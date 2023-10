SCJN; la venganza del autoritarismo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Ministros y jueces exhiben pifias de Palacio

Quien no se someta lo quitan del paso

La verdadera cara de la ineficiencia jurídica

Bases jurídicas para leyes; NO discursos

Suman a liderazgos a la encuesta de Morena

CDMX, ¿López Cazarín a la encuesta?

No hay en el mundo cosa más cara que la que con ruegos se compra

Fray Antonio de Guevara (1480-1545) Escritor y eclesiástico español

A lo largo del paso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se ha enfrentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que presenta proyectos de ley que son anticonstitucionales; envía a la cárcel a enemigos políticos, sin sustento jurídico; y exhibe la carencia de conocimiento presidencial de la ley, el orden y equilibrio de poderes.

En la mente de AMLO, el poder supremo del país lo tiene el Presidente de la República, como el señor feudal que puede hacer y deshacer la vida y voluntad de sus súbditos.

Por ello, no quiere que nadie lo critique, nadie lo cuestione y, mucho menos, que nadie lo exhiba en sus carencias intelectuales en democracia y administración pública.

Por ello, ante los reveses que recibe de la SCJN, al demostrar la incompetencia de los equipos jurídicos de la Presidencia, así como de la Fiscalía General de la República, no puede hacer nada, sin romper el orden constitucional.

Quiso cambiar la Constitución para dar un golpe de Estado técnico, como lo hizo en su momento Ernesto Zedillo, al destrozar a Carlos Salinas de Gortari. Pero no cuenta con las dos terceras partes del Congreso para poner una Corte sumisa a sus caprichos. Tiene a tres ministros, de los 7 que ha impuesto, que le son fieles, aún en contra de los principios de la ley en el país. Los otros 4, simplemente actúan con independencia y en estricto apego de la ley.

Ya entendieron en Palacio Nacional que si la ley les estorba, pues modifican la ley. Tienen la mayoría simple para hacerlo, sin tocar la Constitución.

Por ello, los legisladores que son siervos del Ejecutivo, modifican leyes que llegan de Palacio Nacional, sin cambiarles una coma y, como alfombras, se ofrecen para ser pisoteados. Así operan los de Morena, el PVEM, el PT y el PES. Esa es la triste realidad de nuestro país.

Y, desde San Lázaro, ahora viene la venganza contra la Corte y su presidenta, Norma Piña, quien ha demostrado una grandiosa independencia del Ejecutivo y mantenido la dignidad de ese órgano colegiado y autónomo. Benito Juárez, quien fue presidente de la Corte, estaría orgulloso de Norma Piña.

La mejor manera de vengarse es quitándoles el dinero y violando la ley de fideicomisos. Nadie, ni el Congreso puede usar los fideicomisos para fines distintos a los que han sido establecidos. Sin embargo, lo han hecho, para apoderarse de miles de millones de pesos para destinarlos a la compra de votos para Morena.

En comisiones de San Lázaro, de mayoría morenista, se aprobó la extinción de los fideicomisos de la SCJN. De esa manera el gobierno federal podré disponer de 15,000 millones de pesos, entre los que se encuentra un fondo de ahorro para los trabajadores del Poder Judicial y otro por 20 millones de pesos para anteojos los empleados judiciales.

Ya es arde en el sexenio para corregir los graves errores administrativos. La política de bajos salarios, lleva a contratar a mediocres abogados, por ejemplo, que no están capacitados para elaborar leyes que no sean cuestionadas constitucionalmente; para preparar como Ministerio Público, una serie de argumentos para castigar a quienes ofenden a la sociedad, mediante delitos.

De verdad, en algunas leyes que propone el ejecutivo tienen razón de ser, pero las presentan al vapor y sin fundamento. Eso ha distinguido a la actual administración. Con argumentos podrían haber convencido a ministros, magistrados, jueces y al pueblo en general. Con discursos no se arregla a la sociedad.

PODEROSOS CABALLERO

MORENA-DELGADO: Hoy, Mario Delgado, líder nacional de Morena, dará a conocer la configuración de las encuestas para la selección de los candidatos a las 9 gubernaturas. Los caciques locales de ese partido, realizaron una serie de maniobras con el fin de proyectarse como candidatos a la gubernatura. Sin embargo, ellos no tendrían el mínimo de posibilidades de ganar. Estimado lector, hablo de estrategia, no de convicción ideológica de quien esto escribe. Personajes como Víctor Mercado, en Morelos, Julio Huerta en Puebla y Erick Flores (líder del PES) en Morelos, entre otros, sólo fortalecen a sus opositores que aglutinan fuerzas alrededor de Xóchitl Gálvez. Por ello, se ve que sumarán hasta 8 aspirantes, 4 hombres y 4 mujeres, por cada entidad. Así suman a candidatos más competitivos, como Alejandro Armenta en Puebla; Eduardo Ramírez Aguilar, en Chiapas, y Antonio Pérez Garibay, en Jalisco. *** CDMX: Llama la atención que en la Ciudad de México no sean muchos los aspirantes que quieren ser integrados a la encuesta. Además de Clara Brugada, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y Mariana Boy (de PVEM), Javier López Cazarín aspira por el PVEM, aunque es cercano a Marcelo Ebrard. Entre paréntesis, Javier podría ser senador por mayoría en la CDMX. Nadie del PT ni del PES, aliados de Morena, suspiran a la encuesta. Así es el rato que le dan a los partidos satélites del oficialismo.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos