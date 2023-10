AMLO es popular, pero muy mal gobernante

Índice político

Francisco Rodríguez

Más que popular, Andrés Manuel López Obrador es populachero.

Su retórica en las matinés va dirigida a una audiencia a la que conmueven dos de las películas protagonizadas por Pedro Infante y que la empresa Televisa reprograma a conveniencia de los políticamente poderosos.

Positivamente, Nosotros los pobres.

Negativamente, Ustedes los ricos.

Esa polarización ahora mismo está vigente en las falsas justificaciones que el titular del Ejecutivo federal y sus sumisos legisladores han esgrimido para cancelar los fideicomisos del Poder Judicial, porque según todos ellos tales fideicomisos están conformados con recursos del erario para incrementar los privilegios de quienes “ganan 700 mil pesos al mes” (sic), de quienes “sólo defienden los intereses de los potentados”, mientras que actúan en contra de “quienes no tienen para comprar su inocencia”.

Frases, todas ellas, para incrementar la división y hasta el rencor entre los mexicanos.

Para ubicarse a favor de los pobres. En contra de los ricos… aunque él sea ya uno de ellos.

Y obvio que la cotorrita Claudia Sheinbaum repite las mismas zarandajas en los actos de su muy adelantada e ilegal campaña presidencial.

Y aunque las matinés tienen cada vez menos audiencias es gracias al eco que les brindan los medios electrónicos e impresos, lo mismo que por los posts en las redes sociales, que la mayoría se entera de las mal intencionadas barbaridades que cotidianamente lanzan al viento, con totalidad impunidad, los cuatroteros.

En buena medida, a ese tipo de discursos obedece que AMLO sea tan popular —o populachero— hasta en las encuestas del diario británico Financial Times que apenas hace poco menos de un mes le daba un segundo lugar mundial con un 65% de aprobación, sólo por debajo de Narendra Modi, primer ministro de India, quien alcanzaba en ese momento 71%, de acuerdo con una medición de la encuestadora Morning Consult.

Por supuesto, también, que las encue$tadoras locales apuntan en la misma dirección y colocan al que las financian en los cuernos de la luna.

Las casas que realizan trabajos demoscópicos serios, en cambio, colocan al actual Presidente de la República en niveles de aprobación casi idénticos a aquellos que se le otorgaban a Felipe Calderón al quinto de su también fatídica gestión…

… y muy por debajo de aquellos 7 de cada 10 que alimentaban la popularidad de Carlos Salinas de Gortari un año antes de que terminara su fallido sexenio.

Reprobado en su gestión

No obstante, aún aquellos a quienes las brigadas cuatroteras les repiten machaconamente que los apoyos económicos que reciben se los envía directamente el señor López Obrador de su propio bolsillo, reprueban la gestión presidencial.

Por ejemplo, un promedio estadístico de las varias encue$tadoras, 39% de los entrevistados considera que la economía del país marcha bien, en tanto un 32.3% considera que va mal, mientras que el porcentaje restante percibe que la situación es igual.

En cuanto a la corrupción persistente en el gobierno federal, los datos indican que el 72.6% de los mexicanos considera que hay mucha corrupción, en tanto el 24.4% estima que se ha reducido.

En el rubro de seguridad, el 32.7% del pueblo de México percibe que ha mejorado, no obstante, un 41.5% dice que la seguridad ha empeorado.

Igual sucede con el rubro de la salud de los mexicanos en el que la mayoría dice no estar satisfecho con los servicios que brinda al pueblo la Administración.

Hoy en México hay un Presidente popular, pero que es muy mal gobernante.

¿A poco no?

Indicios

A propósitos de sondeos, uno reciente publicado en el diario El Financiero aprueba mejor a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La primera, con un 54%. La segunda, 48%. * * * ¿Qué pasó con los aproximadamente 40 diputados federales de la bancada de Morena que expresan su respaldo al canciller Marcelo Ebrard y que habían advertido de la posibilidad de votar en contra del resto de los legisladores lopezobradoristas —los que no cambian “ni una coma” a las iniciativas que les envían desde Palacio Nacional— en lo que resta del periodo ordinario de sesiones? Este miércoles, en la votación para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, sólo uno de ellos se abstuvo: el verde Javier López Casarín, quien aún antes de iniciar el sexenio fungió como alter ego de quien iba a ser el canciller, Ebrard, y negoció con el gobierno de Donald Trump los lineamientos del polémico plan Quédate en México con el que los migrantes centro y sudamericanos que intentaban pasar a territorio estadounidense obligadamente deberían mantenerse en territorio de nuestro país. ¡Se diluye la fuerza de Ebrard Casaubon, si es que en verdad alguna vez la tuvo! * * * Como les gusta hacerse pen… La Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, solicitó a la Suprema Corte de Justicia resolver en definitiva si la Presidencia de la República tiene que darle derecho de réplica a Xóchitl Gálvez, para ver si es cierto o no que, como determinó el juez Hugo Pérez Lugo, AMLO tenga que darle espacio a la aspirante presidencial en su conferencia mañanera para que replique las afirmaciones que hizo sobre ella el 5 de diciembre de 2022, cuando la acusó de querer eliminar los programas sociales. * * * A quien parece gustarle perder el tiempo de los pagaimpuestos neoleoneses a Samuel García. No nada más ha recurrido a juzgados tamaulipecos para solicitar amparos para él y para sus familiares ante la posibilidad de que a todos ellos se les finquen delitos y responsabilidades, también acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sus magistrados le dieran permiso de abandonar el cargo en el que lo impusieron los empresarios de Monterrey para competir por la Presidencia de la República por el partido del que es propietario Dante Delgado. ¡Lo batearon! * * * Alejandro Encinas ha sido maltratado por su “amigo” Andrés Manuel. No le dio la titularidad de Gobernación tras las dimisiones de Olga Sánchez Cordero y de Adán López. Lo mantuvo como subsecretario y con una tarea en la que no quedó bien “ni con Dios ni con el diablo” como fue la de dilucidar qué fue lo que en realidad sucedió en Iguala y sus alrededores de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 con los jóvenes de la Normal en Ayotzinapa. Ahora lo envía a apoyar a la “corcholata” favorecida quien, de llegar a la Presidencia, va a darle otra chambita, de segundón. * * * Una gran muestra de dignidad brindó el amigo y colega Héctor Moctezuma de León al romper y tirar al bote de la basura el “reconocimiento” que le entregó el poblano Alejandro Armenta que dizque en nombre del Senado de la República, que presidió hasta el último día de agosto anterior. Los repartió como si fueran volantes para anunciar una función de cine. Todo para bienquistarse con un gremio que ha sido crítico de sus acciones en pos de la gubernatura de su entidad natal. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

