“Orientación” de Palacio a diputados de Morena: al PEF no se le cambia ni una coma

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Precampaña en CDMX, prueba de fuego para Claudia Sheinbaum

El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, que contempla un gasto de nueve billones de pesos y que aún antes de que el huracán “Otis” azotara Guerrero, ya era motivo de gran controversia y la “orientación” que les dieron en Palacio Nacional a los legisladores de las fracciones parlamentarias de Morena y rémoras que lo acompañan, que se defienda con todo y no se le cambie “ni una coma”, así como le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Serán varios días de una muy larga jornada en la que el oficialismo y la oposición estarán enfrentados, pero llama poderosamente la atención que en el referido presupuesto, no está contemplado un fondo destinado para la reconstrucción de Acapulco y el resto de las zonas afectadas que, hay que subrayar, no son solo el Puerto y Coyuca de Benítez; están también otros como Atoyac de Alvarez y San Marcos que también se vieron seriamente afectados y será este tema el que ocupará buena parte del debate, pero la oposición no puede soslayar lo que tiene que ver con lo que esta errada y llamada Cuarta Transformación ha invertido en sus programas sociales para atraer votos a su favor en las elecciones de 2024.

Un ejemplo de lo anterior es que el Presupuesto para el año entrante, considera recortes a los órganos autónomos por 13 mil millones de pesos, recursos que serán transferidos a la Secretaría de Educación Pública, que tan dignamente encabeza Leticia Ramírez Amaya, para financiar una ampliación en las becas de educación inicial Benito Juárez. Y es que ya se ha consignado en este espacio en anterior entrega, Morena y sus rémoras no tenían contemplado que “Otis” apareciera y devastara Guerrero, situación crítica y trágica que definitivamente va a incidir en las votaciones de los comicios más trascendentales que vivirá el país.

“Acuérdate de Acapulco” ha sido el estribillo de una canción famosísima de Agustín Lara, el que se ha utilizado para pedir ayuda y esta errada y llamada Ccuarta Transformación hace oídos sordos. Ahí está como prueba que no atendieron a los manifestantes que se desplazaron desde el puerto en demanda de que el gobierno “tome el toro por los cuernos” y deje de evadir la situación que se vive en Guerrero y que es muy difícil.

Municiones

*** El pasado domingo inició el periodo de precampañas para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mismo que arrancó con una sórdida guerra en Morena entre los llamados “puros” en contra de quienes llegaron al partido guinda proveniente de otros institutos políticos y la “manzana de la discordia” se ha convertido la disputa entre el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, y la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada. Se comenta en los corrillos morenistas que ésta será la prueba de fuego en la que la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, en realidad tiene el “bastón de mando” y no termina por enemistarse con las tribus más polarizantes de Morena, porque ella fue la que recomendó en Palacio Nacional a García Harfuch, quien, según se sabe, no gozaba de la simpatía del inquilino del lugar. En fin, el caso es que el INE destacó que para esta etapa de precampañas, cada partido tendrá un monto de 6 millones 51 mil pesos y todos los actos de campaña deben estar dirigidos exclusivamente a militantes y simpatizantes del partido político que los postule. ¿Será que en Morena lo cumplan?

*** En su conferencia de prensa conocida como la “contramañanera”, la senadora Kenia López Rabadán exigió la renuncia de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, “por su incompetencia e inacción criminal”, tras el paso del huracán “Otis”, en Acapulco, Guerrero. Sin duda, la flamante licenciada en Historia del Arte se equivocó y como dijo el presidente López Obrador, es humano equivocarse, sin embargo, lo hizo en un momento en el que no se puede permitir el más mínimo error, pero como la lealtad y ceguera de esta flamante funcionaria es aprobada en Palacio Nacional, pues ahora hasta el propio Ejecutivo la defiende. Asimismo, la senadora López Rabadán demandó se active la declaratoria de emergencia en los 47 municipios de Guerrero afectados por “Otis” e hizo un llamado al Presidente para que deje de descalificar la marcha ciudadana que está por llegar a la capital del país, a demandar la falta de atención por parte de su gobierno. La legisladora albiceleste explicó que las familias siguen sin un techo donde dormir, tampoco tienen alimentos, ni agua, ni electricidad. Los caminos siguen colapsados, los puentes destruidos, las comunidades incomunicadas y las escuelas sin mobiliario. Remató la vicecoordinadora de las y los senadores del PAN, evidenciando que la administración federal es tan desorganizada, que han emitido –tardíamente– dos declaratorias de emergencia: una, cinco días después de que el huracán “Otis” tocara tierras mexicanas; y otra, ocho días después.

*** Sobre este mismo tema, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, pidió al presidente López Obrador desarrollar un programa de créditos a fondo perdido para el 91% de la hotelería mediana, moteles, hospedería de Acapulco que se encuentra fuera de las grandes cadenas y consorcios que se presume estarán abiertas en marzo-abril del próximo año. El legislador tricolor expuso que es urgente la atención a este sector porque la afectación a los empleos directos e indirectos es severa, lo mismo que al sector informal y habrá un mayor daño si no se desarrolla un programa de ayuda. El senador Añorve invitó al inquilino de Palacio Nacional a recorrer Acapulco para conocer la dimensión real de lo ocurrido en el sector hotelero del puerto y lo que pasa en sus colonias, para así desplegar una estrategia de ayuda integral. Bueno, en este punto hay que señalar que nadie ha visto a López Obrador recorrer las calles de Acapulco, menos aún, poner un pie en Coyuca de Benítez. Todo lo que anuncia para el puerto, de plano lo hace de lejitos. Luego del anuncio del presidente López Obrador que en marzo-abril de 2024 estarán abiertos 35 hoteles, Añorve Baños aseguró que es una triste noticia. “Acapulco tiene alrededor de 250 hoteles, por lo que el anuncio presidencial de tener 35 listos dentro de seis meses es una noticia desalentadora”, aseguró.

