Todavía no se arreglan y Sheinbaum ya reniega de Ebrard

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Arturo Zaldivar, “se coloca del lado correcto de la historia” para que le paguen favores

Vaya que la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada cuarta transformación, Claudia Sheinbaum le está agarrando el modito a su jefe. Más tardó Marcelo Ebrard en decir y reiterar en diversos foros que había tenido un encuentro con la “corcholata” consentida en la que la había sentido muy receptiva y dispuesta, que ella en darle la puñalada trapera y jugarle las contras al declarar que los marcelistas no pueden ser “ni la segunda ni la tercera ni la cuarta fuerza porque Morena es una sola fuerza, entonces qué bueno que él decidió quedarse en Morena” y que eso es muy importante considerarlo de cara a las elecciones del 2024.

Lo anterior solo demuestra que los rencores no han cejado, por lo menos por parte de la exjefa de gobierno capitalino que de pasada, también salió a la defensa ni más ni menos que del líder del partido guinda, Mario Martín Delgado, sobre todo ahora que en los corrillos políticos mucho se comenta que éste será el pagano del pleito entre la exjefa de gobierno capitalino y el excanciller. ¿Será?

Por cierto, hoy se dará en el pleno la discusión sobre la renuncia que inesperadamente presentó el ministro Arturo Zaldívar y es por demás evidente que Morena y rémoras que lo acompañan, actuarán como lo hicieron al seno de la Comisión de Justicia Morena, donde vía “fast-track” se apresuraron a aprobar la renuncia del ministro Zaldívar que tuvo como pretexto el que no se puede obligar a nadie a ocupar un cargo y para sorpresa de no pocos, esta resultó ser la causa grave. En los círculos de la justicia hay mucha preocupación porque la coincidencia es que ese cargo es irrenunciable.

Sin duda, es un cargo de tal importancia para el país que éste no está a disposición de quien lo ejerce, esto es, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), no puede hacer lo que le venga en gana, ni siquiera porque le hayan dado luz verde en Palacio Nacional y piense igual presidente respecto a que “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.

De entrada, el Senado de la República debería de hacer un riguroso análisis de lo que es la causa grave por la cual renuncia Zaldívar, pero es bien sabido que dicha causa no existe y menos aún está justificada y lo que pretende el ministro es “colocarse del lado correcto de la historia” para que le paguen sus múltiples servicios al lópezobradorismo.

Así que lo que menos va a hacer el expresidente de la SCJN, es un procedimiento que sea claro. Nada de eso, por eso se tomó una fotografía con la señora Sheinbaum Pardo y vaya que se va a placear con los candidatos a diversos cargos de elección popular de esta errada y llamada cuarta transformación.

Pero ahora las miradas están centradas en la terna que enviará el presidente López Obrador para llenar el hueco que deja Arturo Zaldívar. Por lo menos el tabasqueño, espera que la mujer que resulte ganadora, no vaya resultar al final una traidora hacia su noble causa.

Municiones

*** La labor que despliega el coordinador de Morena de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta va “viento en popa”, sobre todo en lo que respecta a la Operación Cicatriz que inició. De entrada, Armenta se reunió ya con el flamante coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier e hizo lo mismo con otros de los aspirantes como son: Claudia Rivera, Olivia Salomón, Julio Huerta, Liz Huerta y Rodrigo Abdala. También el senador con licencia sostuvo un encuentro con el gobernador de Puebla, Salomón Céspedes. En lo que es una agenda muy activa, Alejandro Armenta se ha dado tiempo para reunirse con exgobernadores poblanos como Manuel Bartlett, en un afán de concretar acciones conciliadoras con el objetivo de fortalecer la estrategia de la 4T y por ende, la candidatura de Claudia Sheinbaum.}

*** Además de haber dejado a Nuevo León botado, samuel García no pudo ni tantito, mejorar la áspera relación que tiene con el Congreso local, en el que Movimiento Ciudadano no tiene mayoría. El diputado local del PAN, Mauro Guerra, señaló que de aquí al 2 de diciembre tratarán de que se dé un debate sobre quién se va a quedar como encargado del despacho “y buscar algo que a todos nos convenga”. Asimismo, el diputado Guerra denunció la cerrazón del gobernador Samuel García para establecer por lo menos un puente con el Congreso neoleonés. ¿Y así quiere ser presidente de la República? Lo que en el fondo trae el gobernador con licencia “fosfo fosfo”, es que el Congreso local no le ha permitido poner a su alfil como encargado del despacho y para rematar, será dicho Congreso el que diga la última palabra.

*** Con el objetivo de promover e inculcar en los menores el cuidado al medio ambiente, conciencia sobre el uso eficiente del agua, así como la disminución de residuos plásticos de un solo uso, la presidenta de la comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la CDMX, Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentó el dictamen avalado previamente por ese grupo, el cual fue aprobado pro unanimidad.

*** Y mientras en Acapulco y otros municipios afectados por el huracán “Otis”, siguen padeciendo por la falta de luz y otros servicios, el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett estuvo en la Cámara de Diputados y prometió que iniciará la reconstrucción y las tareas de obra mayor en Acapulco, en las que prevén utilizar 2 mil millones de pesos.

*** Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, malhumorado como está últimamente, ya dijo que sí va a ir a Acapulco, pero que no recorrerá las calles del Puerto ni se “bañará de pueblo”, porque no se quiere exponer a los insultos y múltiples recordatorios que le harán, porque él tiene que cuidar la investidura presidencial. ¡Qué raro!, porque el de Tepetitán ha sido el primero el deteriorarla y ningunearla. ¡Aaah, pero eso sí!, bien que se va a meter a Badiraguato, Sinaloa a la voz de que su gusto es, y en la canción se agrega: “y quién me lo quitará” y sin decir su nombre, hizo una sublime defensa de Joaquín “el Chapo” Guzmán así como de sus hijos a la voz de que todos nacen buenos y son las circunstancias los que los hacen malo. Bueno, es que por aquellas tierras el presidente tiene que ir muy seguido porque se tiene que ir a reportar, ¿o no?, por eso ha asistido en siete ocasiones a esa población en la que por cierto, se subió al púlpito para decir que no le gusta que se tache a las personas de malas y luego, el tabasqueño se aventó aquello de que los bienes materiales no son lo importante, sino tener la conciencia tranquila. En fin, el inquilino de Palacio Nacional no puede asegurar que la tiene.

