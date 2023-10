Ataque fascista contra la Corte

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay presidencialismo autoritario

Para Morena, su Alteza Serenísima

Tendrá severas consecuencias

Insultante, legisladores sumisos

La 4T, aniquila la democracia

Van contra críticos del sistema

Encinas, Ayotzinapa; sabe demasiado

Cemex, responsabilidad y gobernanza

El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan

Pablo Neruda (1904-1973) Poeta chileno

Cómo estaba previsto el Poder Legislativo, diputados de Morena, aprobaron el robo de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. Esto, al desaparecer 13 de 14 fideicomisos en donde se encontraban los ahorros de los trabajadores del poder judicial, recursos para su Jubilación, protección de jueces a caciques del crimen organizado, y una gran cantidad de prestaciones laborales para proteger su vida, sus propiedades, su vejez sí, por si fuera poco, la estabilidad del sistema judicial mexicano.

Cómo aquí lo anunciamos, la mayoría simple de Morena y sus partidos satélites como el Verde, el PT y el PES, quieren demostrar que solamente en el país hay un solo “poder” y es el Poder Ejecutivo; el presidente de la República, pues. Todos los demás somos súbditos del señor feudal.

Se le olvida este gobierno, que estamos en una República, con una democracia que responde el equilibrio de poderes. Quieren regresar a los tiempos de otro “López” de Santa Anna, su “Alteza Serenísima”.

No hay emperadores, ni “señores” que dominan la vida de 130 millones de mexicanos.

Para mí fue vergonzoso ver a diputados en la tribuna de San Lázaro, lambiscones a las candidatas a la presidencia de la República. Los de Morena, alfombras de Claudia Sheinbaum. Los panistas fueron un poco más parcos, pero no dejaron ensalzar la figura de Xóchitl Gálvez. Los priistas, mejor se quedaron callados.

Es triste ver a quienes, en el ánimo de ser vistos por quien será presidenta, se sometan al yugo de ser esclavos de sus cuerpos y almas, de un presidente todopoderoso.

Varias veces Andrés Manuel López Obrador, en diferentes foros, hablo de un presidencialismo fuerte, poderoso, omnipotente, omnipresente y que influya, decida y determine la vida de los gobernados.

Veía a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, débiles en la toma de decisiones y en el destino de toda una nación.

Eso, aquí en China, es fascismo.

Fascistas como Mao, Stalin, Pinochet, Daniel Ortega, Fidel Castro, y muchos más que, en sus ambiciones de poder y dinero, devoran los principios democráticos y esclavizan a sus pueblos.

Por ello, el ataque al Poder Judicial de la Federación, que es una venganza de AMLO contra quienes no se someten, es el rompimiento del equilibrio de poderes y el rompimiento de la democracia. Como abogado y me enoja; como ciudadano me preocupo por el futuro de nuestro país.

PODEROSOS CABALLEROS

ALEJANDRO ENCINAS: La renuncia de Alejandro Encinas a la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, no sólo es para sumarse el proyecto de Claudia Sheinbaum, sino para zafarse de las enormes presiones que recibió por parte del Ejército, al involucrarlo en la matanza de jóvenes de Ayotzinapa. AMLO quería que no se involucrara a las Fuerzas Armadas y dejar la verdad histórica de Jesús Murillo, con este en la cárcel. Comentario al margen, Murillo se convirtió en un preso político. Quien tiene la película completa de la matanza de Iguala de esos jóvenes es Encinas y lidiar con muchas presiones, no le es fácil a él y a muchos en la 4T. Sabe demasiado. *** ENERGÍA SOLAR: El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y Antonio Villaraigosa, ex alcalde de los Ángeles participarán en el segundo Foro Mundial de Energía Solar convocado en Hermosillo, Sonora, por su alcalde Antonio Astiazarán, con la finalidad de intercambiar experiencias, para combatir el cambio climático, con base en las energías limpias. En este segundo encuentro internacional Astiazarán Gutiérrez expondrá acerca de programas como “Hogar Solar” e “Impulso Solar”, a través de los cuales se apoya a las familias y empresas locales que están mudando hacía ese tipo de energías; o bien la transformación del parque vehicular en patrullas, de las que actualmente más del 70% son eléctricas cero emisiones, con un costo de energía por patrulla de 9 pesos por 8 horas continuas de circulación, que contrasta contra los 40 mil pesos mensuales en gasolina por patrulla de combustión interna, lo cual también se ha traducido en un mayor índice de seguridad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

CEMEX: Por aplicar principios éticos en sus operaciones, Cemex, que lidera Rogelio Zambrano, fue premiada por décimo octavo año con la distinción Ética y Valores en la Industria, galardón que es otorgado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Entre los puntos evaluados para obtener la distinción, se encuentran la Gobernanza y Filosofía Institucional, Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Preservación del Medio Ambiente, Prevención de Negocios Ilícitos, Civismo Organizacional, y Productos y Servicios Responsables. La Concamin representa a todas las ramas industriales que operan en la República Mexicana.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos