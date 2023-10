Pemex y el club de los fracasados

México no necesita pedirle permiso a nadie, dijo Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera al ser interrogado sobre el regalo de petróleo mexicano a Cuba, brincándose el bloqueo que le aplica el gobierno de Estados Unidos.

Y, tiene razón. Nada más que, ¡él sí necesita permiso!

El Presidente no se manda solo. Para ese tipo de actos necesita que se lo autoricemos todos. Que lo ponga a consulta. La pregunta sería: “¿Estás de acuerdo en regalarle petróleo y gasolina a Cuba y que te aumenten el precio de la gasolina?”

Para unas cosas, AMLO dice que el Pueblo manda, pero en los temas del dinero, sólo manda la burocracia dorada de la izquierda en el poder.

El regalarle dinero con la contratación de médicos que son jineteados por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que les paga salarios de hambre y se quedan con millones de dólares.

El gobierno de López Obrador, además, le regala petróleo y gasolina. Esto, brincando el bloqueo económico que impuso el gobierno de Estados Unidos a la dictadura de los hermanos Castro y que se ha consolidado en la actual administración.

En lo personal, estoy en contra de esos bloqueos económicos. Sin embargo, entre Cuba y EU, los intereses de México están con el vecino del norte, quien es nuestro principal socio comercial. Cuba es una dictadura que somete a 15 millones de cubanos y los tiene secuestrados, mientras su burocracia dorada vive en la opulencia. Nunca han hablado de los palacios donde viven esos líderes del socialismo cubano.

En fin, AMLO que no le pida permiso a EU para hacer lo que le dé la gana. Pero, con los mexicanos, el compromiso de pedir permiso es ¡total!

PODER JUDICIAL: La venganza de López Obrador contra el Poder Judicial de la Federación no se ha consumado. Pero, la guadaña juzgadora de la 4T la tiene afilada. Quiere apoderarse de 16 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, donde se encuentran los ahorros de los trabajadores, prestaciones laborales, así como el fondo de retiro y protección para jueces (del ramo penal que enfrentan a criminales organizados). La 4T está desesperada de vengarse y de tener dinero para el año de elecciones. El Legislativo juega el papel de palero y se somete a los caprichos del gobierno de AMLO. Se apoderarán de ese dinero, aunque se den manifestaciones. Es la manera como actúa antidemocráticamente. Todo por el dinero para comprar votos en el 2024. *** UNIFIN: La asamblea de accionistas de Unifin Financiera, busca salvar a la financiera a cómo dé lugar. En manos de Sergio Camacho, esa empresa quedó maltrecha en el proceso de juicio concursal que promovieron acreedores. El conciliador acordó la contratación de un financiamiento de salida bajo el proceso de concurso mercantil. Además, para aumentar su capital social, la compañía emitirá acciones variables, suscritas y pagadas por acreedores reconocidos a través de la capitalización de ciertos pasivos. ¿Le tendrán confianza a una empresa que demostró ser mal administrada? Esa es la neta. *** AEROPUERTOS: Lo que muchos políticos de la 4T, ven como un acto innecesario, es el visitar ferias internacionales. En Estambul, Turquía, se lleva a cabo la feria “Routes World 2023, que es del interés de empresas aéreas mexicanas, misma que están presentes, como Aeroméxico, de Andrés Conesa; Volaris, de Enrique Beltranena, así como a Juan Carlos Zuazua, de Aerobús. Se observa que el gobierno de López Obrador, promueve los aeropuertos de la Riviera Nayarit, de Puerto Escondido, Oaxaca; que administran elementos de la Semar, de Rafael Ojeda. Un aeropuerto, es la primera impresión de un viajero.

TOYOTA: Bajo el liderazgo en México de Luis Lozano, Toyota de México fue reconocida por su compromiso con las personas y el medioambiente al recibir, en Roma, el bronce en los The International Business Awards. Desde hace más de seis décadas, investiga y desarrolla el futuro de la movilidad a nivel global. Lozano recibió el reconocimiento a nombre de Toyota Motor North America y lo acompañaron los cinco presidentes de la compañía en México: Luis Lozano (Toyota Motor de México), Guillermo Díaz (Toyota Motor Sales y Lexus de México), Alex Kuntzy (Toyota Financial Services y Lexus Financial Services México), Francisco García (Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato) y Óscar Quijada, quien presidia Toyota Motor Manufacturing de Baja California antes de su retiro.

