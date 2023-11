Acapulco, corrección de errores

Luego de que las respetables y elegantes damas encargadas de las labores de rescate en Acapulco, Luisa María Alcalde, de la Segob; Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad Pública, y la gobernadora Evelyn Salgado fueron exhibidas de recorrer las calles del puerto con las botas sin empolvarse, ahora estas labores están en manos de las Fuerzas de seguridad del país.

Fue un error, indudable, el que no se haya permitido el paso de ayuda a los damnificados, por las razones lógicas que oportunamente fueron explicadas: árboles caídos, postes, palmeras y todo tipo de enseres derribados por los fuertes vientos de “Otis”, obstruían las calles e impedían la libre circulación, además de que la presencia de más personas complicaba más el caos existente.

Sin embargo, en el ánimo de la comunidad internacional existe el deseo de ayuda y, por más modesta que esta sea, no estaba dispuesta a entregársela a un soldado para que éste la entregara; la gente desea entregar directamente su contribución a los afectados, sin tener la duda de que ésta quede en manos extrañas o se diera un fin ajeno al propósito altruista.

Se corrigió el yerro y ahora se puede entregar directamente los apoyos; y así como las mujeres encargadas de la seguridad se exhibieron paseando y ahora ayudando, es importante aceptar errores y corregirlos en momentos dramáticos en los que de ninguna manera se puede permitir acciones de frivolidad e incapacidad oficial que ya fueron exhibidas lo suficientemente.

TURBULENCIAS

Energía eléctrica y caminos, fundamental

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a más tardar este martes y los primeros días de noviembre se reanudaría el servicio de energía eléctrica y una vez que se distribuyera el combustible, que hay suficiente, y se despejen las vialidades, será más ágil la distribución de apoyos a la población e ir poco a poco normalizando la trágica situación que se vive en Acapulco, para lo cual los trabajadores de la CFE han puesto todo su empeño para levantar las vías de conducción de energía derribadas y apoyar a la población… Y a seis días del drama, se puede observar que un desalojo del puerto previo a la arrasadora presencia de “Otis” hubiese sido otro drama dado que había que desalojar cuando menos a un millón de personas, entre nativos y visitantes, ocupantes de hoteles, residencias y colonias populares, que hubieses congestionado las carreteras o el aeropuerto que, por haber ocurrido en la madrugada, no hubiese estado disponible. Y aun con toda la voluntad del Estado mexicano y de la sociedad civil, la situación se torna difícil para la atención a las víctimas. Ni uno ni otro caso justifican la omisión oficial, pero sí es preciso cuantificar la inmensidad del fenómeno natural imposible de enfrentar con haberse preparado previamente… Sin embargo, se considera que después de esta experiencia, el levantamiento del bello puerto tardará años, pero indudablemente con mejores sistemas arquitectónicos de refugio, de alerta y con medidas de prevención que ya deben estarse tomando en otros sitios del mismo nivel de Acapulco y que corren el mismo riesgo de que ocurrió con “Otis”… El ex presidente Vicente Fox y los consejeros electorales del INE deberían seguir el ejemplo del ex presidente Felipe Calderón en el sentido de reconocer que difunden información falsa y tendenciosa que es atribuida al presidente López Obrador con el objeto de desprestigiar su administración. Esto demuestra que muchos de nuestros personajes de la vida pública se van con los dichos sin comprobar si es cierto o no, o cuando menos aplicar la lógica para suponer que hay cosas que son inventadas o voladas de nuestros más famosos columnistas.

