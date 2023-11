Los “errores” de Xóchitl

Desde el portal

Ángel Soriano

Se puede aceptar, porque ocurre con frecuencia, una falla de sonido; que se desbalancee una silla y se caiga el ocupante e incluso falla en el teleprompter, pero es inaceptable que se incluya entre los personajes indeseables a uno de los dirigentes de un partido que acaba de arroparla como su candidata presidencial y, aunque la mala fama es innegable, es poco cortés decirlo en público.

Llamar “mal priista” al campechano Alejandro Moreno Cárdenas y decir que no trabajaría con él, no es un lapsus, sino es una convicción de que, efectivamente, en el tricolor hay personajes de larga trayectoria en el servicio público y que han permanecido por cambiar repetidamente de camiseta con el objeto de seguir lucrando con los recursos públicos.

Podría ser una estrategia política para permanecer en el ánimo del electorado o para demostrar que su fuerza política es personal por su carisma y por sus ocurrencias y que no necesita de esos personajes ni de su partido, pero también es una opinión compartida por los ciudadanos que ven el indigno transitar de políticos sin escrúpulos que van de un lado a otro.

Xóchitl Gálvez acumula errores intencionados o fallas normales como sucede con frecuencia en los personajes públicos o ciudadanos de a pie, pero son varios ya que llevan una intención, que es la de demostrar que sus seguidores están dispuestos a perdonar y a celebrar todas sus fallas y de llevarla a la Presidencia como sea, pero la Nación también espera un dirigente o líder responsable.

TURBULENCIAS

Marcelo siempre no se va

El ex canciller Marcelo Ebrard si no es ingenuo en las lides políticas, sí es un personaje que puede asumir el papel que se le encomiende como este de aparentar que buscaría la candidatura presidencial, para luego “inconformarse” con el resultado de la encuesta, amenazar repetidamente que se va de Morena, luego corregir y decir que se queda porque es un error estar fuera del presupuesto. Lo cierto es que ha demostrado que es un político sin convicciones ni carácter, solo un burócrata dispuesto a ocupar el lugar que se le asigne, un incondicional del verdadero dirigente… Se le ha hecho justicia a Oaxaca con la magna inversión en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, señaló el gobernador Salomón Jara, al anunciar que el 22 de diciembre entrará en actividad el servicio de trenes de pasajeros y de carga de Salina Cruz a Coatzacoalcos con lo que se reactivara la economía regional y se impulsara el desarrollo en el país, con la movilización de carga entre ambos océanos, en tanto sigue pendiente la conclusión de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, que será fundamental para la actividad turística de la costa oaxaqueña… El diputado Ignacio Mier Velazco encabezará la primera formula al Senado de la República, una vez que cumplió bien su papel como coordinador de Morena en San Lázaro y es garantía del equilibrio de poderes para el próximo sexenio, en tanto el senador con licencia Alejandro Armenta Mier se dispone a asumir la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la candidatura al gobierno de Puebla; mientras que en Chiapas el senador Eduardo Ramírez dejó en el camino a fuertes adversarios que finalmente se disciplinaron al resultado de la encuesta… En Oaxaca se proyecta a la diputada local Nancy Benítez como próxima presidenta municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, uno de los municipios del Valle de Oaxaca, con un gran potencial de crecimiento por reunir características que no tiene ninguna otra demarcación como es el Aeropuerto Internacional, atractivos turísticos -como Monte Alban-, y gastronómicos como ningún otro de la entidad.

