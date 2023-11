“Otis”, falló el Estado

Ángel Soriano

El Estado mexicano cuenta con todos los recursos tecnológicos, humanos y financieros para garantizar la seguridad del pueblo mexicano, para ello se pagan impuestos y es deber de quienes se encuentran al frente de los diversos organismos e instituciones de seguridad, cumplir con su deber. El primer deber de un gobierno es garantizar la tranquilidad de sus gobernados.

Cada 16 de septiembre las fuerzas armadas lucen lustrosas botas y elegantes uniformes, al lado de moderno equipo bélico y de comunicación. Son los recursos que proporcionan los ciudadanos para que dispongan de lo necesario para la defensa del territorio y de sus habitantes, pero ha quedado demostrado que tal equipo es solo para presumir.

Porque en las condiciones en las que quedó el puerto de Acapulco, la sociedad se pregunta: ¿y para qué están los organismos de seguridad y sus responsables?, donde quedaron las autoridades civiles y militares que, en solo tres horas, una tormenta tropical se transformó en poderoso huracán dejando las consecuencias que están a la vista.

¿Podríamos saber si nuestro Ejército será capaz de reaccionar ante un ataque nuclear en cuestión de segundos o una invasión armada por la frontera norte o sur, por cielo mar o tierra? Si no previó las consecuencias del huracán que oteado desde sus inicios por el sistema internacional de huracanes. Está cañón, en manos de quienes estamos?

TURBULENCIAS

Zaldívar renuncia ante el Presidente

El ministro Arturo Zaldívar renunció a la SCJN, primero ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aceptó, y luego ésta se canalizó al Senado que decidirá al respecto y elegirá, en una terna que enviará el mismo Ejecutivo, especialmente conformada por mujeres, al sucesor. Lo significativo de esto es que la cúpula del Poder Judicial no fue tomado en cuenta para la salida de uno de sus integrantes, seguramente son los mecanismos institucionales, pero también hay formas… En medio de su conflicto familiar con su esposa Victoria Ruffo, el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue designado embajador de México en Noruega, faltando sólo la aprobación del Senado. Y Eduardo Ramírez Aguilar, ex presidente de la Mesa Directiva, dijo que si la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, le pide quedarse donde está, se disciplinará y pese a sus deseos, no buscará la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas. Ramirez se ha perfilado como el favorito luego de que el director del IMSS, Zoé Robledo, también declinó a la candidatura para conformar el sistema nacional de salud que será mejor que el de Dinamarca; seguramente se prepara el lanzamiento de alguien que tiene todas las confianzas y todo el apoyo para ocupar Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, una entidad lacerada por la migración, la violencia y la permanente presencia de cacicazgos regionales que saquean sus recursos naturales… El ex canciller Marcelo Ebrard no repunta pese a que se le consideraba uno de los favoritos para coordinador del Comité nacional de Defensa de la Cuarta Transformación y seguro sucesor de AMLO. Parece ser que iniciar sólo una aventura política sin el manto protector del tabasqueño demostró que carece de las luces suficientes como para emprender una carrera política propia e incluso es ya rebasado por el titubeante gobernador de Nuevo León, Samuel García… La pugna interna entre PAN-PRI-PRD por las candidaturas en la puja por las candidaturas a los 20 mil puestos de elección popular en el 2024 distrae a Xóchitl Gálvez que les pide que ya se pongan de acuerdo y que la dejen hacer su campaña. Esto apenas empieza y será difícil que se pongan de acuerdo dada la diversidad de intereses en juego en el país.

