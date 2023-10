AMLO, antiyanqui

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Cuál de todos sus traumas infantiles y juveniles no resueltos mantiene a Andrés Manuel López Obrador anclado en el pasado?

Su comportamiento político revela que, pese a su encargo como jefe del gobierno capitalino, sus recorridos por toda la geografía nacional en tres sucesivas campañas presidenciales, y su actual cargo como titular del Ejecutivo Federal no han logrado que madure.

Y es que, de acuerdo a los expertos, la causa de quedarse atrapado lejos del presente está siempre relacionada con una resolución no satisfactoria de un hecho más o menos traumático.

El psicólogo Damián Murga lo apunta con claridad:

“Cuando hablamos de quedarnos atrapados en el pasado podemos entenderlo desde dos puntos de vista, uno más consciente que tiene que ver con el recuerdo y uno inconsciente que tiene que ver con la repetición de ciertas conductas”.

Ser activamente antiyanqui es una de esas conductas de AMLO, que seguramente adoptó en su adolescencia, escuchando trovas cubanas, admirando al Che Guevara y llamando “aguas negras del imperialismo” al refresco Coca-Cola.

Se muestra antiyanqui no nada más por su acercamiento a los países caribeños, centro y sudamericanos con regímenes autoritarios de dizque izquierda —que a la postre resultan ser más reaccionarios y violadores de los derechos humanos que cualquiera al que se considere derechista—, también con aquellos otros como Rusia o, incluso, el grupo terrorista Hamás que de ninguna manera se alinean con las políticas estadounidenses.

Repetir en sus matinés electoreras-cómico-musicales que nuestro país es soberano, independiente y bla, bla, bla, cada ocasión en la que algún verdadero periodista le interroga sobre asuntos como el regalo del petróleo al régimen cubano, los conflictos con EU y con Canadá por caprichitos en materia de energía eléctrica o alimentaria en el caso del maíz transgénico, pone al descubierto su fobia hacia el vecino país del norte.

¿Será que alguna vez solicitó una visa para visitar Disneylandia y se la negaron los cónsules del gobierno estadounidense?

Se atribuye al chiapaneco Jorge de la Vega Domínguez —uno de los dos negociadores del gobierno federal con el estudiantado en el conflicto de 1968— el haber acuñado aquello de que se vale ser rebelde en la juventud… pero seguir siéndolo a los 40 es una verdadera pendejada.

Así, pues, con el antiyanqui López Obrador.

Aunque cada vez que se ha entrevistado con un presidente de Estados Unidos, ya sea Donald Trump o Joseph Biden, se achicopale.

¿A poco no?

La 4T, similar a Hamas

Desde hace unos días he cavilado sobre las no pocas coincidencias que la llamada Cuarta Transformación tiene con el grupo terrorista Hamas.

A toda proporción guardada, ambos han asesinado a niños, jóvenes y adultos.

A mansalva y con armas de todo tipo, allá en el Medio Oriente.

Con cálculo político denominado “austeridad”, aquí desde 2019, por la falta de medicamentos, la pésima o hasta nula prestación de servicios médicos y hospitalarios…

Pero también por “los abrazos, no balazos” que han dejado indefensos a miles y miles de mexicanos de todas las edades a manos de los grupos delincuenciales que también emplean para sus fines hasta armamento de alto poder.

Hamas y la 4T también usan el secuestro.

Allá, a la población palestina a la que usa como escudo ante los bombardeos del gobierno de Benjamín Netanyahu en represalia por su artero ataque de la madrugada del 7 de octubre, y claro a los rehenes israelíes y de otras nacionalidades —dos mexicanos incluidos— para emplearlos como instrumentos de negociación.

Acá, a los chairos y amlovers a quienes se hace creer que las ayudas económicas que reciben se las deben a la generosidad de AMLO quien saca dinero de su propio bolsillo…

…y, por supuesto, también por el secuestro de los órganos constitucionales autónomos, especialmente los relacionados con la transparencia y rendición de cuentas…

…más los legisladores a quienes ordena que sus locas iniciativas sean aprobadas sin cambiarles ni una coma.

Hamas siembra el terror.

AMLO mantiene a México sumido en el terror de no saber qué se le va a ocurrir mañana.

¿No cree usted?

Indicios

Parecían estar en estado vegetativo o, cuando menos, en animación suspendida. Pero, ¡finalmente!, tras más de dos años, los consejeros del INE despertaron, reaccionaron y ordenaron a la “corcholata” favorecida Claudia Sheinbaum que deje de llevar a cabo eventos públicos, masivos, al aire libre y que se concrete a llevarlos a cabo en recintos cerrados y sólo con los militantes del movimiento de López Obrador. ¡Buenos días, señores consejeros! * * * También AMLO estuvo como dormido durante varios días y, ¡por fin!, este martes ya se refirió a los dos connacionales que Hamas mantiene retenidos. No fue motu proprio, sino a pregunta de uno de los pocos periodistas que son aceptados en sus matinés. * * * Mal y de malas nuestra máxima casa de estudios. Eduardo López Betancourt, destituido en 2022 como presidente del Tribunal Universitario de la UNAM tras ser vinculado a proceso por acoso sexual, anunció que ganó un amparo y podrá regresar a la institución. * * * Hay quienes afirman que la única actividad diaria de AMLO es su matiné. Que por lo general ni siquiera asiste a las reuniones del gabinete de seguridad que, dicen, se llevan a cabo en Palacio Nacional a las 6 de la mañana. Y que luego de almorzar opíparamente su dieta T (tamales, tacos, tostadas, tortas, etc,) se echa a dormir una larga siesta para reponerse de su desmañanada por la chamba que inicia a las 7 de la mañana. Y es él quien se atreve a decir que los trabajadores del Poder Judicial no trabajan. El mundo al revés. * * * El protagonismo desinformado del diputado cuatrotero Hamlet García Almaguer —Titino de su ventrílocuo López Obrador— quedó evidenciado tras criticar que el Poder Judicial “mete sus subejercicios presupuestales en fideicomisos”. Y ante ello la Mtra. Dimpna Gisela le dio una clase magistral de gasto y presupuesto. En síntesis: Es mentira que el Poder Judicial transfiere subejercicios a fideicomisos. Le explicó la diferencia entre ahorros, economías y subejercicios, para que aprenda a diferenciar. El Poder Judicial siempre regresa los subejercicios a la Secretaría de Hacienda. Sólo una vez transfirió ahorros al fideicomiso de implementación de reformas porque los diputados no cumplieron con su obligación de dar recursos para la reforma de justicia laboral. El Poder Judicial generó en 2022 ahorros por 2 mil 895.7 millones de pesos de ahorros y los regresó a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hizo Morena ese dinero?”, de acuerdo con un post en la red social X de @Juan_OrtizMX * * * De vez en vez, pero muy de vez en vez hay que destacar lo favorable. Es el caso de las autoridades que procuran justicia en el país que consiguieron que la ATF estadounidense detuviera a Armando Escárcega, alias El Patrón, acusado de ser el autor intelectual del por fortuna fallido atentado en contra del colega Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre del año anterior. Pasaron ocho meses desde aquel lamentable suceso, pero trasciende que en breve el presunto criminal será extraditado a México. ¡Enhorabuena! * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

