AMLO no quería llegar a enfrentar la tragedia

Índice político

Francisco Rodríguez

Andrés Manuel López Obrador llevaba como guaruras a los “estrategas” —no se ría, por favor— Luis Crescencio Sandoval y a Rafael Ojeda.

Y estos, en lugar de protegerlo, pusieron en riesgo al país y a su propio escoltado de todos los avatares a los que se enfrentaría por su terquedad de llegar a Acapulco por vía terrestre…

…a donde no quería llegar a afrontar la más grande de las mal llamadas tragedias naturales de su sexenio.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada, de las que son titulares Sandoval y Ojeda, tienen a su disposición una flota de 145 helicópteros.

Por supuesto también están disponibles para el Jefe del Ejecutivo.

Son 18 MD630F… 25 Bell 206-B… 14 Bell B-407GX… 12 Bell B-412EP… 16 Eurocopter EC-725… 20 Sikorsky UH-60L-M Blackhawk… 20 Mi-70-V… 4 Eurocopter AS-332B1 Súper Puma… y 6 Eurocopter EC-225 Augusta AW-109.

Pero no se trepó a ninguno de ellos…

…porque no quería llegar a afrontar la más grande de las mal llamadas tragedias naturales de su sexenio.

¡Quería la foto! ¡Las fotos y los videos!

Y es que, pese a los avisos dados a conocer antes de que iniciara su matiné del miércoles de que la autopista México-Acapulco estaba cerrada por deslaves a partir del kilómetro 360, imperó la terquedad de AMLO de llegar a Acapulco vía terrestre…

…a donde no quería llegar a afrontar la más grande de las mal llamadas tragedias naturales de su sexenio.

Ya atorado en el camino, su necedad lo llevó a abordar un jeep militar todo terreno que a los pocos metros quedó atascado en el fango. Caminó entre lodazales, siempre escoltado por incontables soldados a quienes distrajo de las tareas de auxilio a la población en las zonas afectadas por el huracán Otis.

Se trepó a una troquita de redilas cuyo conductor le dio ride parte de su viacrucis.

¡Sufrió el pobrecito Presidente!

Finalmente, dicen, llegó a donde no quería llegar, a Acapulco —no hay evidencia de ello—, para inmediatamente regresar a Ciudad de México ¡ahora sí por vía aérea!

En escasas horas López Obrador sintetizó e interpretó sus temores por la ineptitud que es característica de su gobiernito exclusivamente dedicado a conservar el poder… ¡para no poder!

Solidaridad de los “adversarios”

Ante tal cúmulo de ineptitudes, burlas y atracos del gobiernito mínimo, chiquitito de López Obrador, nuevamente la sociedad civil a la que ofende y denuesta cotidianamente salvará la situación de urgencia del millón de damnificados que dejó el huracán Otis a su paso por Guerrero.

Todo porque en 2020 la 4T se robó los recursos del Fonden —en ese momento el fideicomiso tenía 34 mil millones de pesos disponibles— al que ahora quieren suplir con un mecanismo hacendario que, arguyen, cuenta tan solo con 13 mil millones y que se sacaron de la manga en el último momento.

Pero ahí estamos los integrantes de las clases medias, “fifís”, “adversarios”, “conservadores” que ya acudimos a los centros de acopio a donar víveres, medicamentos, ropa, todo lo que se necesita después de una tragedia de las dimensiones que viven los guerrerenses y los turistas, lo mismo que a depositar en cuentas de instituciones como la Cruz Roja en aras de aliviar el dolor de los mexicanos afectados.

Y eso que sabemos del riesgo de que haya cuatroteros que se roben las ayudas, como ya sucedió en Ciudad de México, durante la pésima gestión de Claudia Sheinbaum, cuando buena parte de lo que aportó la sociedad civil para apoyar a los damnificados del terremoto de Turquía, fueron a parar a mercados populares para su venta y a bodegas de la propia administración de la capital nacional, para después entregarlos a los “acarreados” a los mítines de la “corcholata” favorecida.

Pero ¡cuidado!, seguramente habrá muchos recursos que terminen en poder de la familia Salgado. En las bien manicuradas manitas de la gobernadora de ornato y oropel, en las de su novio negociante, y en las de su papá que, además de senador, es lavaperros.

Urge hojalatear a Sheinbaum

En Ciudad de México, la capital nacional en la que dice haber ejercido “buenas prácticas de gobierno” —guárdese las carcajadas, por favor— Claudia Sheinbaum tuvo su Waterloo la tarde de este miércoles 24 de octubre.

Un estadio vacío.

Arengas de Mario Delgado más huecas que un cuerno retorcido de vaca.

Graciosa huida de los escasos asistentes ante la inminencia de una tormenta.

CDMX le cobró a Sheinbaum su pésima gestión, los cadáveres de sus víctimas, el abandono del cargo, la burda imitación de los gestos y las mentiras de Andrés Manuel López Obrador.

Les falló el “acarreo”, dicen unos.

Clara Brugada saboteó el evento, afirman otros.

Los más inculpan al cuico Omar García Harfuch por no haber respondido a tiempo a la batiseñal.

Aunque dentro del más alto círculo del obradorato se haya acusado al nieto del general García Barragán de que fue quien levantó la mano para ser el organizador del frustrado acto junto con sus adláteres Víctor Hugo Romo, Rigoberto Salgado, Efraín Morales, Julio César Moreno, y otros más.

