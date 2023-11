La oposición en Morelos

Punto por punto

Augusto Corro

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no la tendrá fácil en su lucha por la gubernatura del estado de Morelos. Resulta que una senadora de la organización guinda será la candidata de la oposición en los comicios morelenses de 2024. Nos referimos a la legisladora Lucía Meza, quien dejará su militancia morenista para representar a la alianza opositora, integrada por PAN, PRI y PRD. El destape fue anunciado por el líder del sol azteca en aquella entidad, Matías Quiroz. Se confirma así el rumor que empezó a circular en los escenarios políticos desde hace varios meses.

Morelos es una entidad con múltiples problemas que no tuvo la fortuna de contar con gobernadores que se empeñaran en brindar seguridad a la población. El estado se encuentra entre los primeros lugares de la espiral de violencia, con una participación de la delincuencia organizada en extorsiones, secuestros y asesinatos, Por ejemplo, su capital Cuernavaca que llamaban “La ciudad de la eterna primavera” ahora se refieren a ella como “La ciudad de la eterna balacera”. Aunque ya conocían la ineptitud del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, pues la demostró con creces cuando fue alcalde de Cuernavaca, los morelenses votaron para que se encargara de la gubernatura.

Son penosos los resultados del “Cuau” como mandatario estatal, criticado ampliamente por sus constantes ausencias en la entidad y por los escándalos que protagonizaba. Uno de estos fue la fotografía en la que aparece con delincuentes narcos. Por otra parte, en diferentes municipios morelenses la población vive atemorizada debido a la violencia, en sus diferentes formas, debido a los constantes robos en casas, así como la extorsión a la que son sometidos los vecinos de los diferentes fraccionamientos. Se trata de problemas, como el secuestro, que padecen quienes se atreven a descansar en sus casas los fines de semana.

El municipio de Cuautla, el secuestró llegó a convertirse en una actividad común, en la que los delincuentes gozaban o gozan de total impunidad. Los robos en casas siguen incontrolables, con la promesa de las autoridades reforzar la vigilancia. Además, los propios morelenses son víctimas de los delincuentes que llegan de Puebla, Guerrero, etc. En los municipios de Morelos la espiral de violencia crece incontenible y nadie pudo frenarla. Sobre los constantes delitos que se registran en la autopista México-Cuernavaca, los automovilistas saben de los peligros que corren y lo piensan varias veces para circular por esa carretera, pero no tienen otras opciones. En ese renglón ni el ex futbolista “Cuau” ni sus funcionarios pudieron ofrecer seguridad en la citada vía.

Los innumerables errores y su ineptitud para gobernar no impidieron que el “Cuau” pretendiera ser precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Alguien aconsejó al político que su sueño se podría convertir en pesadilla y optó por bajarse de esa contienda preelectoral. A grandes rasgos, el gobierno del ex futbolista fue negativo por todos lados. Esta situación favorecerá a la senadora Lucía Meza, pues los morelenses no quieren saber nada de el “Cuau”. De acuerdo con las últimas encuestas, la legisladora encabeza la lista de preferencias electorales. Ya dependerá de su trabajo político para ganar la gubernatura. Tendrá que prometer, en su programa de campaña, la necesidad urgente de resolver el problema de inseguridad.

La renuncia de Lucy Meza a Morena ya se esperaba, pues en ese partido, como ocurría con el viejo PRI, lo más importante es atender a los amigos. De seguir en esa actitud, la dirigencia del partido guinda se meterá en problemas. Ya están por decidirse las candidaturas de aspirantes a gobernadores en nueve estados, incluyendo la Ciudad de México (CDMX). Es seguro que se desatarán las inconformidades de los derrotados. ¿Habrá divisionismo en el partido?

