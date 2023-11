Otro “bronco” de Nuevo León

Augusto Corro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya tiene el permiso para ausentarse del cargo con el propósito de competir como candidato presidencial en los comicios de 2024. Dijo que se registrará el próximo domingo ante la dirigencia de su partido Movimiento Ciudadano (MC), cuyo propietario es el senador veracruzano Dante Delgado. El mandatario neolonés tomó la decisión en acciones parecidas al de su paisano Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”. Este singular personaje se desempeñaba como mandatario estatal cuando optó por pedir permiso para competir en la búsqueda de la silla presidencial en 2018. Su registró como aspirante fue un desastre. Únicamente sirvió para mostrar su incapacidad como candidato y provocar la risa con sus proyectos, entre ellos aquel en el que se comprometía a cortarles las manos a los ladrones. El desenlace de su carrera como político independiente tuvo un triste final, pues terminó en la cárcel acusado de varios delitos, entre otros como lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades. Fue el gobernador Samuel García, quien presentó las denuncias penales respectivas ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, la presencia del gobernador con licencia Samuel García en la lucha electoral tendrá repercusiones importantes, como la de definir, por fin, a su precandidato presidencial oficialmente. Por supuesto, en MC se les complica la existencia, porque quizás, el ex canciller Marcelo Ebrard también trate de representar al partido emecista en los comicios presidenciales. El dirigente Dante Delgado declaró que en su organización política ya tenían a un precandidato formado en su interior: Samuel García y Marcelo Ebrard, del exterior. Sólo que el ex titular de Relaciones Exteriores (SRE) aún no decide el futuro de su vida política, pues tiene un pleito pendiente con su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues la dirigencia guinda tendrá que contestarle sobre el tema de la queja que presentó ante los tribunales electorales porque no le pareció el método para la designación del abanderado presidencial morenista. Declaró Ebrard que ya no tenía cabida en Morena; pero que de todas maneras su nombre estará en la boleta de las elecciones presidenciales de 2024; sin embargo, se le complicó su proyecto, pues se suponía que no iba a encontrar obstáculos en MC.

¿Qué camino tomará el ex canciller Ebrard? No le será fácil decidir la ruta que tomará. ¿De plano ya rompió o romperá relaciones con el líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador? Las quejas del ex titular de la SRE contra la dirigencia morenista se presentaron después de que se firmó un convenio entre los aspirantes presidenciales en el que se comprometían a aceptar los resultados. Desde antes de la designación del candidato, en el escenario político ya se sabía que la doctora Claudia Sheinbaum era la mejor posicionada en las preferencias electorales, tras el destape de las “corcholatas” morenistas. Además, siempre se comentó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) contaba con las simpatías del mandatario presidencial. ¿Ebrard no vio o no quiso darse cuenta de cómo se tejía la precandidatura de la abanderada de Morena? ¿El ex canciller dejó que siguiera el juego? ¿Realmente cuál es la relación entre el presidente López Obrador y el ex canciller? ¿Nunca hubo un compromiso político entre ellos? Sin duda, la situación se va a aclarar, en tanto, quien perdió la partida fue Ebrard.

Con la decisión de MC de competir con candidato propio en los comicios presidenciales, la unidad de los partidos opositores resentirá la ausencia de los emecistas. La oposición política no alcanza a unificarse. La alianza Frente Amplio por México quedó integrada con el PAN, PRI, PRD y sociedad civil (¿?). Ya tienen a su precandidata presidencial en la senadora Xóchitl Gálvez. En fin, sin alianzas los votos de los militantes de MC representan poca fuerza; al contrario, en unidad con los demás partidos políticos habría mejores resultados; pero en el partido naranja prefirieron ir sin compañía. Nadie sabe a qué le apuestan.

