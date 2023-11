AMLO “asesina” a Morena

Índice político

Francisco Rodríguez

El opositor Andrés Manuel López Obrador creó el Movimiento de Regeneración Nacional…

…y es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien involuntariamente ¡le está dando en toditita la madre!

Presenciamos hoy el asesinato de Morena a manos de AMLO.

Ha apuñalado a su Movimiento traicionando sus principios y promesas. Él miente, sus allegados roban, todos traicionan.

Cree que por repartir recursos públicos a los más necesitados cumple su tarea de colocar a los pobres como la prioridad de su fallida administración, cuando lo que ha conseguido en realidad es un incremento de la deforestación, del alcoholismo y, entre otros muchos otros males, la holgazanería.

No regresó a militares y marinos a sus cuarteles. Por el contrario, les dio más tareas que en democracias competen a los civiles, pese a que durante ya varios sexenios los uniformados han demostrado ser del todo incapaces de combatir a la delincuencia y garantizar la paz a la sociedad.

La corrupción impune ha crecido exponencialmente. No hay día en el cual los medios de comunicación no den a conocer una ratería, un contrato asignado a un familiar, amigo o compadre. Desde los ya 20 mil millones de Segalmex —el mayor saqueo de los últimos tiempos—, hasta los oscuros arreglos en los “elefantes blancos” Tren Maya, Dos Bocas, Interoceánico, AIFA y, sobre todo, en el IMSS y en el ISSSTE que han convertido en multimillonarios a sus directivos.

Puñalada, tras puñalada a la credibilidad del ya agonizante movimiento del obradorato.

Y a diario las muestras en vivo y a todo color de la irresponsabilidad del mediocre que no acepta sus fallas y equivocaciones —todo un tambache—, por lo que no sólo culpa a sus antecesores, sino además dedica grandes porciones de sus matinés electoreras-cómico-musicales a insultar, a denigrar a las clases medias que, según él, son “aspiracionistas”, y a los periodistas críticos por el simple hecho de que no aplauden y sí cuestionan sus barrabasadas. No hay día en el cual AMLO no hinque el puñal sobre mucho más de la mitad de los 30 millones de votantes que en 2018 caímos en la trampa de su verborrea. Morena se desangra. Desfallece. Agoniza.

¡Su mismo doctor Frankenstein le está dando en toditita la madre!

¿Llegará con fuerzas a las elecciones del próximo año?

Guerrero, la puntilla

Morena ya perdió Guerrero, por lo pronto.

Y muy probablemente también a muchísimos otros de sus adeptos de varias entidades más que han visto horrorizados, encabronados, como el fallido gobiernito de AMLO ha rehuido de prácticamente todas sus responsabilidades para con los damnificados del huracán “Otis”.

Primero, como ya ha quedado demostrado, no avisó de lo que se venía, pese a que las instancias meteorológicas nacionales e internacionales advertían de la alta peligrosidad del huracán con varias horas de anticipación.

Las horas suficientes para advertir a la población del alto riesgo y para poner en marcha los mecanismos —si es que todavía existen— de remediación de la catástrofe humana y material que se veía venir.

En vez de ello, pidió sus (in)comunicadores que postearan en X un insustancial aviso, cuando el huracán ya había iniciado su destrucción y cobrado las primeras vidas.

Apuñaló otra vez a los guerrerenses. Luego montó una especie de ópera bufa para trasladarse a Acapulco por vía terrestre. Se atoró. Se enfangó. Pidió “aventón”. Y estuvo tan sólo unos minutos en el epicentro del desastre, tras largas horas de trayecto. Eso sí, regresó por vía aérea para estar puntual al día siguiente en su “mañanera”.

Se burló de los damnificados, al tiempo que los apuñalaba.

Dio instrucciones para que las fuerzas militares, navales y de la inservible Guardia Nacional no impidieran los saqueos, la rapiña, los desmadres del “pueblo bueno y sabio”, lo que duplicó la magnitud del desastre porque ahora hay escasez de agua, víveres, combustibles, medicamentos.

Con abrazos, las mal llamadas fuerzas del orden permitieron que la delincuencia organizada despojara a los damnificados.

