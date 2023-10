Hace agua el buque de la Marina Armada

Índice político

Francisco Rodríguez

No sólo el Ejército Nacional bajo el mando del general Luis Cresencio Sandoval mantiene en virtual secuestro al Presidente de la República…

…aunque en menor medida, en el rapto también participan el almirante José Rafael Ojeda y los elementos de la Marina Armada.

Ambos han conseguido que Andrés Manuel López Obrador pague rescates inimaginables en cuantía, mediante la entrega de responsabilidades —que en cualquier democracia suelen ser del ámbito civil—, lo que conlleva jugosos presupuestos para lucrativas adjudicaciones de contratos a particulares.

No se han ido de rositas, eso sí.

Han perdido mucho del prestigio del que gozaban hasta hace cuando menos un quinquenio, porque han llevado a los integrantes de sus respectivas instituciones a realizar todo tipo de funciones que demeritan sus uniformes y galones.

Soldados que son albañiles, pero también ineficaces “cuicos”.

Marinos que se trepan a los postes de la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo cortes de energía a viviendas, negocios, restaurantes, hoteles y moteles, luego de encontrar diversas anomalías como sucedió hace un año en Cardel, Veracruz.

Si hubo un tiempo reciente en el que la Marina Armada operaba en coordinación con las agencias estadounidenses en el combate a la delincuencia organizada por la desconfianza que en el país del norte tenían a los jerarcas de la Defensa Nacional, eso se ha acabado tras ver el triste papel que les ha asignado el dizque gobierno de la Transformación.

También en menor medida que los soldados, los marinos realizan labores policiacas dentro de la Guardia Nacional…

…pero, además, los han convertido en escoltas o guaruras, vocablo peyorativo que originalmente significa, en el idioma de los rarámuris de la Tarahumara, jefe, gobernador, miembro del consejo de ancianos, de acuerdo con la Wikipedia.

Y es con respecto a esto último que un colega avecindado en Morelos me ha llamado la atención en un mensaje reciente:

A las órdenes de Ernestina Godoy

Palabras más, palabras menos, mi amigo periodista y abogado concreta que la Marina se invistió de guarura de los excesos delictivos de la Fiscalía de CDMX mal dirigida por Ernestina Godoy —ésta bajo las órdenes de AMLO y de su “corcholata” favorecida, Claudia Sheinbaum— invadiendo entidades como Morelos, donde a fin de cuentas hizo un ridículo mayúsculo.

Fue todo un oso jurídico, ya que los marinos fueron enviados en calidad de guaruras o, si usted gusta, hasta como tropas de asalto, pues invadieron una jurisdicción sin tener facultades para ello. Catearon la Fiscalía morelense y su propósito y actuar fue ilegal por donde se le busque.

De seguro los marinos ya tienen en su poder las carpetas que involucran a Cuauhtémoc Blanco con el crimen organizado.

Ese es el verdadero fondo de todo.

Proteger al corrupto ex futbolista metido a “político”.

En síntesis, la Marina Armada ya se convirtió en un ilegal grupo de asalto.

En un país civilizado, sus mandos castrenses y civiles serían sometidos a juicio político, administrativo y penal por delincuencia organizada.

La prensa no se ha metido mayormente en ese tema, le ha pasado de noche y es gravísimo.

Allí está una probada de lo que viene y muy pocos lo entendiendo y menos están alertando el peligro.

¿Le sigo? sólo un poco.

La marina ya sembró el terror en la Fiscalía de Morelos y el fiscal Uriel Carmona, quien es cero pendejo, en una entrevista reciente habló ya quebrado.

Y de ello se infiere que, por su seguridad personal y familiar, ya dejará en paz al impresentable (des)gobernador morelense.

Y tan tán. Misión cumplida.

La guardia pretoriana rinde parte al alto mando: La 4T puede estar en paz. Su muchachito malcriado, delincuente y corruptísimo puede dormir tranquilo.

