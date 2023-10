Morena reparte dinero; dónde me formo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Desmantela fideicomisos de la SCJN

Roba dinero de los trabajadores

Falso que será entregado al pueblo

Trabajadores judiciales, despreciados

Diputados con guarros y despilfarros

Empleados de juzgados, sin protección

Vacunas al alcance de quien la pague

Puertos, inversiones sustentables

Las valiosas presas convierten en ladrones a los hombres honrados

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico

En el pleno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo un debate sobre la venganza de Palacio Nacional contra el Poder Judicial, que no sea sometido a los caprichos del presidente López Obrador.

Dicen los morenistas que 15,000 millones de pesos, que quitarán a los fideicomisos del Poder Judicial, serán para el pueblo de México.

¿Dónde nos formamos?

De ser así, nos tocarían 100 mil pesos a cada mexicano; desde los bebés hasta los ancianos.

Pero no será así. Ese dinero no llega al pueblo, como dicen los diputados de Morena. Se irá para el usufructo de la clase dorada enquistada en el gobierno. Ese dinero no llegará para estimular la producción, ni será para caminos, puentes, medicinas y otros satisfactores sociales. Se irá a los bolsillos de clase dorada del país: los políticos, que no producen absolutamente nada, ni tampoco generan un sólo empleo. Son un gasto para los mexicanos. Son parásitos en toda la extensión de la palabra.

Se roban el dinero de la Corte, porque violan la ley de fideicomisos. Son recursos de los trabajadores, de las prestaciones laborales y, de un paquete financiero para mejorar las condiciones laborales de cientos de juzgados federales que se encuentran en condiciones de ruina.

Ahora bien, supongamos, sin conceder, como dicen los litigantes, si hay tanto dinero en los fideicomisos de la SCJN, no fue en la presidencia de la actual Norma Piña, sino la de su antecesor, el morenista Arturo Zaldívar. Si en unos meses amasó ese dinero la administración de Norma, entonces deberíamos premiarla con la Presidencia de la República. Ahorró tanto en tan poco tiempo.

Estas expresiones de los ignorantes legisladores que sólo usaron la tribuna para hacer política entreguista al Ejecutivo federal, sólo quieren justificar lo injustificable. Incluso, como les mencioné líneas arriba, mienten al decir que es para el pueblo. El pueblo, como ha pasado en la extinción de otros fideicomisos, no ha visto un sólo peso. Todo se lo quedó el gobierno izquierdista de Morena.

La Suprema Corte, a la salida de Arturo Saldívar como su presidente, se siente amenazada por la postura digna independiente de la actual presidenta, quien, con fundamento jurídico, exhibe todas las aberraciones de las propuestas de ley de AMLO, que aprueba el Legislativo, sin quitarle una coma.

Las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, se han dejado sentir en todo el país. Son reprimidas por los policías en donde los gobiernos locales son de Morena. Para los aliados, como ha ocurrido en manifestaciones de aliados al poder presidencial, son protegidos y tolerados, por la misma policía, en sus abusos y violencia. En cambio, a trabajadores que le exigen respecto al gobierno, son reprimidos.

No se cansan con quitarle el dinero a los trabajadores, ni de aniquilar las prestaciones laborales. Sedicente izquierda, de avanzada y progresistas, cuántos son peores que los más extremistas neoliberales que hay en el mundo. Mejor conocidos como fascistas.

Ayer en la madrugada, Morena mostró, una vez más, su verdadero rostro: su autoritarismo fascista; de una mayoría simple. Eso, que les quede claro, no es la voluntad de todo un pueblo que exige democracia y cuentas claras a cualquier gobierno, ya sea liberal, conservador, neoliberal, socialista, o cualquier otra tendencia que haya llegado al poder por la vía democrática.

PODEROSOS CABALLEROS

COVID: La Cofepris, ahora, tras la renuncia del todopoderoso doctor Hugo López Gatell, en la Subsecretaría de Salud, transparenta la autorización de las vacunas contra la Covid-19. No incurren en el error de López-Gatell quien, como él más expresivo ejemplo del autoritarismo gubernamental, controló todo tipo de medicamento que necesitaban los mexicanos que resultaron infectados por ese mortal virus. Ahora Pfizer, Moderna y otros laboratorios, que tienen las patentes de los últimos avances científicos en esta materia, son escuchados y, paralelamente, se analiza las observaciones y justificaciones que presentaron ante organismos sanitarios internacionales de Estados Unidos, Europa y Asia. Incluso por una graciosa propuesta presidencial, los mexicanos estamos a punto de tener el derecho de comprar en cualquier farmacia, la vacuna que nos dé la gana.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

PUERTOS: La Asociación de Terminales y Operaciones de Manzanillo, que lidera José Antonio Contreras, anunció inversiones por 24 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento portuario. Manzanillo, es el más importante del Pacífico. José Antonio promovió los datos de los más grandes barcos que han atracado en ese puerto y participado empresas como SSA México, Ocupa, Friman, Contecon Manzanillo, Hazesa Terminal Marítima, Corporación Multimodal y TAP Logística Portuaria. La inversión, en su mayoría, será sustentable.

