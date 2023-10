Observación de la Doctrina Estrada, a conveniencia

Espacio Electoral

Eleazar Flores

A CONVENIENCIA DE AMLO-. No es la primera vez y seguramente no será la última en los once meses veinte días que le faltan al presidente Andrés Manuel López Obrador, como tal, para interpretar a su modo la reconocida y observada internacionalmente DOCTRINA ESTRADA.

Pruebas de su observancia o inobservancia sobran para el gobierno de la Cuarta Transformación, pero citemos dos extremos de su aplicación o no, para no cansarlo van dos asuntos de gran importancia, casualmente relacionados con países diferentes, económicamente hablando.

PERÚ-. Cuando por causas que incumben solamente a los incas, por el desconocimiento al entonces presidente Pedro Castillo -diciembre de 2022-, el presidente Andrés Manuel López Obrador presuroso dijo que se trataba de un golpe de Estado por medio del cual arribó al poder la aún presidenta Dina Boluarte Zegarra.

A casi diez meses de distancia, ciertamente la presidenta Boluarte Zegarra ha enfrentado manifestaciones en pro algunas de ellas y, la mayor parte, en contra, pero ha sido la población peruana la que ha decidido por mayoría, permanecer en el statu quo que aún se mantiene, así haya algunos regímenes, sobre todo latinoamericanos, que han opinado en pro y en contra.

Uno de ello ha sido el de México, tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado una “pausa” en sus relaciones diplomático-comerciales, actitud semejante que se adoptó cuando surgieron “pequeñas” diferencias con el gobierno español, que no con el pueblo, pues tanto mexicanos como ibéricos no alteramos nuestra amistad y relaciones.

ACTITUD DIFERENTE-. Ahora, el valiente comandante del comando guinda invocó el espíritu pacifista de México —que ya quisieran los neoliberales y conservadores a nivel interno—, señalando que México “no tomará partido” en el ataque palestino al pueblo de Israel, postura contraria incluso a lo declarado por nuestra canciller Alicia Bárcena Ibarra.

Obvio que la mayor molestia vino de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neijer, que para sintetizarle, dijo que la neutralidad de López Obrador demuestra avalar la violencia de Palestina y su grupo violento Hamás.

DOCTRINA ESTRADA-. La multicitada Doctrina Estrada, del sinaloense Genaro Estrada Félix, canciller y prestigiado académico y funcionario, sintetiza en su contenido la “libre autodeterminación de los pueblos”, observada desde el 27 de septiembre de 1930, que implica que cada nación se da el gobierno que quiere sin intervención ni opinión de pueblos extranjeros para su reconocimiento, pues hacerlo sería denigrarlos.

Esta DOCTRINA ESTRADA entró en funciones siendo presidente Pascual Ortiz Rubio, y hasta antes de la asunción de la Cuarta Transformación al poder, México la observó, y haciendo memoria, fue bandera de la política exterior del presidente Adolfo López Mateos, cuyos discursos en el extranjero lo destacaban.

