Contacto con ambiente del CU Temascaltepec de la UAEMéx motivó a Delia Colín a estudiar una licenciatura

Temascaltepec, Estado de México.– “Mi padre hacía nieve y mi madre la vendía afuera del campus. Generalmente nosotros la acompañábamos y fue el contacto con el ambiente universitario lo que motivó a mis hermanos y a mí a realizar estudios de nivel superior”, aseguró la catedrática y trabajadora administrativa del Centro Universitario Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Delia Colín Morales.

La ingeniera agrónoma zootecnista y maestra en Educación Superior señaló que la mayor ilusión de su padre, quien se dedicaba al campo, era que sus hijos estudiaran en la UAEMéx para ingenieros agrónomos zootecnistas, así que siempre les insistía en que se esforzaran por estudiar y finalmente, tres de los cuatro hermanos estudiaron esa carrera.

El campus Temascaltepec de la UAEMéx inició actividades en 1982 y fue en 1985 cuando doña Angelina –mejor conocida por la comunidad universitaria como Doña Nieves- empezó a vender nieves y chicharrones.

“Muchos egresados de este campus de la UAEMéx recuerdan a mis padres con mucho cariño, principalmente a mi madre, porque cuando no tenían dinero les regalaba chicharrones y nieve; además, siempre estaba dispuesta a escucharlos, a aconsejarlos, a apoyarlos. A veces traían comida y comían con ella”.

Delia estudió en la Escuela Preparatoria ubicada junto a las instalaciones universitarias, desde donde los estudiantes podían apreciar gran parte de las actividades que realizaban los universitarios, lo cual tenía en ellos un gran impacto.

“Además, los alumnos platicaban mucho con mi mamá. En particular, recuerdo a una chica. Se llamaba Heidi y cuando hacían los jaripeos montaba a las vaquillas. Conversaba mucho con mi mamá y proyectaba una gran fuerza como mujer, era muy decidida. Todo eso influyó para que me decidiera a estudiar una carrera universitaria y en particular, Ingeniería Agrónoma Zootecnista.

Por otra parte, cuando mi hermana ya estudiaba en el Centro me contaba todo lo que hacían, de sus viajes, y yo anhelaba todo eso, las bienvenidas, los jaripeos, las quemas, dijo.

Delia forma parte de la Generación 1993-1998 del Centro Universitario Temascaltepec y considera que los cinco años de su licenciatura fueron una gran experiencia de vida, felices.

“Entramos 15 alumnos, 10 hombres y 5 mujeres, y egresamos 13, las 5 mujeres y solo 8 hombres. Conocí gran parte de la República Mexicana, sistemas de producción de muchos lugares. Todos nos cuidábamos mutuamente y fue entonces cuando nació mi gusto por las pequeñas especies, principalmente los conejos y las aves”, dijo.

Al concluir sus estudios de licenciatura, Delia trabajó en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y en el año 2000 tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en el Centro Universitario, en los laboratorios, para los cual recibió una capacitación muy completa en las áreas de química orgánica, microbiología, bromatología, suelos parasitología y edafología, en la propia UAEMéx, la UNAM y SEDAGRO.

Ahora es la encargada del Laboratorio de Suelos, de los reactivos químicos e imparte las asignaturas de Química y Sistemas de Producción Conejos. Como parte de sus actividades, con los alumnos trabaja el análisis químico y físico de los suelos y administra actividades de servicio social, prácticas profesionales y estancias de investigación; además, es la encargada del área cunícula de la posta.

La universitaria consideró que su relación con los estudiantes está sustentada en la confianza y el respeto y que, como tutora, trata de darle a cada uno su tiempo y espacio.

“Trabajo en la UAEMéx desde hace 24 años y antes trabajé dos años en Gobierno del Estado, así que estoy por jubilarme y antes de hacerlo, aspiro a establecer en el Centro Universitario Temascaltepec un taller de curtido y productos artesanales de piel. Esta zona es ganadera, así que los alumnos tienen mucho contacto con pieles de conejo, de borrego e incluso, animales como la ardilla”, concluyó Delia Colín Morales.