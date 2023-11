¿Y qué va a hacer López Obrador con los inconformes de Acapulco?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Campaña de Claudia Sheinbaum se verá afectada

¿Y qué va hacer ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador? La pregunta viene a cuento porque ayer partió desde el asta bandera de Acapulco la “Caravana Unida por la Reconstrucción. Acuérdate de Acapulco”.

Se tiene previsto que llegarán a la Ciudad de México justamente hoy, pero no a la hora en que el inquilino de Palacio Nacional ofrece su gustadísimo “stand-up” mañanero; será más tarde, pero muy probablemente el Presidente se referirá a dicha caravana y casi se puede apostar a que dirá que se trata de un asunto de politiquería, ésta última, la palabra de la que echa mano más seguido el tabasqueño.

Lo anterior porque en la movilización viene gente como Evodio Velázquez Aguirre, ex Alcalde de Acapulco, con militancia perredista, y Ramiro Solorio, enlace de la diligencia estatal del PAN en Acapulco, pero ellos vienen junto con una buena cantidad de inconformes que lamentan la ausencia total de esta errada y llamada Cuarta Transformación, lo que se traduce en que las carencias sigan avanzando en Guerrero, porque hay que recordar que no sólo Acapulco y Coyuca de Benítez se vieron afectados, sólo que la administración lopezobradorista no ha volteado a ver más allá.

Ramiro Solorio insistió en algo muy importante, sobre todo en esta semana que será decisiva, ya que se discutirá en el pleno el Presupuesto para el 2024. Específicamente, el panista señaló: “Vamos a exigir que venga un presupuesto etiquetado en 2024 que sea suficiente para Acapulco; para viviendas, caminos, infraestructura turística y no migajas, porque actualmente no han etiquetado un sólo peso para la reconstrucción de Acapulco”.

Los manifestantes calculan que “Otis” dejó tremendos daños y que para repararlos harán falta algo así como 300 mil millones de pesos, por lo que la propuesta que llevarán a Palacio Nacional es que el inquilino de Palacio Nacional detenga sus “grandiosas” obras, conocidas también como “elefantes blancos”, como el Tren Maya, que ya se corren las apuestas de que en diciembre no iniciará operaciones; la flamante refinería de Dos Bocas, misma que dejó botada la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle y que a la fecha, no ha refinado ni una gota de petróleo.

Y esto es algo que no le va a gustar nadita a López Obrador porque además de todos los onerosos gastos que tiene, debe incluirse los cuantiosos recursos que le está invirtiendo a la compra del voto para que —según él—, alcance mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, pero con lo ocurrido en Guerrero, donde esta errada y llamada Cuarta Transformación ha demostrado su total ineficacia, quién sabe qué le deparará el destino a Morena y rémoras que lo acompañan para el 2024.

Por más que la flamante secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, declare que el gobierno que representa va a seguir avanzando para “recomponer Acapulco”, pues suenan huecas, por decir lo menos, ya que, por poner un ejemplo, ya no le tocará a la funcionaria federal ver eso, porque de acuerdo a los especialistas, “Otis” marcó un antes y un después en Acapulco y retornarlo a su época de mejor esplendor, tomará años, por lo menos un par.

Además, la titular de la Segob no es la más apropiada para hablar de esto, ya que hay que destacar que de acuerdo a reportes de algunos conocidos diarios, en menos de 24 horas, la mismísima Secretaría de Gobernación eliminó a 45 municipios de la declaratoria de emergencia por las lluvias del huracán “Otis”.

Además, no son pocos los que se quejan además de que pese a haberse enlodado los zapatos y haber tenido que cambiar de vehículo en su intento por llegar a Acapulco, López Obrador no se ha dignado a caminar por el puerto.

En este orden de ideas, lo más probable es que la campaña de la flamante coordinadora de los Comités de Defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, se verá muy afectada por lo ocurrido en Guerrero.

Si alguna duda aún quedaba de que la señora Sheinbaum Pardo es sólo el “títere” ni más ni menos que del presidente López Obrador, no hay más que detenerse a ver, además, la manera en que la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación defiende la gestión López Obrador.

Desde Querétaro, Sheinbaum salió además a la defensa del inquilino de Palacio Nacional, específicamente con el tema de los expresidentes y no se refirió solo a lo dicho en días pasados por los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que, —hay que recordar—, no es poca cosa y que tiene que ver con las “cualidades” del de Tepetitán y con el riesgo que corre la democracia en esta errada y llamada Cuarta Transformación.

De tal forma, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México arremetió también en contra de Carlos Salinas y Vicente Fox. Específicamente señaló: “Engañaron mucho al pueblo de México. No vamos a permitir que regrese la corrupción, la antidemocracia, que regresen los fraudes electorales, por eso aquí está la democracia, aquí están las libertades, aquí está la defensa del pueblo de México y su bienestar”.

En este punto habría que recordar que la ex funcionaria capitalina habla, como se dice, “de dientes para afuera” pues ella hace mucho que anda en campaña y que trae tras de sí todo el aparato del Estado, así es que hablar de que en esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no existe la “antidemocracia” ni los fraudes, es tanto como negar la propia esencia de la ex funcionaria capitalina.

Ahora bien, hablar de que ya no hay corrupción en esta administración, es tanto como cuando Sheinbaum anunció que los granaderos ya no existían y más tardó en decirlo que en que volvieron a aparecer.

Municiones

*** El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que en “aras de atender las necesidades de la ciudadanía guerrerense por recuperar su credencial para votar y que ésta les permita recibir los apoyos del gobierno local y federal” el INE instruyó activar los más módulos posibles para atender a la población afectada. Para las personas que no cuentan con documentos personales que les permitan tramitar su credencial, se activará el protocolo especial y con sólo sus huellas dactilares se les podrá identificar y realizar el trámite de reimpresión de su credencial de elector. Es importante señalar que en esta modalidad no se podrán hacer cambios a los datos de su credencial. La mica de identificación se entregará en un término de cuatro a cinco días hábiles. En esta primera etapa de atención inmediata, el módulo aperturado podrá atender hasta 350 personas en una jornada. Muñoz Loyola indicó que paulatinamente se estarán instalando más estaciones de trabajo hasta llegar a 21, que es la capacidad total con la que se cuenta en la ciudad de Acapulco.

morcora@gmail.com