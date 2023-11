Por decreto, López Obrador quiere terminar emergencia en Guerrero

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Xóchitl Gálvez reconoce a Alejandro Moreno

La semana cierra y el presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de sorprender. Siendo el devastador efecto del huracán “Otis” en su paso por Guerrero, el inquilino de Palacio Nacional supone que por decreto puede determinar que la emergencia en ese estado ya concluyó, sólo porque él lo dice.

Lo único que va a provocar el Presidente, es que los apoyos que tanto necesita Acapulco y los demás municipios afectados, dejen de llegar a los múltiples centros de acopio y, de acuerdo a los especialistas, recuperar el puerto tardará por lo menos, dos años, pero como para el tabasqueño ya no pasa nada, salvo que una u otra lluviecita o algún viento, pues ya es tiempo de ponerse optimistas, soslayando que hay comunidades alejadas de la Costera Miguel Alemán, en las zonas altas, donde no han recibido ningún apoyo, ni qué decir del resto de los municipios afectados.

Vale la pena destacar que el tema escolar es de gran preocupación. Se anunció que podría haber clases por internet en el estado, pero hasta los niños sabe que sin internet y con instalaciones dañadas y saqueadas, es muy difícil, por no decir casi imposible, regresar a clases.

Se nota que el jefe del Ejecutivo no se detuvo a ver la comparecencia de su flamante secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, quien reconoció ante legisladores que no hay para cuando regresen los alumnos a las escuelas, pero, ojo, la flamante funcionaria no pudo contestar las preguntas que se hacen a diario maestros y alumnos de Guerrero, ante un gobierno –federal y estatal-, que simplemente, no les hace caso.

Sin embargo, ante la Comisión de Educación, la titular de la SEP expuso que sí existen recursos del gobierno federal para atender las necesidades los municipios afectados por el siniestro, y que los montos no se manejan de forma discrecional ni se desvían.

Específicamente, la funcionaria señaló: “De acuerdo a las necesidades, todo lo que se necesite será utilizado para recuperar la vida normal en el estado de Guerrero, sobre todo en Acapulco y en Coyuca”, al tiempo que agregó que antes de que los estudiantes vuelvan a clases en la entidad, se requiere que las escuelas estén en condiciones útiles, por lo que hasta el momento se han identificado 341 planteles con daño diferenciado.

A la secretaria de Educación Pública no le fue tan bien ante legisladores, pues con palabras no se puede tapar la tragedia que sufre Guerrero, además, entre las preguntas que no puede responder, estuvo la que le hizo la senadora panista María Guadalupe Saldaña Cisneros, insistió en que Ramírez Amaya diera detalles de las tareas de rescate a los planteles educativos en Guerrero tras el paso de “Otis”, en virtud de que cientos de miles de alumnos se verán afectados y posiblemente pierdan el ciclo escolar en curso.

Asimismo, la legisladora albiceleste pidió a la flamante funcionaria que explicara sobre la metodología de la Nueva Escuela Mexicana y la formulación de los libros de texto gratuitos que promueve el gobierno federal, ya que los calificó como “deficientes”.

En una jornada que se caracterizó por puras preguntas que la flamante titular de la SEP no pudo contestar, la priista Beatriz Paredes Rangel, solicitó a Ramírez Amaya explicar sobre la extinción de los apoyos a los estudiantes de posgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y la enseñanza sobre las tecnologías inteligentes, que recientemente han experimentado un auge.

Y hablando del PRI, un muy importante evento se dio ayer en la sede nacional de este instituto político, pues la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, e presentó una vez más ante la militancia tricolor para hacer entrega al dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, de una carta en la que manifiesta su intención de buscar la Presidencia de la República en el 2024.

Antes, la senadora panista ya lo había hecho en la sede de Acción Nacional y la semana entrante hará lo propio en el PRD, pero ya en una ocasión, la senadora Gálvez tuvo oportunidad de ver y sentir el compromiso de los priístas para apoyarla y por eso señaló: “que quede claro, vamos a caminar juntos”.

Xóchitl Gálvez hizo un nuevo reconocimiento a Alejandro Moreno al indicar que, “cuentan con mi aprecio y reconocimiento por haber construido y respetado nuestra alianza, primero en Va por México y ahora con el Frente Amplio por México”.

Municiones

*** Menudo problema tiene ni más ni menos que la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que supuso que por ser cercana a Claudia Sheinbaum, ya tenía más que “planchada” en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, su ratificación para continuar en su cargo por cuatro años más, en el entendido de que tendría tiempo para trabajar bajo las ordenes la ex jefa del gobierno capitalino. A lo mejor sí lo consigue, pero ¡vaya! que tiene “piedras en el camino” y el escándalo explotó cuando salió a la luz que ella, junto con su amiga, se dedicaron a espiar a funcionarios de la oposición y esto lo publicó el diario “The New York Times”, que no es poca cosa por lo que tanto la honorable Fiscal como la flamante coordinadora, deberían de poner “sus barbas a remojar”. Esta situación de espiar a funcionarios como el delegado con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, se dio una vez que Morena perdió buena parte de la Ciudad de México. Se le olvida a Godoy que la señora Sheinbaum Pardo tuvo mucho que ver en esa pérdida electoral, pues como se ha consignado en este espacio en anterior entrega, la tragedia de la Línea 12 del Metro es un tema que marcó a la hoy flamante coordinadora de los Comités de Defensa de esta errada y llamada cuarta transformación. No cabe duda que los de Morena y rémoras que los acompañan en el Congreso de la CDMX, sienten “pasos en la azotea” y por eso, ahora se “curan en salud” y la coordinadora del grupo parlamentario del partido guinda en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Avila, aseguró que el proceso legislativo para aprobar o rechazar la ratificación de la fiscal General de Justicia, continúa, aunque no tienen prisa para discutirlo en el pleno por lo que propuso que en un período extraordinario a realizarse en enero del año entrante, se podría discutir.

