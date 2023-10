Época de chapulines

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Las opciones para Marcelo Ebrard se limitan en Morena, pero se abren e inicia desacuerdo en Movimiento Ciudadano, sobre todo en el joven gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante la posibilidad de que el ex canciller busque la candidatura naranja. El gobernador García, quien está aferrado en la candidatura, que creo que no tiene ninguna posibilidad de triunfo, argumenta que se dividiría el voto en MC.

Tras la convocatoria de MC emitida el viernes, que abre la puerta al registro, entre el 3 y 6 de noviembre, de aspirantes externos, como Ebrard, García reafirmó que analiza la posibilidad de buscar la candidatura presidencial y que los líderes emecistas prefieren un “naranja nato”.

La convocatoria dice que podrán inscribirse personalidades externas al partido quienes competirán internamente por la candidatura presidencial del partido, informó Dante Delgado, líder nacional de MC. Eso abre la puerta a Marcelo Ebrard, quien tendría que anotarse y someterse al proceso interno del partido naranja.

La convocatoria para quienes aspiren a ser candidatos a la Presidencia de la República, senadores y diputados federales no se les darán prerrogativas para este proceso interno. A los aspirantes a la candidatura presidencial se les exigirán 500 mil firmas de apoyo ciudadano.

Cambio de equipo

Los políticos están en tiempos de cambios. Muchos de ellos han decidido cambiar de equipo. Por diversas causas, la principal es que no tienen posibilidad de ganar la candidatura o la reelección o la misma elección y prefieren cambiar.

En el Partido Revolucionaria Institucional, que comanda Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, conocido como “Alito”, se han dado bajas sensibles de políticos de muchos años, considerados soldados de gran perfil, pero que han decidido irse del tricolor.

Ahora Jorge Carlos Ramírez Marín, yucateco de origen hoy senador, se fue a la bancada del Verde Ecologista, en busca de la candidatura para su estado. Político de gran trayectoria en la carrera legislativa, donde ha sido líder de la bancada priista en San Lázaro, presidente de comisiones, tanto en senadores como en diputados. Candidato a la presidencia municipal de Mérida, que perdió con el panista actual alcalde en las pasadas elecciones y futuro candidato al gobierno estatal.

El ex priista se queja de que no se le tomó en cuenta en la carrera al gobierno de su estado y se opone a una alianza con el PAN, enemigo natural en su estado, por lo que declaró que él no está dispuesto a ser una comparsa de Acción Nacional y mientras, el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, ya hasta lo defiende.

La violencia

México vivió el martes una jornada altamente violenta, con 93 asesinatos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esta cantidad igualó el récord de homicidios en lo que va del mes, ya que el 4 de septiembre también se registraron 93 crímenes. Los estados con más asesinatos son Colima, BC, Chihuahua y Zacatecas. El fin de semana se asesinaron en el país 213 personas. Que sigan los abrazos y los muertos.

CDMX

Los dos aspirantes más sólidos de Morena son Clara Brugada y Omar García Harfuch, y de la oposición Enrique de la Madrid y el panista Santiago Taboada, en tanto que en MC se anota hasta el momento Salomón Chertorivski Woldenberg.

Es lo que el tablero político tiene más claro. Los aspirantes para la jefatura de Gobierno de la CDMX son muchos. En los próximos días se irá reduciendo y depurando. En esta semana serán las renuncias, para que los chapulines políticos brinquen y dejen ver su intención en participar en las elecciones.

Dos personajes importantes son Ricardo Monreal y Enrique de la Madrid, éste último no ha levantado la voz para la Ciudad de México, pero el Frente lo quiere porque representa un candidato serio con buena reputación entre los ciudadanos. En el caso de Monreal, está en espera de la definición en Palacio sobre García Harfuch.

En el caso de Morena, el nombre de García Harfuch ha levantado polémica porque el fuego amigo desde el escritorio del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien en la presentación de su informe sobre los avances de las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa, respondió a pregunta expresa de los reporteros que García Harfuch “sí asistió” y estuvo presente en reuniones que se llevaron a cabo para armar la “verdad histórica”.

Apuntes

La época de chapulines está al cien. 85 senadores se aferran a su escaño y 66% va por la reelección. De los que hasta ahora aspiran a mantener su posición, la mayoría es de Morena. Los números hasta el momento son: 42 de 60 de Morena, PT y PVEM ninguno tiene intención de soltar el puesto. En el PAN, 9 de 20 quieren quedarse; en MC, 9 de 12; en PRI, 7; en PRD, 3 de tres.

Al menos 40 diputados de Morena y PVEM afines a Marcelo Ebrard, así como 225 de oposición en su conjunto (PAN, PRI, MC y PRD) perfilan la construcción de un bloque mayoritario en Palacio de San Lázaro para impulsar modificaciones al presupuesto 2024. Ello, contra la instrucción presidencial de no cambiarle “ni una coma” al proyecto. En dicho escenario, diputados de oposición confirmaron acercamientos y conversaciones con el grupo marcelista para construir dicha mayoría. Así las cosas, hasta pronto.

