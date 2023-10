Morena y su organización

Punto por punto

Augusto Corro

La cita fue para el martes en la tarde en el Estadio Azul. Se esperaba la llegada de alrededor de 40 mil personas. La reunión era con el fin de aplaudir y apoyar a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum; pero algo falló y el evento se canceló.

¿Quién o quiénes fueron los responsables que no llevaron suficientes “acarreados” para llenar el estadio? Inmediatamente se culpó al dirigente morenista capitalino, Sebastián “El Sebas” Ramírez, por lo desorganizado de la reunión.

No faltó quien calificara de inexperto y de falta de experiencia al citado líder. Sin embargo, las causas que propiciaron el fracaso podrían ser múltiples: entre otras, la pugna entre los grupos de los precandidatos morenistas que buscan gobernar la Ciudad de México (CDMX).

Nos referimos concretamente al ex jefe de la policía, Omar García Harfuch, y la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Militantes radicales del partido guinda no están de acuerdo con la precandidatura del ex secretario de Seguridad.

Por otra parte, argumentan que Clara Brugada tiene una amplia experiencia política que ya lo demostró en el gobierno de Iztapalapa. El enfrentamiento apenas empieza y lo importante será conocer en qué terminará.

Por supuesto, la dirigencia de Morena maneja con discreción el problema para evitar que se refleje un posible divisionismo. Ahora está presente en la organización política el pleito del excanciller Marcelo Ebrard.

El ex funcionario se encuentra inconforme con las encuestas que le dieron el triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum, para participar en los comicios presidenciales de 2024. Ebrard sigue sin decidir si continúa en Morena o se va de las filas guindas.

Lo que sí se ve en Morena es la lucha entre los grupos que amenaza con crecer. En la sesión de la Cámara de Senadores, renunció al partido Morena la senadora Malú Micher. La legisladora es una ferviente seguidora de Ebrard.

Los asuntos de divisionismo surgidos en el partido guinda dejan entrever que la unidad en esa organización política no es tan sólida como intentaba presentarse. En los días previos a los destapes de los precandidatos a gobernadores, diputados y senadores, aumentarán las inconformidades.

Oposición entrampada

En tanto que en Morena avanzan en la precampaña electoral en la Ciudad de México (CDMX), en el Frente Amplio por México siguen lentos en la designación del precandidato.

Ya circulan los nombres de aspirantes, pero aún no se decide el método de selección. Después, los líderes de los partidos políticos deberán ponerse de acuerdo para definir a quién van a apoyar.

Los dirigentes van a luchar porque el abanderado surja de su partido. Es posible que el precandidato designado sea el representante panista. De los tres partidos que participan en la alianza opositora, Acción Nacional es el más fuerte.

Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en la cola el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El asunto de los priistas es muy singular porque está dirigido por una persona que puede maniobrar políticamente de acuerdo a sus intereses.

Hablo del líder Alejandro Moreno (a) “Alito”, exgobernador de Campeche, quien fue acusado de cometer varios delitos, entre otros el de enriquecimiento ilícito. En su partido logró convertirse en dictadorzuelo para hacer lo que le venga en gana.

“Alito” puede cambiar la táctica para la designación del abanderado del Frente Amplio por México, pues si se inconforma con los acuerdos de los otros partidos, el podría participar con su propio abanderado en la contienda.

El otro que está en la contienda es el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esta organización política se encuentra en la lona y no se vislumbran posibilidades de que mejore. Su dueño, “Los Chuchos”, ni siquiera tienen interés alguno en mantener su registro.

¿Usted qué opina amable lector?

