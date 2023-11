Que ahora sí habrá candidatos de Morena y premios de consolación en el Senado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El ministro Arturo Zaldívar renuncia a la SCJN y enseña el cobre

Que ahora sí va la de a deveras, eso parece decir ni más ni menos que el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, cuando ayer anunció que la fecha inamovible para dar a conocer quiénes serán los afortunados precandidatos y precandidatas a las gubernaturas que se renovarán en 2024 y para los que no les toque, habrá premios de consolación en el Senado.

Como se recordará, el líder morenista aplazó ya una vez la fecha. Se nota que todavía tiene muchos problemas de división interna a pesar de que hizo que los aspirantes firmaran un acuerdo para no “hacer olas”, en caso de que no sean ellos o ellas los favorecidos. Lo cierto es que ya están “palomeados” en Palacio Nacional, así que nada podrán hacer para cambiar la decisión final; si lo dudan, que se vean en el espejo de Marcelo Ebrard, de quien por cierto habló Delgado Carrillo cuando dijo aquello de que el exsecretario de Relaciones Exteriores tomará la decisión de irse o no ni más ni menos que a Movimiento Ciudadano, independientemente de la resolución que tome la Comisión de Honestidad y Justicia del partido guinda, respecto a la demanda que presentó sobre presuntas irregularidades en lo que fue la carrera de las “corcholatas” a la que llegó como finalista Claudia Sheinbaum.

Quién sabe, porque si algo ha aprendido el excanciller, es que en política, los tiempos y la paciencia son muy importantes.

Independientemente de que en el caso del ex titular de la SRE todo puede pasar, ya se ha consignado en este espacio en anterior entrega de que, hasta donde se sabe, Ebrard no está dispuesto a ser subalterno de Claudia Sheinbaum, en caso de que ella obtuviera el triunfo en 2024, así sea en la Secretaría de Gobernación o como líder en el Senado de la República. ¿Será?

Esta decisión la dará a conocer el dirigente del morenismo, justo cuando en Acapulco las cosas no están del todo bien, por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en lo contrario.

En este orden de ideas, no deja de llamar la atención el misterio con el que se ha manejado el de Tepetitán para ir al puerto. Según él ya fue y hasta conversó con algunos damnificados, pero en estos tiempos en los que todo se difunde por todas las “ex benditas redes sociales”, no haya ningún testimonio de que ello ocurrió.

Además, se manejó que “por razones de seguridad”, el encuentro que sostuvo López Obrador a puerta cerrada “a piedra y lodo” que se llevó a cabo en las instalaciones de la Base de la Décima Segunda Región Naval.

A lo mejor a su gabinete sí les platica a dónde anduvo en ese supuesto recorrido por Acapulco y cómo le hizo para evitar enlodarse los zapatos. ¿Se habrá sentido como pez en el agua?

Otro tema que robó la atención de la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación que se realiza en la Cámara de Diputados, fue la inesperada renuncia ni más ni menos que de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN).

De plano el aún ministro “enseñó el cobre” y en una carta hasta lacrimógena, le manifestó al Presidente su intención de contribuir a esta errada y llamada Cuarta Transformación para tener un México mejor. Lo que en realidad hizo Zaldívar, fue “amarrarse el dedo” e irse a cuadrar ni más ni menos que con la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, no sea que alguien más le fuera a ganar el lugar.

De inmediato, en los corrillos políticos, empezó a correr la versión de lo que en el fondo quiere el ministro que tan servilmente le sirvió a López Obrador durante su presidencia en la Corte, es asegurar un puesto importante en el caso de que la señora Sheinbaum Pardo gana las elecciones presidenciales del 2024 y en este sentido podría ser la Fiscalía General de la República, por ejemplo.

Sin embargo, aquí se presenta un pequeño problema porque se dice también que en el supuesto de que Omar García Harfuch no se convierta en el candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, (situación para la cual Clara Brugada está haciendo “changuitos”, tendría un generoso premio de consolación de parte de su jefa que sería justamente ocupar la Fiscalía General de la República.

Capacidades sin duda las tiene García para ocupar la titularidad de la FGR, pero no hay que adelantar los tiempos porque todo puede pasar.

Ahora bien, retomando la dimisión de Arturo Zaldivar, la Suprema Corte ya sacó un comunicado en el que establece que “A la letra, el Artículo 98 constitucional señala que: “Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves (porque la asignación de ese cargo es por 15 años); serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, la enviará para su aprobación al Senado”

Definitivamente, causa grave, como no sea que quiere asegurar un “hueso”, no hay en la renuncia del ministro Zaldívar. En segundo lugar, López Obrador ya estaba enterado de esta situación y él mismo dará su anuencia y dará instrucciones a la bancada de Morena en la Cámara alta y rémoras que la acompañan, para que vía “fast-track” apruebe la renuncia de Zaldívar, más aún porque ya hasta se reunió con Claudia Sheinbaum.

Los especialistas coinciden que en el caso del ex presidente de la Suprema Corte, da claras muestras del “chapulineo” político que es capaz de hacer. Qué pena.

Municiones

*** Hoy, Xóchitl Gálvez se registrará como precandidata presidencial, en un evento que tendrá lugar en el auditorio del CEN de Acción Nacional. Por cierto, la senadora panista anunció que será en la Ciudad de México cuando arranque campaña el próximo 20 de noviembre y que no será en el Estadio Azul. A propósito, Mario Delgado anunció que el frustrado evento de Sheinbaum en ese mismo estadio, se repondrá este jueves y que será junto, es decir, en la Plaza de Toros México.

*** Debido a que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) capitalinos, no tienen programas para ayudar a menores con discapacidad auditiva, pero delegan esa tarea a la asociación civil “Audio-Amigo I.A.P.”, es necesario conocer bajó qué acuerdo o norma proceden de esa manera, exigió la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena. Para ello, presentó un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, ante el Pleno del Congreso capitalino, para solicitar a los titulares de la SIBISO, Rigoberto Salgado Vázquez; del DIF, Rebeca Olivia Sánchez Sandín; y de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, para que informen sobre el o los programas y contratos que celebren con instituciones privadas, para la entrega de aparatos auditivos. La propuesta fue aprobada por mayoría del Pleno.

