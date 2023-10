Dante, desesperado ante desplome de MC

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Le ruega a Marcelo que sea su candidato

Es el único que le puede dar hasta nueve puntos

Veracruz ya no es su prioridad; es supervivencia

Grupo Jalisco le quita 60% de poder

CEN de Morena corrige a caciques locales

Pérez Garibay irá en la encuesta de Jalisco

También, Osuna en Tabasco y Lucy, en Morelos

Pepsico, RSE y ASG

El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico

No hay la menor duda que Dante Delgado es uno de los mejores políticos del país. Ha sido, a su paso por el PRI y desde el 2018 y con su franquicia, Movimiento Ciudadano, es un eslabón para el partido en el poder, en especial del PAN.

Conecta con un sector del electorado, con atractiva propaganda como ocurrió en las elecciones de 2018 y de 2012. Atrajo muchos votos con canciones pegajosas y la creatividad de aquellos que les manejaron sus redes sociales. Sus campañas no son para ganar, sino para quitarle votos a los punteros.

Sin embargo, como experimentado político, sabe perfectamente hasta dónde son sus alcances. Su objetivo es tener entre un 10 y un 15% del electorado y eso le daría la opción para tener posiciones en el Congreso federal y los congresos estatales, y herramientas para negociar con gobernadores y el presidente de la República.

Pero, en estos momentos, luego que personajes claves de MC no quieren ser comparsas de Morena, como son los casos de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, teme que buena parte de los seguidores de Enrique y Donaldo se vayan al Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD.

Según versiones populacheras, que no siempre son realidad, en caso de tener una figura atractiva como Marcelo Ebrard, a la candidatura presidencial, le quitaría votos a la FAM. Sin embargo, también le quitaría votos a Morena. Hay coincidencias entre Marcelo y Dante, incluso con Ricardo Monreal.

Dante le coquetea a Samuel García, gobernador de Nuevo León, a pesar de saber que está materialmente imposibilitado para dejar la gubernatura; por los pleitos y berrinches que hace con el Congreso local. No llega a acuerdos y en caso de pedir licencia, pondrían sus opositores a uno de sus miembros. En el supuesto que no le den licencia, sólo tiene el camino de su renuncia; dejaría la plaza en manos del PRIAN. El desastre sería mayor para el gobernante naranja y a Dante.

Además, Colosio le dijo al líder de MC que no aceptaría su candidatura presidencial. Con madurez, justificó que le falta más experiencia y estos no son sus tiempos. Además, afirmó que no sería esquirol para debilitar a la alianza PRI, PAN y PRD, que lucha contra Morena.

En este mes Dante anunció definiciones de su partido y, parece, que los encuestadores no han medido el impacto real del divorcio con Alfaro, el apoyo de Colosio a la oposición y la imposibilidad de Samuel de dejar el gobierno del Estado. Se queda sin cartas.

Veremos cuál será el resultado de las encuestas en esos factores; Marcelo no representa más que 3 o 4 puntos de la votación nacional y carga electoral de MC no superaría el 9%. Esto no sirve para ganar las elecciones presidenciales pero sí para bloquear a la oposición.

PODEROSOS CABALLEROS

PÉREZ GARIBAY: Las entrañas de Morena fueron sacudidas por los consejeros estatales que definieron sus cuartetas para las 9 gubernaturas que se disputarán en junio de 2024. Puebla, como mencionamos a nuestro artículo de ayer, dejaron fuera al puntero Alejandro Armenta, quien por decisión del CEN de Morena, que ordenará una encuesta de reconocimiento, será sumado al cuarteto; lo mismo va a pasar con Eduardo Ramírez Aguilar, para la gubernatura de Chiapas; y Antonio Pérez Garibay, para las de Jalisco. Se espera el anuncio de Lucy Meza, para Morelos, así como Yolanda Ozuna, para Tabasco. Lo importante no es mantener en sus dichos de poder a los caciques, sino quienes lleven el mayor número de votos, que se vea reflejado en la elección presidencial. Que no se les olvide.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PEPSICO: Bajo el liderazgo de Roberto Martínez, PepsiCo presentó recientemente sus avances en materia de sustentabilidad y responsabilidad social en sus operaciones en México, bajo la estrategia de transformación PepsiCo Positivo. El reporte ESG 2022 de PepsiCo México comparte las acciones puntuales que el grupo realizó en pro del medio ambiente y de las comunidades en donde tiene presencia.

