Mercenarismo del poder

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Los partidos políticos en México se convirtieron en lacras sociales que dan cobijo a delincuentes y mercenarios del poder? ¿El mercenarismo del poder será la tumba política de esas lacras sociales llamadas partidos políticos? ¿Qué tan abismal es la crisis social y política que impera en México, merced a unos politicastros que hoy usan una chaqueta y cuando en el partido que militaban ya no les dan hueso, se ponen otras chaquetas para convertirse, según ellos en “defensores de la democracia” o no será acaso que tienen hambre y muchas ganas de comer? ¿Usted sabe de algún politicastro que haya terminado su encomienda y se haya retirado dignamente a la vida privada a trabajar como Dios manda en algo que no lo ponga en el ojo del escarnio por ser un corrupto?

Este tema da para muchos libros, pero ahí queda para quienes quieran dejar huella con el estudio del mercenarismo del poder azteca. En Morena, por ejemplo, está atestado de chambistas que saben perfectamente bien que la política es una jugosísima industria que les da para comer con manteca.

Muchos de esos politicastros que pertenecieron hasta no hace muchos ayeres al PRI, al PAN, al PRD o a otras lacras sociales, hoy están convertidos en apóstoles de la democracia, como ocurre en el Estado de México, Puebla, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán y otros estados, donde esos morenos se dan el lujo de amenazar a los viejitos de la tercera edad y a campesinos que no conocen de leyes que, si no votan por ese veneno que se llama Morena, les retirarán sus apoyos sociales.

¿Sabrán esos mapaches que incurren en un delito electoral grave como extorsionadores que ultrajan la dignidad humana? Por cierto, uno de esos politicastros mercenarios del poder se le metió y se le metió como la humedad a la “corcholata” de AMLO para evitar que la justicia en Chihuahua le eche algún día el guante por las tropelías y ultrajes que causó a los chihuahuenses cuando fue un gobernador de horca y cuchillo postulado por el PAN, Javier Corral Jurado.

Un grupo de ejemplares mujeres luchadoras de la capital chihuahuense me preguntan ¿que si la señora Sheinbaum no se dará cuenta de que Javier Corral es un delincuente o será que ambos son coyotes de la misma loma?

Este politicastro mercenario del poder que se hace pasar como un adalid de la democracia y busca un escaño en el Senado de la República, pero la realidad es que solamente será el pretexto para que tenga fuero constitucional y sea intocable por 6 años, cuando la realidad es que él busca un hueso en el próximo gabinete, claro si es que no los traicionan sus encuestas pagadas el próximo 2 de junio, por lo pronto, Javier Corral está señalado en el caso de la colega periodista chihuahuense, Miroslava.

En alguna ocasión platiqué con el ex presidente español Felipe González, quien sostenía que Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega era el más puro ejemplo de mercenarismo político en México y América Latina; fue líder de 3 partidos políticos con registro nacional: PRI, PARM y PRD, pero se puso también las chaquetas del PAN, con Vicente Fox, y de Morena, con Andrés Manuel López Obrador. A Porfirio Muñoz Ledo lo caracterizaba su sabiduría, por cierto, una sabiduría que no tienen ninguno de esos de la “cuarta transformación”.

La cuestión que el mercenarismo del poder político será la tumba de la venenosa partidocracia azteca que no ha entendido que urge y contra urge una nueva cultura política en la que aprendan que, si los partidos políticos no marchan al lado de los pueblos, los pueblos marcharán por su lado.

