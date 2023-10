Mañosos

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

¿Para qué sirven las candidaturas? En ocasiones para disfrazar, para engañar, en una plasta de maquillaje y es el caso de Hugo López-Gatell. La señora Claudia Sheinbaum no se atrevería a enemistarse con AMLO. Sabemos que su candidato es Omar García Harfuch, sin duda.

Las especulaciones de una fractura se desataron cuando, con aval presidencial, se lanza como aspirante López-Gatell. Pero es una trampa, es un movimiento quirúrgico para que evidentemente no gane, pero sí tenga espacios en los medios y como premio de consolación se le regale una curul en el Legislativo para protegerse con el fuero, es decir, el objetivo es nuevamente la impunidad.

Tal es el caso, y tiempo al tiempo, que bajo la misma dinámica se protegería a los hijos López Beltrán con el escudo del fuero acomodándolos en los primeros sitios del listado para 2024. Para los que no advirtieron la señal, hace un año el Presidente de México honrando en el desfile militar al mandatario extranjero cubano, señaló: “Cuba es un paraíso para vivir”, ahí les dejo las entrelíneas.

Volviendo a la CDMX, lo que sí es cierto es que AMLO empuja a su creación, Clara Brugada, para ganar espacios. ¿Se acuerdan de Iztapalapa, el invento improvisado de Juanito, la presión para que renunciara a la alcaldía y otorgarle la plaza a Brugada?

Las cosas para Morena no están nada fáciles ni en la CDMX ni en el Legislativo. Ya perdieron las intermedias y las cosas en la capital no han mejorado. Más aún con la postura de algunos incondicionales a Ebrard, de no dar el espaldarazo a AMLO con sus iniciativas, incluyendo el presupuesto, asunto que incomodó de sobremanera al secretario de Hacienda al enfrentar una batería de preguntas y cuestionamientos que lo obligaron a un silencio ante la petición constante de su renuncia por los casos entre otros del endeudamiento, Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya, el desabasto de medicinas y un amplio abanico de inconsistencias que dejan al país con graves problemas de manejo financiero para los próximos meses.

En pocas palabras intentan, como lo hizo Alejandro Encinas, al proteger con fuero a delincuentes como Julio César Godoy Toscano. Lo delicado es que de llegar esta canasta de personajes, ellos serían los que determinarán los cambios constitucionales para la nación.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.