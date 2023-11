Zaldívar, el que paga manda

Ángel Soriano

La renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN termina demostrando que no hay en el país balanceo de poder ni enfrentamiento ni separación, sino lo que prevalece es la máxima de que el que paga manda: no puede haber independencia ni autonomía, mientras instituciones y organizaciones, partidos políticos o asociaciones mientras estas dependan de los recursos públicos.

Esto no significa, desde luego, que la lucha por la autonomía de las universidades y de los llamados organismos autónomos sea digna, ejemplar e histórica. Lo que pasa es que la realidad es diferente: las universidades no pueden ser autónomas, ni los partidos, ni el INE ni el Poder Judicial, mientras su existencia dependa de quien maneja el dinero y dispone de todo el poder.

Porque el Congreso de la Unión asigna las partidas presupuestales de acuerdo a las indicaciones previas del Ejecutivo, de acuerdo a las prioridades. Y se les pide que no quiten ni una coma. Así se explica como el ex ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, regresa al Ejecutivo por la vía de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

Y, mas, cuando la renuncia -se dice-, la presentó al presidente López Obrador. Es claro el mensaje: en México no hay más poder que el del Ejecutivo federal, cambiando, desde luego, formas y fondo o haciéndolo cada vez más transparente para que quede claro quién manda. Los funcionarios renunciados, como Encinas, son enviados con Sheinbaum que pronto los desechara.

TURBULENCIAS

14 nuevos funcionarios de Delfina

La maestra Delfina Gómez tomó protesta a 14 nuevos funcionarios que se incorporaran a diversas dependencias públicas con los que queda ya integrado su gabinete, destacando la designación de Nayeli Gómez Castillo como Coordinadora General de Comunicación y de Celeste Ramírez Hernández como vocera de la gubernatura. La gobernadora les recordó su compromiso con el pueblo y la máxima del gobierno del presidente López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar… Iberdrola hizo su reaparición en Oaxaca con un programa de iluminación de bellezas arquitectónicas del Centro Histórico de la ciudad, aunque el programa es denominado de embellecimiento que no lo es, porque las joyas arquitectónicas tienen siglos de existencia y son una belleza. Lo que se va a hacer es darles una manita de gato con iluminación moderna, pero no de embellecimiento pues el Centro Histórico es una joya de la colonia… Rechazan la senadora panista Xóchitl Gálvez y el perredista Guadalupe Naranjo manipular a los damnificados del huracán “Otis” en Acapulco, renegando con ello su actividad política y de luchadores sociales. Esa es su tarea y no tienen porque ocultarlo, pues forma parte de sus actividades políticas y si no lo desean no deben meterse en actividades partidistas… La decisión de los nativos del puerto de Acapulco, de la sociedad civil y de los magnates hoteleros hará que pronto el bello puerto esté de pie antes de lo que se imaginan los programas gubernamentales. Los atractivos turísticos seguirán siendo imán de los visitantes que colaboraran para que siga siendo lo que siempre ha sido Acapulco: un lugar paradisiaco que seguirá vigente, pese a las adversidades… En la historia contemporánea universal el paso de las mujeres y su aporte a la humanidad sigue vigente, sin necesidad de genero ni del INE. Su talento ha sobresalido sin necesidad de cuotas partidistas, lo que pasa es que se han creado organismos burocráticos para dar empleo a las camarillas, pero las mujeres son tan talentosas o mas que los hombres como se ve en la actualidad o en las diversas etapas en la vida de México. No hay necesidad de “hacerles justicia”.

