LUIS ECHEVERRÍA. Y éste reprochó públicamente a JOSÉ LÓPEZ PORTILLO cuando lo mandó de embajador a Australia. Se hizo famosa una frase alusiva a esa traición al amigo y benefactor: “¿Tú también Carlos?”.

Dicen algunas voces perversas que el único Presidente que ha podido dejar un sucesor a modo es ENRIQUE PEÑA NIETO. El mexiquense negoció, traicionó a su partido y allanó el camino de ANDRÉS MANUEL a Palacio Nacional. Y hoy goza de cabal salud, en España, disfrutando la incalculable fortuna que amasó y que le permite cambiar de residencia con frecuencia, cambiar de automóvil cada medio año y de mujer cada semana.

Con todos esos antecedentes históricos, simpatizantes de la Cuarta Transformación preguntan si CLAUDIA SHEINBAUM será quien gobierne o será solamente ejecutora de las instrucciones de su líder político y moral.

LÓPEZ OBRADOR ha dicho mil veces que al terminar su periodo presidencial se jubilará de la política. Se irá a su rancho y no recibirá a nadie, menos para tratar asuntos de política.

Pero a LÓPEZ OBRADOR nadie le cree lo que dice. Es el mentiroso más grande que existe en la política mexicana. Y vaya que hay políticos mentirosos. De hecho, todos.

Los niños del crimen

La senadora GEOVANNA BAÑUELOS DE LA TORRE, coordinadora de la bancada del PT en la Cámara alta, advierte que por lo menos 250 mil niños y niñas menores de edad, en todo el país, están en riesgo de ser reclutados por los carteles del crimen organizado.

Según estudios serios, los cárteles contratan 350 menores de edad por semana.

En la tribuna del Senado, la petista revela que actualmente más de 30 mil infantes, menores de 18 años, están en las filas de la delincuencia. GEOVANNA no lo dijo, pero son menores de edad los encargados de descuartizar y embolsar cadáveres. En Zacatecas, la policía busca a una mujer, menor de edad, identificada por vecinos del municipio de Calera como responsable de las operaciones sanguinarias de un cártel.

La senadora zacatecana presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento de niños y niñas menores de edad.