La Marina, también es nana y le vela el sueño por órdenes superiores. Todo lo demás… es lo de menos.

Aunque el buque de la Armada se agriete y ya empiece a hacer agua.

¿No cree usted?

Indicios

El lema “primero los pobres” nos engañó a muchos. Fue tan sólo una treta electoral de quienes hoy son cuatroteros. Los pobres, se lee en las cifras, han aumentado. Y ya despojados de su frialdad, esos números y esos porcentajes se visibilizan en el crecimiento de las enfermedades y las plagas que son características de la pobreza. La mayoría vive hacinada, sin agua potable, sin drenaje. Hay centenares de pacientes que sufren lepra. El dengue se extiende en el sur del territorio. Y las chinches invaden los espacios públicos. Se ha escandalizado por los hallazgos de estos insectos en escuelas y facultades de la UNAM que, por ser una universidad popular, a ella acuden estudiantes de todos los estratos sociales, principalmente aquellos que por sus condiciones económicas no pueden costearse una institución privada. Me dirá usted que la invasión de chinches también la sufren ahora los parisinos, pues sí, no todo es la Rue du Faubourg Sant-Honoré, donde se asientan las boutiques de los diseñadores ni el Distrito XVI donde viven los millonarios, también ahí hay pobreza que se ha acrecentado con la gran cantidad de migrantes que llegan del Magreb. Pero como lo que nos interesa no es la capital francesa, sino nuestro país… * * * Dio inicio la “guerra de las encuesta$”. Las que se levantan a través de redes sociales, las telefónicas y hasta las de empresas de demoscopia que la mayoría considera profesionales —aunque no lo sean, en realidad— repiten la misma artimaña que Morena empleó en los prolegómenos de la reciente elección del Estado de México. Las mediciones y sus intérpretes presumían una ventaja “de dos dígitos” de la coalición que postuló a Delfina Gómez sobre su opositora del Frente. Al final, con todo y abstención y el cohecho presidencial al gobernadorcito Alfreditito Del Mazo, la diferencia fue de apenas 8 puntos. Y no, no es que la aspiración de Xóchitl Gálvez se haya desinflado. Sucede que los partidos PAN, PRI y PRD se apegan en demasía a “los tiempos legales electorales” y se mantienen agazapados, dejando la tarea de difusión y apoyos a la sociedad civil. * * * También se agigantan las grietas en la militancia del partido oficial. La incorporación de ex priistas y ex de otros partidos ha generado inconformidades, pues quienes son fundadores del Movimiento sospechan que los “paracaidistas” serán quienes obtengan las candidaturas al enorme proceso electoral del próximo año. Sucedió ya en Sinaloa, en Oaxaca, en… El caso más reciente es el de la adhesión del maromero guerrerense Ricardo Taja al de color guinda. * * * Con un pésimo augurio inició el encuentro de alto nivel de los secretarios del Despacho Presidencial entre los principales secretarios del gobierno de Joseph Joe Biden, luego de que el inquilino de la Casa Blanca ordenó el reforzamiento del muro fronterizo en las zonas del Valle del Río Grande, en Texas. Le están cobrando a AMLO sus cacayacas en las matinés, pero sobre todo su indolencia ante el problema del tráfico de fentanilo y de migrantes, como ante todos los problemas que aquejan a nuestro país. * * * Hay quienes se preguntan de qué lugar salen los cuantiosos recursos para la campaña en bardas y, sobre todo, en redes sociales del regiomontano Samuel García. No es tan difícil averiguarlo, si se rasca tan sólo un poco por el lado paterno. * * * Y, a propósito, ¡sorpresa… que no es ninguna sorpresa! Dante Delgado se auto “corcholateó” como candidato de “su” negocio Movimiento Ciudadano. No tiene ninguna posibilidad de llegar a Palacio Nacional cuando sea desalojado de ahí, dentro de 360 días. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez