Augusto Corro

Habrá debates y encuestas en la contienda para designar al candidato de la oposición que buscará gobernar la Ciudad de México (CDMX), según el acuerdo de los dirigentes de los tres partidos políticos que integran la alianza Frente Amplio por México. Mientras, en Morena la lucha para representar a Morena será entre el ex jefe de Seguridad, Omar García Harfuch, y la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada.

A los partidos opositores no les resulta fácil encontrar el método para la designación de su abanderado, pues Acción Nacional (PAN), se les adelantó con el destape de Santiago Taboada, edil, con licencia, de la alcaldía Benito Juárez. Los líderes del PRI y PRD se inconformaron y finalmente establecieron la manera de continuar con la selección de candidato para la Jefatura de Gobierno.

En realidad, lo único que consiguieron las mencionadas organizaciones opositoras es demorarse en la citada designación, pues no cuenta con perfiles de políticos que les garanticen el triunfo. Quizás las victorias del PAN, PRI y PRD se consigan en las alcaldías, con mayoría de población de clase media, como ocurrió en las elecciones intermedias en 2021.

Por otra parte, los institutos políticos no se interesaron en su fortalecimiento, tras la victoria presidencial de Morena, decidieron sumirse en la pasividad y únicamente se dedicaron a enfrentar al gobierno en el poder, sin ningún resultado. Los propios errores de los morenistas se encargaron de mostrar una imagen negativa; aunque ahora gobiernan en la mayoría de los estados.

Las elecciones presidenciales serán las más importantes en 2024; luego le siguen los comicios en la capital. Ya comentamos que en 2021, la mitad de los capitalinos de la zona poniente decidió votar en contra de los candidatos morenistas. Se trató de un susto para el partido guinda que tendrá que empeñarse el trabajo político para no volver a perder alcaldías. Este renglón es muy importante para Morena y podría ser determinante para la designación de su aspirante, porque la llamada clase media se inclinaría más a favor del exjefe de la policía, Omar García Harfuch, quien compite con la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, formada en las líneas morenistas y consentida de los radicales de las fuerzas del partido guinda.

Es probable que esta semana se designe al precandidato oficialista entre los citados aspirantes que dejaron muy atrasado al ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, encargado de enfrentar la pandemia de la Covid-19. Es posible que el ex funcionario continúe su carrera como diputado o senador, donde podrá hacer un mejor papel y no exponerse al ridículo constante como le sucedió en su última encomienda como servidor público.

En la oposición, la demora para designar a su precandidato podría derivarse de las luchas por el poder de los dirigentes. Acción Nacional trata de imponer a su candidato, lo mismo ocurre con el PRI y el PRD. Las tres organizaciones políticas se encuentran en la lona y si no ganan los suficientes votos podrían perder su registro como partido. En ese sentido lo más importante para los partidos es su sobrevivencia.

Claro, no se debe olvidar que las organizaciones políticas se convierten, en temporada electoral, en oficinas de empleo, en la que los “grillos” deciden participar en los comicios para conseguir un sitio de representación popular como gobernador, senador, diputado, presidente municipal, etc., con trabajo seguro por tres años. A los líderes les interesa llevar a sus parientes, amigos y compañeros de partido para pagar favores.

Cabe señalar que también los opositores tratarán de tener la mayoría de representantes en las Cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de frenar las iniciativas de reformas a la ley que presentarán los legisladores de Morena. Sin duda, en el escenario político continuará la lucha intensa, aunque no parece que se registren sorpresas.

