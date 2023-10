Rescatando al soldado Chava… Cienfuegos

Francisco Rodríguez

Si usted aún no cree que las fuerzas armadas mandan por sobre el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, —a quien mantienen “secuestrado”, bajo su bota—, permítame darle un par más de evidencias de esta inédita situación…

…aunque el mismo rehén alardee de que a él lo obedecen:

1) Hace un par de días, el miércoles 11, el controvertido general Salvador Cienfuegos Zepeda recibió de manos de AMLO la Presea Bicentenaria, creada para conmemorar los 200 años de la fundación del H. Colegio Militar.

Cienfuegos, quien se desempeñó como titular de la Defensa Nacional en el sexenio anterior, fue acusado en Estados Unidos de proteger el tráfico de drogas de México. Incluso fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, en California.

Pero tras una negociación de alto nivel fue regresado a México con el compromiso de que aquí sería juzgado por los supuestos delitos que pesaban en su contra.

Eso nunca sucedió. A los pocos días de que dicho general pisara otra vez suelo azteca, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz anunció su decisión de no ejercer acción penal en su contra.

Ello, no obstante que cuando se anunció su captura por agentes de la DEA, en la matiné del día siguiente AMLO dijo que Cienfuegos, junto con Genaro García Luna, eran un par de muestras de la descomposición de los regímenes anteriores al de él.

Pero AMLO tuvo que marchar en reversa, ante las órdenes de sus captores verde olivo.

Así, el Presidente de la República rindió la plaza y, tras la liberación del ex titular de la Sedena, fue obligado a decir en otra matiné que las pruebas que la DEA esgrimía en contra de Cienfuegos carecían de sustento, que eran “fabricadas”.

El que manda, manda, pues.

Cienfuegos es un personaje oscuro, pues también es conocido por defender la actuación de los elementos militares ante denuncias de abusos graves, como ocurrió en el caso de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya; y hasta impidió que integrantes del GIEI indagaran a los militares que participaron en la “desaparición” de los 43 muchachos de Ayotzinapa.

Y aún así AMLO lo ha condecorado.

Porque quizá lo más trascendente es que Cienfuegos fue quien, tras un desayuno en Lomas de Sotelo, provocó que López Obrador cambiara radicalmente su discurso antimilitarista de cuando menos dos campañas presidenciales y, tras ese vuelco, prácticamente se entregara a los brazos de los uniformados.

Más todavía: Cienfuegos sigue figurando en la nómina de Sedena en calidad de asesor del actual secretario Luis Crescencio Sandoval, a quien recién se acusó de haber destruido evidencias de la participación militar en aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Cienfuegos es el autor intelectual del secuestro de López Obrador. Y por eso había que rescatarlo y hasta galardonado.

Caro, muy caro el pago de ese “rescate”, ¿no cree usted?

Militares cobran “derecho de piso”

2) Hemos visto como los soldados, disfrazados de elementos de la Guardia Nacional, actúan de manera más que similar a como lo hacen los sicarios.

Recorren carreteras, caminos y calles con sus “trocas”, escuchando corridos tumbados a todo volumen, mostrando sus armas largas que sobresalen de los vehículos a través de las ventanillas…

… y ahora, también, cobrando “derecho de piso” a empresarios y hasta a trabajadores.

Justo esta semana, 200 padres de familia perdieron su empleo en una granja ostrícola, debido a que sus propietarios tuvieron que liquidar la empresa, pues sus ingresos no les alcanzaban ya para pagar el “derecho de piso” o quizá sólo “de paso” que les han venido exigiendo elementos del 67/o batallón de infantería de la Segunda Zona Militar.

Son lo mismo, pero no son más baratos…

…a contrapelo del spot de quien negocia con lo similar.

La ya liquidada empresa ostrícola se ubicaba entre el macizo continental y la llamada Lengüeta Arenosa, área marina conocida como Bahía Escondida a una veintena de kilómetros al sur de Ensenada.

Y es que, si los altos mandos secuestran incluso al Presidente de la República…

…¿por qué, entonces, la tropa no tendría que actuar criminalmente?

Mientras, 200 familias perdieron el sustento.

En esas manos estamos.

¿Cómo lo ve usted?

Indicios

Caracterizado como “chico malo”, de Disney —con el antifaz negro y la camiseta a rayas horizontales rojas y blancas—, el diputado poblano Ignacio Nachito Mier fungió una vez más como correa de transmisión de los caprichos que se incuban en el rencor del habitante de Palacio Nacional. Iniciativa en mano —que desde el Zócalo le enviaron— presentó una iniciativa para despojar de sus recursos al Poder Judicial de la Federación, lo que seguramente aprobará la manada cuatrotera la próxima semana, durante la discusión de las leyes presupuestales para el 2024. Es un verdadero atraco de 15 mil 400 millones de pesos. Por fortuna, dicen los expertos, existen formas de revertir esta invasión del Legislativo y del Ejecutivo a la autonomía garantizada por la Constitución a ministros, magistrados y jueces. Va a ser tardado, pero muy seguramente la SCJN volverá a propinar un “hasta aquí” a los del partido guinda y satélites que le acompañan. * * * Sólo tres mujeres aparecen entre la decena de candidatos a la Rectoría de la UNAM que acaba de conocerse. Ellas son Laura Susana Acosta Torres, Patricia Dolores Dávila Aranda y Guadalupe Valencia García. Los siete varones, en orden alfabético por apellido, son Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, Raúl Juan Contreras Bustamante, Germán Enrique Fajardo Dolci, William Henry Lee Alardín, Leonardo Lomelí Vanegas e Imanol Ordorika Sacristán. Todos ostentan doctorados en sus respectivas especialidades. * * * Los buenos oficios de Julio Scherer Ibarra ya consiguieron un acercamiento entre los morenistas Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Ahora está en pos de alcanzar que Marcelo Ebrard se bienquiste con la “corcholata” favorecida. * * * ¿Se acuerda usted de la persecución que el ex gobernador de Chihuahua Javier Corral —entonces panista, ahora más cercano al Movimiento lopezobradorista— emprendió en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI? Pues el caso ya quedó cerrado. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró en definitiva la acusación. Gutiérrez está limpio de polvo y paja. * * * Famosas últimas palabras del director general Trampitas de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero: “No solamente nosotros no endeudamos a Pemex —dijo—, lo hemos desendeudado, y quienes critican a Pemex como la empresa más endeudada del mundo se deberían de estar mordiendo la lengua”. ¡Ouch! * * * Y ahora resulta que AMLO acusa que existen infiltrados en su movimiento. No se ría, por favor ante la pérdida de su liderazgo. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

