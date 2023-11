Morena y sus embrollos

Punto por punto

Augusto Corro

Al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le empezaron a crecer los problemas. En el presente y quizás uno de los asuntos más importantes es la designación del virtual candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por la que luchan el ex jefe de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

Conforme avanzan los días y no se nombra al abanderado morenista, en las filas del partido surgieron inconformidades, pues militantes del partido guinda, los más radicales, rechazan la participación de Omar García Harfuch, otros, como los capitalinos de la clase media se pronuncian a favor del ex policía. Los llamados radicales argumentan que Clara Brugada tiene más méritos en su carrera política porque la hizo en la base de la militancia de la organización guinda. Cabe señalar que en las encuestas, Omar García Harfuch encabeza la lista de las preferencias electorales. ¿A quién le darán el premio? No será fácil para la dirigencia de Morena designar al ganador o ganadora. Los radicales comparan las trayectorias políticas de ambos aspirantes. En tanto que Clara Brugada saca a relucir sus éxitos como dirigente política, el ex secretario de Seguridad Pública lo relacionan con el caso de Ayotzinapa. Será hasta el próximo 10 de noviembre cuando se conozca quién de los dos contendientes será el virtual candidato o candidata a gobernar una de las metrópolis más grandes del mundo.

En la capital, el dirigente del “Partido Verde” en la capital, Jesús Sesma, manifestó su apoyo a Omar García Harfuch y que en caso contrario, es decir que el partido guinda se decidiera por designar a Clara Brugada, los verdes analizarían no acompañarla, pero el dirigente nacional de la organización política, Manuel Velasco, dice que respetarán el proceso de las contiendas internas.

Las encuestas telefónicas

Los problemas derivados de las encuestas electorales forman ya parte importante en la vida de los partidos políticos, pues, difícilmente, las derrotas serán aceptadas. Nadie quiere perder. Además, los conflictos se agudizan cuando los resultados no son claros y se prestan a dudas.

Los inconformes con los resultados del ejercicio demoscópico elevan sus protestas, que van desde judicializar el asunto hasta lanzar amenazas de renunciar a su partido para probar suerte en otras organizaciones políticas. La unidad partidista, según la importancia del inconforme, corre el riesgo de caer en el divisionismo.

Uno de esos conflictos se vive ahora en Morena, que tiene como protagonista al ex canciller, Marcelo Ebrard, quien en los próximos días anunciará si continúa en la organización guinda o emigra al instituto político Movimiento Ciudadano (MC). El ex titular de Relaciones Exteriores no aceptó los resultados de la encuesta realizada por su partido para designar al virtual candidato a la Presidencia de la República en los comicios de 2024. En la competencia ganó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), doctora Claudia Sheinbaum.

Ese resultado y el triunfo era esperado, pues desde el destape de las “corcholatas” morenistas, Claudia Sheinbaum encabeza la lista de las preferencias electorales; sin embargo, el ex canciller, inexplicablemente, no quiso aceptar que se encontraba bajo la amenaza de la derrota. Cuando se conoció, oficialmente, la designación de la doctora Sheinbaum como virtual candidata presidencial, Ebrard desató su disgusto al que se sumaron sus seguidores. Dijo el derrotado que ya no tenía lugar en Morena, aunque afirmó que su nombre aparecerá en las boletas electorales de los próximos comicios.

En 2024 se llevará a cabo la elección presidencial y en nueve estados se votará por nueve gobernadores, incluyendo la CDMX. El partido designará a sus candidatos apoyados en encuestas telefónicas, que en algunos casos no son aceptadas por los aspirantes. La dirigencia morenista tendrá que empeñarse en la limpieza y transparencia de sus designaciones para evitar conflictos mayores.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com