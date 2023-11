Cinco mujeres y cuatro hombres por partido para las 9 gubernaturas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No importa qué carrera y méritos tengan, cuántos logros acumulen, si son o no los más carismáticos, si han construido el más sólido grupo político en sus estados, si tienen las mejores habilidades y cualidades profesionales, la determinación del INE es que en las 9 gubernaturas en juego en junio de 2024, cinco son para mujeres y cuatro para hombres.

Así que todos los partidos deberán ajustarse y lanzar candidatos para que se cumpla con el objetivo de la paridad de género.

La primera fuerza que se enfrentará esos ajustes es Morena donde su dirigente nacional, Mario Delgado, ya anunció que no importa quién gane en las encuestas internas realizadas en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán si es hombre y esa entidad está reservada par una mujer deberá ceder el lugar a una candidata.

¡Ups!

Ya me imagino qué pasaría si eso ocurre por ejemplo en Puebla, donde los primos el senador Alejandro Armenta y el diputado Nachito Mier casi llegan al arsénico para impedir que llegue el otro.

Frente a estos posibles escenarios, Mario Delgado les pidió a sus aspirantes a gobernadores ir viendo sus respectivas perspectivas y aflojar el higadito por si acaso tienen que ceder la candidatura a una mujer y no romper ni dividir al partido en sus entidades.

Nada de “panchos”. Menos armar fugas masivas o buscar candidaturas en otros partidos.

La dirigencia de Morena había señalado el martes 31 de octubre para dar a conocer los resultados de las encuestas en los 9 estados en disputa, pero las condiciones obligaron a recorrer las fecha al viernes 10 de noviembre.

Ese día, Mario Delgado y su dirigencia darán a conocer los nombres de los 9 ganadores de las candidaturas del partido en el poder para competir por las gubernaturas en junio de 2024.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Entonces, va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores (candidatos).

“No queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura, no queremos que se repita lo que pasó con Mejía Berdeja en Coahuila. Que la encuesta, como no ganó, no le gustó. Entonces, traicionó y dividió. Queremos vacunarnos de que no haya berdejazos y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género”, afirmó.

Delgado no explicó qué estados estarán reservados para candidaturas de mujeres y sólo comentó que esa decisión está siendo “muy compleja” para Morena.

El acuerdo del INE sobre paridad establece que los partidos deben informar, un día antes del inicio de las precampañas, cómo medirán la competitividad de las mujeres.

El 5 de noviembre, la Ciudad de México, Yucatán y Jalisco inician precampañas, por lo que el día 4 deberán detallar la regla.

“Va a haber una regla muy clara de por qué este sí y por qué este no. Seguramente habrá quienes no estén de acuerdo, pues obviamente si ganas tú tu encuesta y no vas a ser candidato, pues no vas a quedar muy conforme”, comentó Delgado.

Hasta fines de octubre, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena había realizado en los ocho estados y capital del País en juego alrededor de mil cuestionarios para medir a sus aspirantes junto a los del Verde y del PT.

Hasta ayer estos eran los finalistas por entidad;

Ciudad de México: Clara Brugada, Mariana Boy Tamborrell, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell y Miguel Torruco.

Chiapas: Patricia Armendáriz, Rosa Irene Urbina, Sasil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel “Pepe” Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez.

Guanajuato: Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto y Héctor Tejada.

Jalisco: Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay,

Morelos: Margarita González, Sandra Anaya, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado y Rabindranath Salazar.

Puebla: Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lizeth Sánchez, Nacho Mier, Alejandro Armenta y Julio Huerta.

Tabasco: Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, Raúl Ojeda, Oscar Cantón, Rodrigo Abdala Dartigues y Juan Salgado Brito.

Veracruz: Rocío Nahle, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta y Sergio Gutiérrez Luna.

Yucatán: Verónica Camino, Rocío Barrera, Alpha Tavera, Jessica Saiden, Huacho Díaz, Raúl Paz, Jorge Carlos Ramírez Marín y Zenyazen Escobar.

Entre ellos se dará la primera contienda por las candidaturas a las gubernaturas.

Sin pérdida de tiempo

La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, dio la salida al primer cargamento de víveres recabados en el Senado para los damnificados de Acapulco.

“Nos hemos puesto de acuerdo con la Marina para este primer envío, producto del esfuerzo de los trabajadores, senadoras, senadores y vecinos del Senado”, indicó.

La intención es que, conforme llegue la ayuda, se envié de inmediato a Acapulco y no esperar días o semanas para hacerlo, subrayó.

Y anunció que todos los senadores de Morena donarán un mes de su salario.

“Es momento de que las y los mexicanos se unan”, enfatizó, pues ante una crisis es nuestra responsabilidad sacar lo mejor de nosotras y de nosotros.