Y peor todavía, intentó que sólo el Ejército repartiera la ayuda a quienes lo perdieron todo por la fuerza huracanada de “Otis”.

Puñalada tras puñalada.

Y Morena se desangra ante los gritos y reclamos de hombres y mujeres que hoy padecen la tragedia. Llaman al Presidente y éste no los ve ni los oye, como es clásico en él. Advierten que ya no van a votar por los candidatos del partido guinda…

…y la respuesta de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado es la donación de tres meses de salario de los legisladores guindas, incluido el de la propia “corcholata” que debe ser “aviadora” en las nóminas oficiales; y un reclamo a Xóchitl Gálvez por un falso post que corre en las redes, respectivamente. Estos dos están desesperados. Ven como Morena se desangra por las puñaladas que le asesta López Obrador quien aún no atina a reaccionar como debiera ante la tragedia.

¿Llegarán con vida política y con fuerza electoral a los comicios del próximo año?

Lo dudo.

¿O usted qué cree?

Indicios

“Un sueño, un deseo”, una carta a Santa Claus escribió este martes el Presidente de la República al señalar que no habrá amarga Navidad para los habitantes de Acapulco. Que hará realidad que no haya una “amarga Navidad”. ¡Ingenuo! * * * Cuando en su plan revanchista en contra de la SCJN anunció el atraco a los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial dijo que esos 15 mil millones de pesos se destinarían a becar estudiantes. Luego tuvo un par más de ocurrencias sobre a dónde iba a dirigir el cuantioso monto pecuniario. Y ahora resulta que lo quiere dedicar a la reconstrucción del puerto guerrerense dañado por “Otis”. ¿Pues no que el gobiernito cuenta con los recursos para ello? * * * ¿Y las poblaciones campesinas afectadas en Guerrero? Tampoco reciben atención de la 4T. * * * Tiene razón el analista Jesús Silva-Herzog Márquez. La primera puñalada por la espalda que AMLO le dio a Guerrero fue su capricho vengativo de haber colocado como gobernadora a Evelyn Botitas Limpias Salgado, hija del acusado “violador de la Costa” a quien el INE vetó por las acusaciones que pesan en su contra. La señora tampoco atina a cumplir el mandato que le confirieron los votantes. De ella sólo se sabe por las raterías de sus más próximos, por su pasividad ante el crecimiento imparable de la violencia del crimen organizado y, ahora, por sus ansias de ser cheerleader para lanzar porras a López Obrador. ¡Da pena! * * * En ese afán enfermizo de insultar por insultar, en su matiné del lunes AMLO se lanzó en contra del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, por haber asistido a la carrera dominical de F1. Empero, soslayó que otros asistentes fueron su hijo mayor y la señora que “al parecer tiene dinero”, acompañados de la hija del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. ¿Cuál es la relación que José Ramón López Beltrán, cónyuge e hija tienen con esa entidad de la República? Recuerde que usted fue que en Culiacán donde la jovencita festejó su cumpleaños en un fastuoso evento ¿organizado por? * * * Del creador del cuento de Batman, el legislador de la capital nacional Jesús Sesma, proviene ahora la “amenaza” a Morena de que los escasos militantes del Partido Verde (sic) se irán con todos sus millones a vender caro su amor a otra franquicia política si es que no postulan a Omar García Harfuch como candidato al gobierno de CDMX. * * * De escándalo, las percepciones mensuales del senador poblano Alejandro Armenta durante el año en que fungió como presidente de la asamblea del Senado de la República. Se embolsaba un millón 600 mil pesos. ¿Cuánto se llevará su primo Ignacio Mier, quien encabeza a la manada morenista en San Lázaro? ¿Muchos más millones? Ambos están en la liza por la candidatura al gobierno de Puebla y han derrochado verdaderas fortunas en promoción publicitaria. * * * Morena le tiene miedo a la alcaldesa en Álvaro Obregón en CDMX, Lía Limón. Sus congresistas negaron la licencia temporal que ella había solicitado para poder contender por la jefatura del gobierno. Seguramente el Tribunal Electoral revocará esa negativa, pues coarta los derechos políticos de la señora. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

