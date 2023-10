Cenecistas amenazan tomar calles si se aprueba el PGD

La representación capitalina de la Confederación Nacional Campesina (CNC), uno de los tres sectores del PRI, que en su momento agrupó a todos los campesinos del país, anunció que está dispuesta a presentar los amparos que sean necesarios e inclusive a tomar las calles si los proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) se aprueban en el Congreso de la Ciudad de México sin que los documento sean consultados con todos los interesados.

Rodrigo Lara, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en la CDMX, señaló que el plan y el programa están mal hechos, porque no se puede planear a 20 o 30 años si no se abordan temas fundamentales como el del agua. Subrayó que “las grandes ciudades crecen hacia arriba no hacia los lados, no destruyendo las áreas de protección y los bosques”. Durante su participación en el Foro “Planeación para el Desarrollo y ordenamiento Territorial de la CDMX”, en el auditorio Benito Juárez de la sede del congreso, el dirigente campesino advirtió que nada los detendrá para presentar los amparos que sean necesarios, si los proyectos se aprueban; tampoco nos dará temor salir a las calles para denunciar que a la capital del país se le estaría condenando a un desarrollo en el que se van a olvidar de quienes producimos los alimentos.

A consulta, invasión de banquetas

Mediante modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles CDMX, el diputado Aníbal Cañez Morales busca que la voz de las y los vecinos sea escuchada para la colocación de enseres, pérgolas y similares por parte del comercio formal que utiliza el espacio público de las colonias.

Dice el legislador que si cualquier comercio quiere poner mesas afuera de su negocio tendrá que solicitar la autorización a la alcaldía correspondiente, la cual será hasta por dos años.

Pero para que se expida el permiso, tendrá que llevarse a cabo un “ejercicio de consulta vecinal” para saber si quienes ahí habitan están de acuerdo o no”. Aníbal Cañez indicó que ya basta de la “ley gandalla”, donde nadie respeta a la autoridad ni mucho menos al patrimonio de los vecinos. Según el diputado, con esta iniciativa se busca poner en orden en el corredor gastronómico y cultural de diferentes alcaldías como la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, entre otras.

De paso, dijo que el gobierno de Morena no ha consultado a los habitantes de esas zonas y solamente beneficia a los comerciantes”. El diputado enfatizó que con esta disposición no se piensa afectar a los comerciantes, sino que busca se regulen de mejor manera en beneficio de la colonia donde están instalados.

Ingresa queja en contra Clara Brugada

Ayer, el PAN solicitó al Instituto Electoral CDMX investigar el origen de la publicación “P4Triota”, que tiene un claro sentido político a favor de Morena y en especial hacia Clara Brugada, quien aspira a ser candidata al GCDMX. Ricardo Rubio Torres, secretario de la Comisión de Asuntos Político–Electorales del Congreso capitalino, indicó que esta publicación debe verse como un antecedente por actos anticipados de campaña de la iztapalapense. Rubio señaló a Sebastián Ramírez, presidente local de Morena, como autor intelectual de ese mensaje y exigió al IECDMX investigarlo y auditar los recursos de Morena CDMX en materia de comunicación social de los últimos dos años.

El representante del PAN ante el IECDMX, Andrés Sánchez Miranda, dijo que desde hace meses, también se ha denunciado al periódico P4Triota por ser un panfleto de propaganda política en favor de Clara Brugada. Señaló que a la fecha, la “publicación ilegal” ha tenido un tiraje de 20 mil a 100 mil ejemplares que se reparten en colonias con altos índices de pobreza, como Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.

Buscan modificar procesos de elección

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, propuso reformas constitucionales y legales para modificar los procesos de elección y ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (PGJCDMX), de tal manera que todas las etapas queden reguladas de manera precisa, explícita, sin lagunas y sin vocabulario ambiguo o vago que dé lugar a interpretaciones equívocas que perjudiquen la finalidad de su implementación.

El legislador presentó la Iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México. En el documento, propone asentar claramente que para la elección o ratificación de la o el titular de la PGJCDMX se precisa de la mayoría calificada de los diputados integrantes del Congreso local, es decir 44 de los 66 totales.

Hasta ahora, dijo, así lo señala la Constitución, pero la Ley Orgánica del congreso local dice que será electa con las dos terceras partes de los integrantes presentes en la sesión respectiva.

Otra de las propuestas de modificación es suprimir el paso en el que el Consejo Judicial Ciudadano envía su opinión sobre la elección o reelección de la persona titular de la Fiscalía, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y ahora, esa opinión sea comunicada directamente al Congreso para que éste haga la elección correspondiente.

