Respete Presidente, no se burle. Audiencias, desde los años 70

Espacio Electoral

Eleazar Flores

CUIDE LA INVESTIDURA-. Celoso de cuidar la INVESTIDURA PRESIDENCIAL, que invoca con frecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería dar ejemplo respetando a todos, en este caso, a trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Eso de que se vayan de vacaciones, pues NUNCA TRABAJAN y se dedican a proteger a DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO, botones de muestra contra integrantes de la burocracia judicial, que por cuestiones del oficio, uno conoce a desempeñantes de todos los niveles, de Tijuana a Yucatán, como decían los comerciales de antes.

Seguramente dentro de los delincuentes de cuello blanco, el tabasqueño incluye a los hasta ahora intocables mandos superiores de Segalmex, encabezados por el entonces joven cuadro echeverrista Ignacio Ovalle Fernández, quien inició en el servicio público al joven Andrés Manuel López Obrador, en los setenta.

SEGALMEX-. Inicialmente, ese presunto fraude multimillonario de Seguridad Alimentaria Mexicana, sustituto de la Conasupo y que ahora abarca a las descentralizadas Diconsa Y Liconsa, ascendía a 19 MIL MILLONES DE PESOS, pero por arte de quién sabe quién, disminuyó a poco más de 10 MIL MILLONES DE PESOS, equivalente al cincuenta por ciento de los fideicomisos del Poder Judicial Federal.

En el presunto fraude la JUSTIFICACIÓN PRESIDENCIAL a su ex jefe Ignacio Ovalle Fernández -ex secretario particular y después de la Presidencia en el sexenio 1970-1976 encabezado por el presidente Luis Echeverría- fue en el sentido de que “engañaron al director que es un hombre bueno”.

A raíz de esa exculpa presidencial han “CAÍDO” muchos ex funcionarios de Segalmex, incluso traídos del extranjero donde se encontraban, pero Ovalle sigue intocable.

PARO JUDICIAL-. El mandatario ha puesto acento a los fideicomisos de la Suprema Corte, afirmando que son para los privilegiados ministros, jueces y magistrados que “ganan más que el Presidente”; “pero estudiaron más que él, aclaró ayer Don Teofilito.

Pero el Presidente no toca ni con el RUIDO DE UN MICROFONAZO MAÑANERO los altos sueldos de la cúpula militar, integrado por Generales Diplomados de Estado Mayor, generales y demás jerarquías, además de los COMANDANTES DE ZONA.

De generales en adelante, los sueldos son superiores en más de un cincuenta por ciento al presidencial y en cuanto a los FIDEICOMISOS MILITARES llegan a casi cien mil millones de pesos, pero, como las obras icónicas, se reservan por SEGURIDAD NACIONAL. En cuanto a la Marina, sueldos y prestaciones son parecidas..

MIENTEN-. Abusadores de nuestra corta memoria, funcionarios mexiquenses de Morena pregonan como INÉDITAS las audiencias públicas de la gobernadora Delfina Gómez y supongo que por ignorancia, el conductor Carlos González de Mexiquense TV ratificó que fue ALGO INÉDITO.

Lástima, éstas se iniciaron en los setenta con los gobiernos hankista, jimenezcantuísta y subsecuentes.

elefa44@gmail.com