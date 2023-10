¿Dinero del Metro a precampañas?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El diputado del PAN, Anibal Cañez Cañez, advirtió este lunes sobre la posibilidad de que el dinero para la adquisición de refacciones del Metro “se vaya a las precampañas de las “corcholatas” de Morena en la Ciudad de México. Ante esta situación, el panista dijo que ojalá para este diciembre en el Presupuesto 2024 se contemple un aumento significativo y real que atienda las necesidades de la ciudadanía y no se use de manera discrecional ni opaca, y menos para financiar campañas.

Advirtió que la supuesta inversión de mil millones de pesos para comprar refacciones para el Metro, que recién anunció Guillermo Calderón, “es falsa y sólo busca justificar la opacidad con la que se gasta los recursos”.

Se trata, según señaló, de una información totalmente electoral, ya que el partido en el gobierno votó en contra de una propuesta sólida y bien fundamentada para incrementar en tres mil 600 millones de pesos el presupuesto al Metro. El panista dijo que todo lo que hace Morena son promesas pre electorales con el afán de mitigar la mala imagen que tiene esta administración. Cuestionó la opacidad en la compra de más de 22 mil herramientas, pues no se sabe ni el costo ni quiénes son los proveedores, tanto de Florencia Serranía como de Guillermo Calderón, pues siempre resultan “empresas fantasmas” o con dirección de lotes baldíos.

Senadora, en cumbre europea

Recientemente, la senadora Ana Lilia Rivera participó en la Conferencia Europea de Presidentes del Parlamento 2023 (en Dublín, Irlanda), en donde dijo que la democracia es el único camino para combatir las desigualdades, la violencia y el sufrimiento de los pueblos. La cumbre se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre, con la participación de más de 60 oradores y alrededor de 400 delegados, para analizar las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, los desafíos a la democracia representativa, la igualdad y diversidad en la representación pública.

En su participación, la senadora destacó la importancia de elegir a la democracia como eje fundamental para resolver las desigualdades que se viven actualmente a nivel global.

Advirtió que no es nuevo que el ejercicio de la democracia enfrente amenazas, las cuales se multiplican al ritmo de las problemáticas globales, como la pobreza, la desigualdad, la debilidad institucional, los niveles de corrupción, la inseguridad ciudadana, así como los Estados de derecho débiles, las amenazas a la libertad de expresión y el control incierto de las tecnologías digitales. Más adelante subrayó que “las bases para una democracia fuerte y estable son la participación de la ciudadanía y una verdadera representación política”. Al referirse a la igualdad y diversidad en la representación pública, la presidenta del Senado afirmó que la participación de los grupos étnicos y sociales que históricamente han sido relegados, son importantes en la construcción de una verdadera democracia.

Por tanto, incluir a los grupos históricamente relegados y sustentar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos en los principios de libertad, igualdad, pluralidad, inclusión, paridad de género y en una verdadera diversidad en la representación política, fortalecen la democracia en México.

Batres se la juega con Brugada

Funcionarios como José Manuel Oropeza Morales, coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico; Dunia Lodlow, subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública; Raymundo Martínez Vite, asesor de la Secretaría de Gobierno; entre otros, operan políticamente para la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, con la finalidad de que sea su candidata en 2024, lo que es un claro desvío de recursos públicos desde la administración local. El diputado Héctor Barrera Marmolejo lamentó que el jefe de Gobierno haya pedido a su gabinete “no inmiscuirse” en los procesos de Morena, cuando es él quien ha girado instrucciones para apoyar a una candidata en particular. Luis Chávez García, legislador panista, abundó en que los funcionarios capitalinos, sí se quieren sumar a la campaña de Morena, se separen del cargo para hacer proselitismo y no se distraigan del servicio público.

Chávez, abundó que “es claro que Martí Batres está con (Clara) Brugada, y tiene un equipo de allegados que buscan apoyarla. Ante esa situación, advirtió que el PAN dará puntual seguimiento a las áreas del GCDMX que se han visto afectadas por no tener dirección, luego de que varios funcionarios ocupan su tiempo en apoyar al Grupo Iztapalapa.

Recordó que el PAN ha advertido que se viene una elección de Estado en la capital, sea quien sea el candidato o candidata del oficialismo. “Exigimos a la Contraloría local, así como al Instituto Electoral CDMX, no perder de vista las participaciones activas de funcionarios de Batres en actos de las “corcholatitas” de la Ciudad. “No van a ganar la capital y Morena será reducido por el crecimiento y fortaleza de la oposición; tendremos al mejor candidato y será mejor que el gobierno central vaya preparando el proceso de entrega-recepción”.

