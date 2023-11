Jefe de Gobierno de CDMX se lanza contra García Harfuch

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Cuando Claudia Sheinbaum se convirtió en la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, a inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, mucho se comentó en los corrillos políticos que su “delfín” para sucederle era ni más ni menos que Martí Batres Guadarrama, En ese entonces, el flamante ex diputado estaba en el Senado de la República, fortaleciendo su alianza con quien en ese momento era dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y uniéndose para atacar a quien fungía como líder de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

Desde ese entonces, Batres añoraba convertirse en jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Como se sabe, luego de un tiempo en el Senado y de no poder ganar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta, solicitó licencia para unirse al equipo de la señora Sheinbaum Pardo y pensó que desde esa posición podría “cocinar” mejor su candidatura y que al nombrarlo secretario de Gobierno, la ahora flamante coordinadora de Morena, lo estaba distinguiendo como su hombre más cercano.

El tiempo pasó y el panorama le cambió a Batres Guadarrama; al convertirse la ex jefa de gobierno capitalino primero en la “corcholata” consentida de Palacio Nacional y luego en la flamante coordinadora de los Comités de Defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, que hasta el “bastón de mando” recibió de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, él asumió la jefatura de Gobierno de la capital de la República, lo que lo imposibilitó para convertirse en el sucesor de Claudia Sheinbaum, pero de cualquier manera y muy al estilo de su jefa, continuó tomándose fotografías que sube a las “ex benditas redes sociales”, llegando muy temprano a Palacio Nacional para reunirse con el principal inquilino del lugar. Así como ya para qué.

Y tan frustrado se quedó el flamante jefe de Gobierno de la CDMX, que en la semana que concluye, se filtró por ahí un audio en el que Batres se lanza durísimo ni más ni menos que contra el aspirante puntero a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Lo que más le reprochan los duros y polarizantes del oficialismo, es que el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, no pertenece a los llamados puros de Morena, es decir, a aquellos que no tienen pasado priista o del PAN. Hay que recordar que Batres perteneció al PRD, a donde también militaron el propio López Obrador, Claudia Sheinbaum y demás.

Retomando la cuestión del audio que ha recorrido las “ex benditas redes sociales” de arriba abajo, Batres Guadarrama toma las riendas de lo que bien podría llamarse un complot en contra de García Harfuch. En el referido audio, el morenista puro dice: -“Tenemos dos semanas para bajar a Omar (García Harfuch) por el tema de género… hay que seguir creciendo a Clara (Brugada) y no soltar la campaña contra Omar… y mover todo lo que ha pegado bien en redes…”. Agrega el jefe de Gobierno, que a quien llama “la jefa”, “no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la Ciudad (de México)”.

Una vez exhibido el flamante y conspirador Martí Batres, de inmediato salió a decir que se trataba de un audio producido con inteligencia artificial, pero precisamente por las “ex benditas redes sociales”, se elaboraron audios del funcionario capitalino con inteligencia artificial y estos se escuchan planos y sin intenciones. En el audio original, se oye clarísima la preocupación de Batres, los otros son robotizados, como aquel programa de la década de los sesenta, “Perdidos en el Espacio”, el robot decía, “Peligro, Will Robinson, peligro”. ¿Ahora habrá que decir: “Peligro, Martí Batres, peligro”, porque habrá que ver cómo toma esto la señora Sheinbaum.

Municiones

*** El presidente del PAN, Marko Cortés, anunció a nombre del PAN que el Frente Amplio por México postulará a hombres para las gubernaturas de Yucatán, Puebla y Veracruz, así como para la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Según se sabe, Cortés advirtió que con o sin el respaldo del PRI y del PRD, Acción Nacional postulará al gobierno de Yucatán al todavía alcalde de Mérida, Renán Barrera, mientras que en la Ciudad de México, conforme al acuerdo que alcanzó con el Revolucionario Institucional, postulará al alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada y en Puebla, al también alcalde de la capital del estado a Eduardo Rivera. Al PRI le tocará la plaza de Veracruz, donde el tricolor deberá decantarse entre dos Yunes de larga trayectoria política: el ex senador Héctor Yunes y el diputado federal José Yunes. Para el caso de Morelos, el FAM, está a la espera de que se concrete la ruptura entre el flamante gobernador, Cuauhtémoc Blanco con la senadora Lucy Meza. En Guanajuato, el partido albiceleste impulsará a Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de Desarrollo Social y Humano local y el PRD, tendrá la posibilidad de poner candidato en la tierra del presidente, Tabasco.

*** El tema de esta semana que cierra fue Acapulco. De lo que puede pronosticarse, es que las promesas que hizo en su gustadísimo “stand-up” mañanero López Obrador, en modo Santa Claus, no se concretarán, esto es, que el puerto no podrá recibir turismo en el mes de diciembre. Las fallas descomunales de esta errada y llamada Cuarta Transformación, sigue saliendo a la luz y no son pocos los que cuestionan sin obtener respuesta el por qué tan tardía la respuesta de esta administración; por qué esperar si nos podemos preparar antes, hoy es algo que teníamos que haber aprovechado, se repite muchas veces en Guerrero. Lo que no deja de llamar la atención sobre todo entre los especialistas en finanzas, es que esta errada y llamada Cuarta Transformación piensa destinar la misma cantidad de recursos a la rehabilitación de Guerrero, que hace años, cuando los huracanes “Manuel” e “Ingrid” en 2013, que fueron categoría uno y no cinco, como en el caso de “Otis”, asolaron el país, algo así como 61 millones de pesos, o sea, tres veces menos de lo que se calcula que costará rehabilitar Acapulco. Ahí nada más para hacer cuentas.

*** Por cierto y en este mismo tema, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, debería de tomar sus precauciones en cuanto a la propuesta que hiciera López Obrador de que el dinero expropiado a los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, sea destinado a la recuperación de Guerrero. En primer lugar, porque son recursos de los trabajadores y en segundo lugar, por el de Tepetitán podría salir con una maniobra de esas de las que acostumbra. Aguas.

morcora@gmail.com