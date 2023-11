Lo de Ebrard en MC avanza, la negociación va en firme, dicen

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Mientras su ex aliado, Mario Delgado, insiste en que el ex canciller nunca dejaría Morena para irse como abanderado presidencial de otra fuerza política, lo cierto es que todos los cercanos a Marcelo Ebrard ya tienen los ojos y corazones en Movimiento Ciudadano.

Y a manera de medir reacciones entre dirigentes de otros partidos y alianzas, sectores empresariales y diplomáticos, inversores, capitales, pero especialmente entre importantes segmentos de votantes que sí se toman en serio estas cosas, el diario El País informó que Ebrard ha pedido a Dante Delgado que, si lo lanza como su candidato presidencial, sea como candidato de unidad.

Esta exigencia es vital en estos momentos porque evitaría dudas y daría fuerza y cohesión a su perspectiva como aspirante ganador.

Otra petición es la de darle espacio a su equipo en las listas legislativas y en su equipo de campaña.

Hasta dónde se sabe, afirma El País, MC y Dante están de acuerdo con estas peticiones y prácticamente ahora sólo esperan que Ebrard dé a conocer a fines de esta semana su salida de Morena.

El ex canciller ya no tiene nada que lo ate a ninguno de los elementos de la 4T, ni a AMLO, que lo traicionó más que groseramente, ni a la dirigencia de su ex amigo y ex aliado al que él formó, ni a Mario Delgado, quien orquestó y aplicó el fraude que lo dejó fuera de la candidatura presidencial de Morena para dársela a Claudia Sheinbaum y nada con un partido que no salió a defenderlo.

Hoy, Marcelo Ebrard está a mitad de su última semana en Morena. Eso dice todo alrededor de él.

De ser cierto, Ebrard será el tercer gran contrincante en la boleta presidencial del 2 de junio de 2024.

Y su campaña se realizará en gran parte señalando lo que no se hizo en Morena y lo que representa, en engaño, Claudia Sheinbaum para el votante.

Ya veremos.

El Senado y su presidenta abren un centro de acopio

Días aciagos, estos para México, y muy dramáticos para los habitantes del puerto de Acapulco y sus alrededores.

Para enfrentar esa enorme crisis dejada por el huracán “Otis”, el Senado y su presidenta, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, abrieron en sus instalaciones centrales de Paseo de la Reforma e Insurgentes y en Xicoténcatl dos grandes centros de acopio donde quien desee participar puede llevar preferentemente cualquiera de los siguientes productos: agua, azúcar, arroz, café soluble, productos enlatados, papel del baño, jabón de todo uso, pañales, toallas sanitarias, cepillos y pasta de dientes, alcohol, vendas, curitas, desinfectantes algodón, cloro, jabón en polvo, jergas, escobas, jaladores, franelas y cubetas.

La principal se localiza en la Plaza Luis Pasteur, en el cruce de Insurgentes y avenida Paseo de la Reforma y estará abierto de 08:00 a 20:00 horas

El huracán “Otis”, de categoría 5, catalogado como “extremadamente peligroso”, tocó tierra la medianoche del martes anterior cerca del municipio de Acapulco, Guerrero. A su paso, ocasionó graves afectaciones a edificios, árboles, postes y luminarias, así como inundaciones y desprendimientos de tierra en la zona hotelera de ese municipio turístico.

Hoy, Acapulco se encuentra no sólo en la devastación, sino sin agua, luz, internet, gasolinas, alimentos y sin ningún servicio, pero en especial sin empleo para sus habitantes porque sus empresas, hoteles, restaurantes, renta de autos, etc., quedaron destruidos.

Los enredos de Claudia

No, no crea que hablo de Sheinbaum, me refiero a la diputada Claudia Delgadillo González. Ella se ha significado por ser, en la política mexicana, un fiel reflejo de eso que el gran filósofo y ensayista polaco-británico Zygmunt Bauman acuñó como “Tiempos líquidos”.

A lo mejor me excedo al aplicar las teorías del grandísimo filosofo en tan pequeña diputada, pero vamos a los hechos.

Según su curricula, ella ha pasado de un partido a otro con la facilidad y premura que le marcan sus propios intereses y tiempos. Un día milita y es diputada por el PRI y luego pasa al Verde y de ahí amanece otro día en Morena.

Así la diputada federal Claudia Delgadillo González, quien durante los comicios presidenciales de 2018 fue reconocida como representante en Jalisco del abanderado priísta José Antonio Meade, repentinamente se declaró morenista y fiel simpatizante del entonces candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

Claro, poco antes de eso le ofrecieron ser candidata a presidente municipal por Morena una posición que nunca logró en el PRI.

Para el 2021 contendió y ganó el distrito 11 de Guadalajara con la bandera de Morena, pero una vez que llegó a San Lázaro se cambió al Partido Verde.

No hace mucho se declaró ferviente admiradora de Marcelo Ebrard y hasta organizó una rueda de prensa para anunciar su total apoyo al ex canciller. Repentinamente, como suele suceder con ella, aparecieron fotos donde está con la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y terminó haciendo campaña a su favor.

Para el 2021, su hermano, Roberto Delgadillo González, participó como suplente del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus, y llegó a ser el secretario general de la administración naranja.

Nomás que eso de brincar por aquí y por allá no sea cosa de familia…

