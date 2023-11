Mucho AMOR para una “Caribbean Girl”

Pop, urbano, EDM y más

Con “Lalala” rinden homenaje a México y su música

Arturo Arellano

Nico, Ángel, TC y Yago, conforman la boy band denominada AMOR, ellos son bailarines y cantantes profesionales y ahora mismo cuentan con 1 millón de seguidores en Instagram y 700 mil en tiktok, donde han conquistado el corazon de sus fans, que ahora pueden disfrutar de su más reciente EP, en el que incluyen “Caribbean Girl” y “Lalala”, esta última un homenaje a México y su música, ya que incluyen un fragmento de “La Bamba”, con el que sin duda todos se pueden poner a bailar.

En. su andar, estrellas como Rosalía, Shakira, Romeo Santos, Arcángel, Bizzarap, Feid, El Alfa, Black Eyed Peas, Maikel Delacalle, Wisin, FLO, Bella Dose, Angel22, Libianca y Natalia Jiménez entre otros, no han podido resistir el carisma y talento del grupo y le han dado like “me gusta” a sus publicaciones

Es por ello que en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos platican los detalles de su EP homónimo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales “todo comenzó con la idea de nuestro manager Mike, quien a través de redes sociales empezó a buscar a los elementos de esta boy band, todos bailamos, cantamos y nos juntaron en México, ya tenemos muchas canciones grabadas y con eso sacamos nuestro primer Ep del que ya hemos promovido dos sencillos” dijo Ángel.

A esto Yago agrega que “Todos nos involucramos en la selección de los temas, buscamos los que nos hacen movernos, los que nos hacen sentir, el proceso es ese, el equipo ya tiene la idea, el plan, pero ponemos nuestra parte, por ejemplo, en Caribbean Girl, la parte de Christian la escribió él junto con el Nico, todos aportamos lo que nos gusta y decimos lo que no para estar a gusto todos”.

Sobre el sonido, Nico refiere que “abordamos muchos sonidos variados, tenemos reggaetón rápido, reggaetón lento, EDM, un trap mezclado con salda, un afrobeat, entramos un poco de todo para no encasillarnos, porque al subir al escenario también nos gusta esa versatilidad, cantar y bailar, para conectar con la gente, es algo que no se ve mucho hoy en día. Nuestros shows son enérgicos, entretenidos, con mucha alegría y ahora vamos a empezar a girar con un nuevo concierto”.

TC añade que “La forma se sobresalir es aportando algo que nadie mas haga y tenemos espacio ahí para lograrlo, porque si bien, hay boy bands desde hace años, actualmente no hay alguna como nosotros, tenemos los recursos para poder destacar y por eso vamos a darlo todo. En México nos reciben super bien a todos nos encanta, es nuestra tercera vez aquí, estuvimos antes en Guadalajara, todo es maravilloso, la gente, la cultura, la ciudad”.

Una vez que se han adaptado como grupo, refieren que no tienen planes de separarse “Si tenemos planes a futuro a nivel individual, pero todo lo haremos a la par, no queremos separarnos, seguiremos como grupo, aunque alguien destaque individualmente o tengamos proyectos independientes, no vamos a dejar AMOR”.

Sobre “Lalala”, destacaron que es un homenaje a México en agradecimiento al apoyo que les han dado “Es una mezcla de La Bamba con el género de Jersey Club. Creímos que era una buena idea tomar una canción clásica y darle un giro con sonidos más modernos, con el baile, es una combinación muy buena que ya salió con su videoclip. Lo que engloba este single puede gustar mucho, porque cuando llega la parte de La Bamba la gente se vuelve loca”.

Recordaron que “Nuestro productor Eddie, nos habló de su película favorita que es precisamente La Bamba, de la historia de Ritchie Valens, de ahí nació todo. Hemos tratado de darle nuestro sonido como en todo lo que hacemos, ahora mismo no tenemos un registro de música establecido todavía, pero estamos en la búsqueda y para eso la gente nos va ayudar mucho” concluyeron.

AMOR ofrecerá una presentación en vivo en el Teletón el 3 de diciembre, mientras tanto este 9 de noviembre tendrán un meet & greet en Plaza Mítica, hasta donde sus fans podrán llegar sin previo registro.

