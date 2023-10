De la catástrofe al estallido social

Índice político

Francisco Rodríguez

“… entrábamos a Acapulco y frente a nosotros asesinaron a un hombre… están sacando gasolina de los vehículos aplastados por los árboles y palmeras… nos salvamos de que nos saquearan en un embotellamiento al tratar de ingresar al Maxitúnel, pero otros que estaban adelante, no… por favor no vengan para acá; ¡la situación está horrible!”, escuché en un audio recibido en mi cuenta de WhatsApp la noche de este reciente sábado.

El mensaje fue enviado por la habitante de una torre de condominios en la Zona Diamante del puerto que en su camioneta llevaba víveres y agua para los damnificados por el huracán Otis que azotó la costa guerrerense el martes pasado.

La lluvia incesante y los vientos huracanados no sólo tumbaron caminos, postes de electricidad y de telefonía, fachadas de edificios… sino también el velo con el que se quiso hacer creer que la inversión gubernamental en “programas del bienestar” ha resuelto todos los problemas sociales.

Caída la escenografía de los altos edificios de hoteles y condominios se vio claramente la colosal pobreza, la miseria de quienes se suponía ya no debían vivir así gracias al buen gobierno (sic) de la llamada Cuarta Transformación.

Pero no. Aún en la emergencia de la catástrofe, el gobiernitito de Andrés Manuel López Obrador “parece que está como ausente” en lo esencial y…

…carroñero, está ahí únicamente en pos del beneficio electoral para su movimiento.

Él y sólo él quería repartir la ayuda por lo que incluso prohibió que la sociedad y sus organizaciones auxiliaran a las familias que todavía hoy reciben gotas de agua y migajas de alimentos, ante la tortuosa lentitud de quienes deberían haberse puesto las pilas aun desde antes de que “Otis” desatara su furia sobre Guerrero.

Lo peor es que la milicia también está asaltando en la Autopista del Sol, con ese pretexto. Que tienen órdenes superiores de quitar a los civiles todos los víveres para que sea “el gobierno” el que reparta, y de paso roban carteras, celulares, autos, todo lo que puedan llevarse. Y lo hacen con lujo de violencia. Hay testimonios.

Por fortuna, la jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado Decimoséptimo en Materia Administrativa de CDMX, frenó tal despropósito del tabasqueño.

Y con ello, ojalá también frene la rapiña de los elementos de Sedena y de la Guardia Nacional que hasta vaciaron mueblerías del centro comercial La Isla.

Pero mientras, de poco o de nada han servido que ahí estén presentes titulares de las dependencias del Ejecutivo federal si no actúan, si no se ensucian los zapatos, si no coordinan, si solamente estorban al grabar sus videos y fotografiarse para las redes sociales.

Como tampoco ha servido para un carajo que ahí estén elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional y de la Marina Armada cuando frente a ellos se acometen actos de rapiña en los supermercados, tiendas departamentales, de conveniencia y hasta en las tienditas de las esquinas no nada más por agua y alimentos, incluso por muebles y electrodomésticos.

Y ante ello se han armado grupos de autodefensa en hoteles y en comunidades vecinales.

No hay reacción gubernamental. Ni municipal, ni estatal, ni federal.

¡No hay gobierno!

Apoya a quienes no lo necesitan

De acuerdo con informaciones del propio gobierno federal será hasta este lunes, seis días después de la tragedia, que los titulares de dependencias se reúnan con AMLO para delinear el plan de acción para la ayuda a la población y la reconstrucción de Acapulco.

Usted sabe. Hay otras prioridades. Acudir a huecas inauguraciones para mostrar apoyo a la gobernadora mexiquense Delfina Gómez o a supervisar una obra inconclusa con el neoleonés Samuel García, lo mismo: para brindarle su solidaridad.

Amén de que pareciera que el gobierno federal se cierra los fines de semana; que sólo está en funciones de lunes a viernes, los días que hay matinés o “mañaneras”.

Pero la gente en Acapulco no recibe apoyo ni solidaridad y necesita beber agua y comer diariamente. También un espacio digno para pernoctar, pues son cientos de miles quienes perdieron sus hogares de barro y techos de lámina que se deshicieron con el agua y volaron con el viento.

La situación socioeconómica en Guerrero, lo mismo que la corrupción política y su aliada la colusión empresarial son potenciales generadoras de violencia que, ojalá no, pueden desembocar en un estallido social.

Con el paso de estos últimos cinco años y de a poco, este modelo económico de “ayudas del bienestar” implantado por la 4T ha perdido credibilidad y ha mostrado su verdadero rostro: la creación de desigualdad y de una clase social media inestable e indefensa en términos económicos y financieros.

Guerrero es naturalmente violento. Y esa violencia se ha potencializado con la presencia de la siembra de enervantes, los neocacicazgos de los narcotraficantes, las disputas entre narcomenudistas y la inacción de las autoridades de la Cuarta Transformación que no enfrentan el crimen sino lo abrazan.

AMLO el “humanista” está cavando dos metros bajo tierra su lugar en la historia.

Indicios

Una oleada de descontento se ha apoderado de las redes sociales en México, donde se está convocando a una “protesta digital” en contra de López Obrador. La manifestación en línea surge de la sensación de impotencia y descontento que muchos ciudadanos están experimentando por la inacción de la actual administración en Acapulco. A través de mensajes difundidos en plataformas de redes sociales, se hace un llamado a la ciudadanía a expresar su frustración con la situación actual del país. Si bien la economía no es el foco de la protesta, los participantes están preocupados por una serie de temas, incluyendo proyectos gubernamentales como el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería de Dos Bocas, entre otros. Uno de los principales reclamos de los manifestantes digitales es la pérdida del orgullo de ser mexicanos. Afirman que el país está viviendo una metamorfosis brutal, alejándose de la visión que tenían para México y dirigiéndose hacia un futuro aún más sombrío. * * * No tienen razón quienes han criticado y hasta protestado por el ascenso de Beatriz Gutiérrez en el Sistema Nacional de Investigadores del ahora llamado Conahcyt. Ella ha producido sendas obras literarias en las misivas enviadas por su marido al rey Felipe VI de España y a Su Santidad Francisco. Que no las respondiera es otra cosa que no le quita le méritos a la “no primera dama”. ¿O sí? * * * Morena pospuso hasta dentro de una semana, el feriado lunes 20 de noviembre, la difusión de los resultados de sus encuestas para definir candidaturas a gobernador en nueve entidades de la República. Hay quienes dicen que fue porque el INE les descuadró el panorama con su “ukase” de que deben ser cinco mujeres y cuatro hombres, pero los más enterados dicen que ha sido porque Marcelo Ebrard está exigiendo tres posiciones como parte de su negociación para no irse al partido del que es dueño y cacique Dante Delgado. * * * Se le acumulan las broncas a quien funge como jefe del Ejecutivo federal. Ahora con las declaraciones del narcotraficante y ahora testigo colaborador de la justicia estadounidense apodado El Mini-lic. Que recibió fuertes sumas de numerario que le enviaron Los Chapitos para sus campañas presidenciales de 2012 y de 2018. ¿Alguno de sus hijos o hermanos serían los intermediarios? A ver con qué cuento sale en su intento de desvirtuar tales señalamientos. * * * Y el general Salvador Cienfuegos apareció el sábado en la señal de adn40 intentando un tardío y poco creíble control de daños, tras su detención en octubre de 2020 por el Departamento de Justicia de los EU en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de narcotráfico. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

