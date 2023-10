Mexicanos en Israel, uso propagandístico

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay miles de mexicanos en territorio israelí que buscan ponerse a salvo de la crisis bélica que ese país tiene con el grupo terrorista palestino Hamas, una teocracia que busca venganza contra su poderoso vecino.

Luego de matar a centenares de personas en una incursión al sur de Israel en la frontera con Gaza, tomó decenas de rehenes que, ahora, usa como escudos humanos.

A Hamas no le importa ser acusado por crímenes de guerra. No les importa matar a los más débiles, ya sean hombres, ancianos, mujeres o niños. Sólo tienen como objetivo la venganza por las crisis fronterizas recurrentes y las fricciones entre soldados y habitantes de la zona limítrofe desde hace décadas.

Los miles de mexicanos que buscan salir de la zona de conflicto, sólo han recibido dos aviones Boeing 737, de más de 30 años de uso. En el primero que llegó esta madrugada al AIFA; viajaron 145 personas. El segundo, en condiciones similares.

Estos aviones tienen una autonomía de unas 5 horas. El viaje a Israel lo debe hacer con 3 escalas: en Turquía, Escocia, Canadá y desde ahí al AIFA, en México.

El gobierno mexicano no cuenta con aviones de mayor autonomía. Teníamos uno, que era el TP01, un Boing 787 de reciente generación. Un avión presidencial que compró Felipe Calderón y se lo dejó Enrique Peña Nieto. Por razones demagógicas, López Obrador, no quiso usarlo nunca porque era “ostentoso”.

Un comentario al margen: Pese a que la 4T afirma que lo vendieron a Tayikistán, con un gobierno autoritario pro ruso, que ya lo pagaron. Sin embargo, por algún motivo inconfesable, el gobierno federal, a través de Banobras, sigue pagando una deuda que tenemos desde hace 15 años para liquidar el precio del avión.

Otro aspecto, que es realmente incomprensible. El gobierno de la 4T, no quiso fletar aviones de más reciente generación a Aeroméxico o cualquier otra empresa internacional que cumpliera con los requisitos de seguridad, como hacen otras naciones que rescatan a sus compatriotas. La culpa es de burócratas miserables.

En los aviones de la Fuerza Aérea de la Sedena, no quisieron transportar a más personas ya que el peso de pasajeros y sus equipajes puede provocar riesgos al viaje.

Es triste que, mientras la burocracia dorada mexicana viaja en primera clase, nuestros compatriotas en zonas de conflicto acepten la limosna gubernamental.

Incluso, tienen que aplaudir al gobierno por cumplir con su deber. Ésa es la obligación del Estado; de cualquier estado. No es un sacrificio, ni mucho menos es una graciosa concesión del gobierno de López Obrador. Es su obligación; que a nadie se les olvide. Es el dinero del pueblo, no del gobierno, que quede claro. Y como dice el mismo AMLO, el pueblo manda y manda que se use el presupuesto en su beneficio, no en la bolsa de la dorada burocracia.

PODEROSOS CABALLEROS

INAI: Es increíble la forma como quieren chamaquear a la oposición en el Senado de la República. Para destrabar nombramientos de Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Jucopo, de mayoría oficialista, plantea que Morena proponga dos candidatos y la oposición uno. Fijó el 2 de noviembre para discutir y, en su caso, aprobar los nombramientos de los comisionados del INE que faltan para cumplir con las formas jurídicas, en las decisiones de su pleno. Lo que busca la 4T, es ocultar información pública, cómo es la costumbre. En un panorama en el cual se da el 90% de los contratos que por ley deben de ser públicos, están ocultos por varios años. Esto es inmoral. Miles de millones de pesos, de los mexicanos, están en el limbo y se manejan a discreción de los políticos de Morena. Aceptar ese tipo de condiciones es una humillación para la oposición. Es preferible dejar las cosas como están. En estos momentos el INAI sesiona con el mínimo que lo otorgó la SCJN. Morena no quiere ver en la cara de tarugos los senadores opositores, si no todo el pueblo de México.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ESG

CHIREY: La empresa distribuidora de vehículos de la marca china, Chirey, en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, se alió a las organizaciones Fundación Arte, Educación y Talento Compartido, Grupo Reto, Fundación de Cáncer de Mama, Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer y Prosalud México, a fin de apoyar a mujeres en situación vulnerable y asegurales su acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad devastadora. Así lo anunció Diana Rodríguez Pita, directora de marketing de Chirey Motor México.