Fracasó el ex intendente policiaco.

“Junta más gente un atropellado en cualquier esquina”, dice la mayoría, que compara el fallido evento de la “corcholata” favorecida por el “destapador” AMLO, con el encuentro del piloto de F1 Sergio Checo Pérez con sus fans en una de las plazas de su patrocinador Carlos Slim.

Y mientras tanto Sheinbaum ni siquiera dio la cara.

Se escondió en los sótanos del llamado Estadio Azul, escenario en el que hace 13 años la panista Josefina Vázquez Mota también fue abandonada por sus ya para entonces menguadas huestes.

Sheinbaum es nada sin “acarreos”.

Sheinbaum es nada sin que detrás de ella esté López Obrador.

Sheinbaum es nada sin las enormes cantidades de numerario —sacado del erario… producto de la corrupción gubernamental… aportado por el crimen organizado— que la llamada Cuarta Transformación ha empleado para inflarla artificialmente.

Hoy, Sheinbaum es sólo es una “corcholata” pisoteada por los propios morenistas, apachurrada, a la que AMLO tendrá que hojalatear.

¿No cree usted?

Indicios

En los gobiernos que AMLO llama neoliberales, el Fonden reaccionaba de inmediato ante las tragedias. Y aunque usted no lo crea, como dice Ripley, la Coordinadora Nacional de Protección Civil emitió este jueves una declaratoria de Desastre Natural para seis municipios del Estado de Guerrero. Dicha declaratoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no corresponde a las afectaciones por el huracán Otis, de esta semana, sino a los daños que dejó la tormenta tropical Max, que impactó del 9 al 11 de octubre. ¿Querrá esto decir que la ayuda por los daños del reciente meteoro llegará dentro de una semana o más? * * * Y mientras, el “pueblo bueno y sabio” se dedicó al saqueo de supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia y todo lo que a su paso encontraban mal acomodados de los hogares colapsados en Acapulco. Y apenas fue parcialmente reabierta la Autopista del Sol los usuarios reportaron ser víctimas de asaltos a mano armada a cargo de los delincuentes consentidos con abrazos por la 4T. * * * Desde Palacio Nacional se ha filtrado que el enfriamiento de relaciones de AMLO con su “hermano” Adán López no obedece a sus flirteos con una joven legisladora, tampoco al regalo de una jirafa al zoológico de la ciudad de la que es nativa su amada, ni por el uso de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para que la familia de su doncella viaje cómodamente, ni a la ostentación de sus finos y mus caros relojes, menos aún a su sospechosa relación con capos del narco y del huachicol… sino a una bronca en la que lo metió el ex subsecretario y ex de Aduanas Ricardo Peralta que es de tal dimensión que los otros ítems quedan empequeñecidos. ¿Qué será? * * * Y ahí mismo, en Palacio Nacional, el chef tabasqueño Ramón Antonio Torres Morales se vio obligado a preparar litros y litros de infusión de tila para remediar el coraje de su paisano jefe de Estado cuando se enteró que Carlos Urzúa, su primer secretario de Hacienda —quien le tiró los bártulos un año después de haber sido nombrado— se sumó al equipo de campaña de su némesis Xóchitl Gálvez. * * * Dice tener grado de doctor, pero en la praxis política Samuel García es un niñato de primaria recién salido del kínder. Presentó al Congreso de Nuevo León una peculiar y mal redactada solicitud de licencia para dedicarse a obtener la candidatura del partido propiedad de Dante Delgado a la Presidencia de la República. Los legisladores, opositores a él en su mayoría, se la concedieron por seis meses, pero no dejaron al secretario general de Gobierno como “encargado del despacho” cual pretendía Samuelito, sino que nombraron al titular del Tribunal Superior de Justicia, el panista José Arturo Salinas Garza. Los neoleoneses advierten que, tras sus berrinches y pataletas en el Tribunal Electoral y en el INE, el gobernador se quedará en el cargo y no jugará de palero de Morena en la contienda del próximo primer domingo de junio. * * Huyen de Morena senadores de la República. Alejandro Moreno dio la bienvenida al PRI a su paisana campechana Cecilia Sánchez, mientras que la guanajuatense Malú Micher renunció públicamente al partido guinda y hasta amenazó con llevar a cabo una huelga de hambre ante la característica cerrazón de los morenistas. Pero a la mera hora está, como en la canción, “que se va, que se va… y no se ha ido”, igual que su cuate Marcelo Ebrard. Anote usted también a Lucy Meza, senadora morelense, quien también ha amenazado con dejar Morena. * * * Vale reconocer dos garbanzos de a libra dentro de Movimiento de AMLO por votar en contra del robo cuatrotero a los fideicomisos del Poder Judicial: Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y, claro, Alejandro Rojas Díaz Durán. La primera, senadora, es también ministra en retiro de la SCJN. Él, suplente de Ricardo Monreal en el Senado, fue promotor de la invitación a la ministra presidente de la Corte Norma Piña a asistir a un diálogo civilizado con los miembros de la dizque Cámara Alta. Declinó la invitación, luego de que los morenistas recibieran la orden de no abrirle las puertas del recinto. * * * En Puebla, la paridad de género que artificiosamente ordenó el INE, puede dejar fuera de la contienda a los primos y rivales Alejando Armenta e Ignacio Mier. La candidata de la señora a la que le dieron el bastón de mando (jejeje) se dirimirá entre Lizeth Sánchez y Olivia Salomón. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

