Augusto Corro

En los partidos políticos se ajustan las precandidaturas de quienes participarán en la contienda electoral 2024. Será la elección presidencial, en 9 entidades y además se votará por diputados y senadores. Así pues, el movimiento político es intenso en los partidos, entre otras cosas porque no se designa oficialmente a los abanderados que los representen.

Si bien es cierto que a nivel de aspirantes para buscar la silla presidencial ya está definido, aunque no oficialmente, que sean la ex jefa de Gobierno de la CDMX, la doctora Claudia Sheinbaum; y la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez; la primera como representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la segunda por el Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD.

Para los comicios que se realizarán el próximo mes de junio, la ex funcionaria capitalina lleva una delantera muy importante en las preferencias electorales. No se ve algún obstáculo que pudiera cambiar el pronóstico de su triunfo. En la oposición, la legisladora Xóchitl Gálvez empezó con relativo brío que poco a poco disminuyó. No podía ser de otra manera.

Resulta que debido a los múltiples intereses, la precandidata hidalguense aceptó como asesores a políticos de regímenes pasados que en nada la ayudan. Tal es el caso del ex presidente Vicente Fox, quien, apoyado en promesas falsas, ganó la silla presidencial para el PAN en el 2000. Su gobierno fue un fiasco que permitió que gobernará, con un sinnúmero de errores, su esposa Martha Sahagún.

En el presente, el ex mandatario no sólo aconseja de manera privada a su discípula, sin que a través de ridículos mensajes en las redes al gobierno de López Obrador, con textos redactados que reflejan su incultura y muestran sus nulos conocimientos sobre gramática elemental. De pena ajena lo que ocurre con Fox.

Quizás por lo restringido de las “precampañas” no se vio el apoyo de los partidos de oposición a Xóchitl Gálvez. Se tenía la impresión de que los líderes de esas organizaciones no estaban conformes con la designación de la hidalguense. Estaremos atentos del desarrollo de las relaciones entre las dirigencias de PAN, PRI Y PRD con los apoyos a su abanderada.

En Morena, el divisionismo amenaza con producir dolores de cabeza a la dirigencia del partido. Como se sabe, están agarrados del chongo el ex canciller Marcelo Ebrard y los lideres del partido guinda, debido a que el ex funcionario se quejó de la manera en que se realizó la encuesta que le dio el triunfo a la doctora Sheinbaum. El problema continuó en los tribunales electorales que le ordenaron al partido guinda que atendiera a Ebrard, quien espera la respuesta.

Como protesta, el ex titular de Relaciones Exteriores (SRE) amenazó con dejar a Morena donde consideró que ya no tenía lugar, pero declaró que su nombre estaría en la boleta electoral. Mientras, el aún morenista Ebrard coquetea con el partido Movimiento Ciudadano (MC), en un intento por conseguir la candidatura presidencial.

Mientras que los ajustes para la elección presidencial van muy adelantados, en las contiendas por 9 entidades la lucha va lenta y en algunos casos complicada, como sucede en la Ciudad de México (CDMX), en donde los enfrentamientos se dan en el interior de las propias organizaciones políticas. Por ejemplo, en Morena buscan la candidatura el ex titular de Seguridad, Omar García Harfuch; y la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

El ex jefe de la policía, tras su rechazo a participar en los comicios, después dijo que siempre sí quería la precandidatura y en las encuestas empezó a aparecer en los primeros sitios de aceptación. Luego intensificaron su trabajo los seguidores de Clara Brugada y redujeron la diferencia.

En fin, no será fácil para la dirigencia de Morena designar a su representante que participe en las elecciones mencionadas. En la oposición partidista todavía no se decide quién será el abanderado. Hoy todavía continúan los ajustes.

¿Usted qué opina amable lector?

