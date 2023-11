The Beatles Symphonic Fantasy

*** Los éxitos del Cuarteto de Liverpool sonaron en el Auditorio Nacional



Asael Grande

Dirigido por Damián Mahler, los éxitos de los cuatro de Liverpool, sonaron en el escenario del Auditorio Nacional con el concierto The Beatles Symphonic Fantasy, un espectáculo internacional que transportó a los fanáticos de los Beatles a través de los sesenta años de su música revolucionaria.

The Beatles Symphonic Fantasy, fue mucho más que un simple tributo. Se trató de una celebración de la creatividad, la innovación y la influencia duradera de los Beatles en la música popular. Este espectáculo que recorrerá diferentes ciudades del mundo en 2024, brindó a los fanáticos de todas las generaciones la oportunidad de sumergirse en el legado musical de la banda más icónica de todos los tiempos, una experiencia única que trascendió las barreras del tiempo y el espacio.

El recital sinfónico arrancó con un intro orquestal de canciones de los álbumes Rojo y Azul, para dar paso a la primera canción de la noche: la emotiva, In my life, que dio paso a Norwegian Wood, Eleanor Rigby, y Nowhere man, canciones que tocaron magistralmente, tanto la orquesta, de más de quince músicos en escena, así como el grupo, que semejó al Cuarteto de Liverpool.

“Qué alegría inmensa estar aquí, junto a ustedes compartiendo este espectáculo, compartiendo The Beatles Fantasy, este recorrido sinfónico, alrededor de la música más influyente que dio el siglo pasado, y que sigue siendo relevante hasta el día de hoy; los Beatles marcaron un antes y después de tantas formas, no hay cosa que no hayan llevado a otro nivel, sus composiciones siguen siendo enormes y relevantes, y actuales, a pesar de que llevan más de sesenta años con nosotros, así que los invitamos a compartir esta noche llena de fantasía, de música, y de nuestro John, Paul, Ringo, y George”, fueron las palabras del director orquesta, Damián Mahler, quien durante el concierto, compartió anécdotas de cómo compusieron canciones la mancuerna, Lennon-McCartney.

Los fans mexicanos de John, Paul, George y Ringo, descubrieron por qué la música de los Beatles sigue resonando con fuerza en nuestros corazones y cómo su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. Durante el viaje musical sin igual en el Coloso de Reforma, sonaron canciones que han conquistado al mundo entero: Back in the U.S.S.R, Two of us, Give peace a chance, Let it be.

Las composiciones de Harrison, se escucharon con las bellas Something y Here comes the sun. La instrumental Because, se escuchó previo a un Popurrí de Beatlemanía. Adentrados en el fascinante mundo de The Beatles Symphonic Fantsy, Damián Mahler hizo sonar las notas musicales con infaltables éxitos de los Beatles: Get back, Across the universe, The Long and Winding Road, Penny Lane, y All you need is love.

Uno de los hits de Wings, no pudo faltar con Live and let die; las bellas Strawberry fields forever, Blackbird, y Yesterday, fueron coreadas por los asistentes. Rumbo a la recta final, se escucharon canciones como Come together, I Saw Her Standing There, e Imagine. El medley del disco Abbey Road, cerró el concierto con Golden Slumbers, Carry That Weight, y The End.

Damián se enfrentó a su más arriesgado proyecto hasta la fecha: llevar al escenario un tributo sin precedentes a The Beatles. Con su visión única y audaz, ofreció un viaje musical lleno de y emociones, en la que fusionó su profundo conocimiento de la música y su pasión por la narrativa orquestal que llevó a los espectadores a través de un viaje de todas las etapas musicales de los cuatro de Liverpool. Un redescubrimiento a la música que ha cambiado la historia, 60 años después, en un espectáculo que nos llenó de emoción: The Beatles Symphonic Fantasy.